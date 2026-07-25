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    Chanos: Spekulace a rostoucí nabídka nových akcií nejsou pro trh dobrým znamením

    Chanos: Spekulace a rostoucí nabídka nových akcií nejsou pro trh dobrým znamením

    25.07.2026 15:15
    Autor: Redakce, Patria.cz

    Index S&P 500 je „v podstatě na historických maximech“, pod povrchem se toho děje hodně. Řada akcií si vede nevalně, hodně jich naopak parabolicky roste. Pro RiskReversal Media to uvedl známý investor Jim Chanos, který se zaměřuje na sázky na pokles cen akcií. Podle něj je současné prostředí z hlediska této strategie velmi zajímavé. I proto, že nyní jsou na trhu akcie, které si nevedou dobře kvůli tomu, že „dav je nemiluje“.

    Chanos vysvětloval, že už nespravuje vlastní portfolia, ale jen portfolia klientů, která pomáhá navrhovat. K dění na trhu pak připomněl, že nyní se začíná zvedat nabídka nových akcií, jak ze strany primárních úpisů, tak ze strany sekundárních emisí. Dalším významným rysem jsou vysoké valuace a „spekulace retailových investorů“. To obecně „není pro trh jako celek dobré znamení, doposud si vede ok.“ Hyperscaleři vydávávají „rekordní objem nových akcií a obligací“, celkově je podle experta na trhu hodně dluhů „mimorozvahových“.

    Chanos v této souvislosti zmínil roky před finanční krizí, kdy si lidé „brali hypotéky, aby kupovali nemovitosti.“ Probíhaly tedy také transakce financované dluhy a podle Chanose mají přitom nemovitosti větší tendenci držet si hodnotu. Současná situace se odlišuje v tom, že jsou stovky miliard dolarů investovány do infrastruktury, jejíž využití a míra návratnosti vykazují značnou nejistotu. Výnosy desetiletých vládních dluhopisů se přitom pohybují kolem 4,6 %, ale „pokud by šly k 6 – 7 %, vše by se zhroutilo,“ řekl investor s tím, že „toto riziko není dostatečně doceněno“.



    Příkladem příliš nízké návratnosti jsou podle investora například některé kancelářské budovy. Následně se diskutovalo o tom, že výnosy desetiletých dluhopisů by se nemusely dostat na uvedené úrovně na to, aby trhy začaly větřit problémy. Podle Chanose by mohl být spouštěčem už pohyb k 5 %, kdy by se začaly rozšiřovat rizikové spready na korporátních dluhopisech a dluhovém financování obecně.

    Chanos pak mluvil o tom, že během internetové bubliny prováděly investice většinou společnosti, které byly ziskové a zaměřovaly se na zdokonalování svých IT systémů. Šlo o firmy od Coca-Coly až po Bank of America. Když bublina praskala, snížily své objednávky na IT vybavení, což se dotklo společností, jako je Cisco. Nyní podle Chanose provádí investice do infrastruktury také ziskové společnosti – hyperscaleři. Ovšem „zbytek společností v ekosystému je na tom jinak, získávají peníze od domů rizikového kapitálu.“ Přitom současná výše investic výrazně převyšuje tu z devadesátých let i relativně k velikosti celého amerického hospodářství.

    Podle investora se nakonec ale nenaplní současné plány dalších investic do umělé inteligence a její infrastruktury. Ty totiž stojí na aktuální vysoké mezní návratnosti těchto investic. „Lidé nyní dělají dlouhodobá investiční rozhodnutí na základě současných spotových cen,“ dodal expert s tím, že takový postup připomíná například budování železnic v devatenáctém století. Na jeho počátku také stály velmi vysoké ceny dopravy, které podnítily prudký nárůst přepravních kapacit. „A pak, když poptávka trochu klesla, ceny zkolabovaly a investoři zkrachovali.“

     

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