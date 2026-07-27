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    ČEZ chystá nové větrné parky, Nvidia možná podpoří OpenAI

    ČEZ chystá nové větrné parky, Nvidia možná podpoří OpenAI

    27.07.2026 8:53
    Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

    ČEZ pokračuje v rozšiřování portfolia obnovitelných zdrojů, Radek Holeček opět navýšil svůj podíl v Coltu. Naopak skupina CSG čelí nejistotě po zařazení Tatra Trucks na čínský seznam exportních omezení.

    Článek se odemkne 27.07.2026 9:53

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