Eli Lilly odkládá žádost o schválení nové generace léku na hubnutí. Přípravek v klíčových studiích ale uspěl

Americký farmaceutický gigant oddálil termín podání žádosti o schválení retatrutidu, nové generace léku na obezitu. Zatímco dříve firma počítala s možností předložit registraci už letos, tak nyní očekává podání dokumentace v prvním čtvrtletí příštího roku. Důvodem je potřeba dokončit shromažďování a ověřování výrobních a kvalitativních dat, která požadují regulační úřady.
Odklad přichází navzdory tomu, že retatrutid dosáhl pozitivních výsledků ve dvou dalších klinických studiích třetí fáze. Podle společnosti léčba vedla k výraznému úbytku hmotnosti i zlepšení kontroly hladiny krevního cukru u pacientů s obezitou a závažnými přidruženými onemocněními, včetně diabetu 2. typu a kardiovaskulárních chorob.
V jedné ze studií dosáhli pacienti, kteří trpí obezitou a diabetem 2. typu, po 80 týdnech léčby průměrného snížení tělesné hmotnosti až o 20,8 procenta, což odpovídá přibližně 23 kilogramům. Právě tato skupina pacientů přitom obvykle mívá s hubnutím největší problémy, upozorňuje server CNBC.
Druhá studie sledovala osoby s těžkou obezitou a potvrzeným kardiovaskulárním onemocněním, ať už s diabetem či bez něj. V této skupině vedla léčba k průměrnému úbytku hmotnosti až o 22,6 procenta neboli o více než 25 kilogramů během 80 týdnů. zároveň uvedla, že přípravek příznivě ovlivnil vybrané rizikové faktory související s kardiovaskulárními onemocněními.
Bezpečnostní profil přípravku podávaného injekčně jednou týdně podle společnosti odpovídá předchozím studiím. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly průjem, nevolnost a zácpa. Jde o vedlejší účinky běžně spojované s celou skupinou léků založených na působení hormonů GLP-1.
Trojitý agonista
Retatrutid funguje jako trojitý agonista receptorů GLP-1, GIP a glukagonu, což je rozdíl oproti současné generaci léků založených na látce tirzepatid (GLP-1 a GIP), kterou obsahují léky Mounjaro a Zepbound. Právě kombinace hned tří mechanismů by podle dosavadních dat mohla přinášet výraznější účinek na regulaci chuti k jídlu i pocit nasycení než momentálně dostupné terapie.
Pro představuje retatrutid klíčový přípravek ve snaze udržet si většinu tržního podílu před dánským konkurentem Novo Nordiskem na rostoucím trhu s léky na hubnutí a diabetes.
Analytici společnosti TD Cowen letos odhadli, že roční tržby retatrutidu by mohly do roku 2030 dosáhnout přibližně 3,8 miliardy dolarů.