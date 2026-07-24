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    Eli Lilly odkládá žádost o schválení nové generace léku na hubnutí. Přípravek v klíčových studiích ale uspěl

    Eli Lilly odkládá žádost o schválení nové generace léku na hubnutí. Přípravek v klíčových studiích ale uspěl

    24.07.2026 6:09
    Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

    Americký farmaceutický gigant Eli Lilly oddálil termín podání žádosti o schválení retatrutidu, nové generace léku na obezitu. Zatímco dříve firma počítala s možností předložit registraci už letos, tak nyní očekává podání dokumentace v prvním čtvrtletí příštího roku. Důvodem je potřeba dokončit shromažďování a ověřování výrobních a kvalitativních dat, která požadují regulační úřady.

    Odklad přichází navzdory tomu, že retatrutid dosáhl pozitivních výsledků ve dvou dalších klinických studiích třetí fáze. Podle společnosti léčba vedla k výraznému úbytku hmotnosti i zlepšení kontroly hladiny krevního cukru u pacientů s obezitou a závažnými přidruženými onemocněními, včetně diabetu 2. typu a kardiovaskulárních chorob.

    V jedné ze studií dosáhli pacienti, kteří trpí obezitou a diabetem 2. typu, po 80 týdnech léčby průměrného snížení tělesné hmotnosti až o 20,8 procenta, což odpovídá přibližně 23 kilogramům. Právě tato skupina pacientů přitom obvykle mívá s hubnutím největší problémy, upozorňuje server CNBC.

    Druhá studie sledovala osoby s těžkou obezitou a potvrzeným kardiovaskulárním onemocněním, ať už s diabetem či bez něj. V této skupině vedla léčba k průměrnému úbytku hmotnosti až o 22,6 procenta neboli o více než 25 kilogramů během 80 týdnů. Eli Lilly zároveň uvedla, že přípravek příznivě ovlivnil vybrané rizikové faktory související s kardiovaskulárními onemocněními.

    Bezpečnostní profil přípravku podávaného injekčně jednou týdně podle společnosti odpovídá předchozím studiím. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly průjem, nevolnost a zácpa. Jde o vedlejší účinky běžně spojované s celou skupinou léků založených na působení hormonů GLP-1.

    Trojitý agonista

    Retatrutid funguje jako trojitý agonista receptorů GLP-1, GIP a glukagonu, což je rozdíl oproti současné generaci léků založených na látce tirzepatid (GLP-1 a GIP), kterou obsahují léky Mounjaro a Zepbound. Právě kombinace hned tří mechanismů by podle dosavadních dat mohla přinášet výraznější účinek na regulaci chuti k jídlu i pocit nasycení než momentálně dostupné terapie.

    Pro Eli Lilly představuje retatrutid klíčový přípravek ve snaze udržet si většinu tržního podílu před dánským konkurentem Novo Nordiskem na rostoucím trhu s léky na hubnutí a diabetes.

    Analytici společnosti TD Cowen letos odhadli, že roční tržby retatrutidu by mohly do roku 2030 dosáhnout přibližně 3,8 miliardy dolarů.


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      24.07.2026 8:38

      Skvělým návodem jak zhubnout třeba i 50 kg během jednoho roku a to bez jakýchkoliv léků, lze sledovat v pořadu Extrémní proměny. Není třeba krmit farmaceuty podobně, jako např. obchodníky se smrtí - zbrojovky.
      log
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      Je to pokrok?
      24.07.2026 7:49

      Všichni výrobci léků doufají v trvalý růst zisků = vyšší spotřebu léků = trvalý růst počtu pacientů. Neměl by pokrok směřovat ke snižování počtu nemocných? Příčina obezity je neznámá a šíří se společností jako epidemie bez možnosti zásahu? Nebo jak to mám chápat? Rozumím jedinému = čím větší počet nemocných, tím větší problém a tím větší tlak na státy, aby pojišťovny proplácely léčbu. Eli Lilly a Novo Nordisk budou spokojeni (a akcionáři taky).
      pmx
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