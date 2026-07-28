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    Čtvrtletní zisk Mercedesu po třech letech vzrostl, divizi aut dál brzdí Čína

    Čtvrtletní zisk Mercedesu po třech letech vzrostl, divizi aut dál brzdí Čína

    28.07.2026 9:53
    Autor: ČTK

    Německý výrobce luxusních automobilů Mercedes-Benz ve druhém čtvrtletí zvýšil čistý zisk o 13,5 procenta na 1,09 miliardy eur (26,3 miliardy Kč). Firmě se podařilo zvýšit čtvrtletní zisk poprvé po třech letech díky úsporným opatřením. Výkon divize osobních automobilů je však stále slabý kvůli podnikání v Číně. Vyplývá to z dnešní tiskové zprávy automobilky.

    Mercedes naposledy zaznamenal růst zisku ve druhém čtvrtletí roku 2023. Tržby společnosti však ve druhém letošním čtvrtletí klesly o 3,3 procenta na 32 miliard eur. Provozní zisk se naopak o 21,5 procenta zvýšil a dosáhl 1,55 miliardy eur.

    Hospodaření ve druhém čtvrtletí podpořila úsporná opatření, včetně snížení výdajů na administrativu a výzkum a vývoj. Dařilo se také divizi dodávkových vozidel a finančních služeb.

    "Navzdory náročnému tržnímu prostředí jsme ve druhém čtvrtletí zůstali na správné cestě a zároveň jsme pokračovali v realizaci programu uvádění nových produktů na trh," uvedl generální ředitel Ola Källenius. Firma podle něj chystá další opatření na snižování nákladů ve druhé polovině roku.

    Automobilka však upozornila na silnou konkurenci v Číně, kvůli které musela odepsat ve své automobilové divizi více než 700 milionů eur. Zisk v divizi osobních automobilů tudíž klesl o 26 procent na 909 milionů eur. Výsledek nezahrnuje účetní odpis hodnoty čínských investic v objemu 704 milionů eur, který neměl dopad na peněžní toky. Mercedes tím ale naznačil, že očekává dlouhodobé problémy na největším automobilovém trhu světa. Po započtení tohoto odpisu se zisk divize osobních aut propadl téměř o 94 procent.

    Mercedes prodal ve druhém čtvrtletí zhruba 512.000 osobních automobilů a dodávkových vozidel, což bylo o šest procent méně než ve stejném období loni. Prodej osobních aut v Číně se propadl o 30 procent. Už loni prodej automobilky v Číně klesl na nejnižší úroveň od roku 2016.

    Tržní prostředí v Číně firma označila za náročné, částečně proto upravila výhled na letošní rok. Nyní počítá s prodejem osobních aut mírně pod úrovní předchozího roku, původně počítala s prodejem zhruba na stejné úrovni. V souladu s tím očekává, že také obrat bude pod úrovní předchozího roku.

    Zisk automobilky v roce 2024 klesl o 28,4 procenta a v roce 2025 se propadl téměř o polovinu. Mercedes na tuto situaci zareagoval zavedením úsporného programu. Na konci června úsporná opatření ještě zpřísnil.


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