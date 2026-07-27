Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
    více...
     

    Detail - články  
    Morgan Stanley vidí další fázi AI boomu. Tentokrát na ní mohou vydělat firmy, které ji zavádí

    Morgan Stanley vidí další fázi AI boomu. Tentokrát na ní mohou vydělat firmy, které ji zavádí

    27.07.2026 14:44
    Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

    Podle stratégů Morgan Stanley se investiční příběh umělé inteligence postupně posouvá od výrobců čipů a poskytovatelů infrastruktury k firmám, které AI dokážou efektivně nasazovat do každodenního fungování.

    Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

    Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

    Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


    Čtěte více:

    Chanos: Energie je dostatek, do bodu přehodnocení AI investic se dostaneme během 12 měsíců
    27.07.2026 6:07
    Chanos: Energie je dostatek, do bodu přehodnocení AI investic se dostaneme během 12 měsíců
    Obrovské investice do umělé inteligence jsou prováděny jen na základě ...
    Alphabet poprvé od svého IPO vykazuje záporný cash flow. Akcie i přes famózní výsledky klesají
    23.07.2026 11:00
    Alphabet poprvé od svého IPO vykazuje záporný cash flow. Akcie i přes famózní výsledky klesají
    Alphabet (Investiční tipy) má za sebou čtvrtletí, které by za normální...
    Budování AI železnic?
    23.07.2026 17:03
    Budování AI železnic?
    Tzv. hyperscaleři se v roce 2020 obchodovali s poměrem cen akcií k zis...
    Na akcie doléhá příliš drahá AI, rostoucí výnosy dluhopisů i výsledky
    23.07.2026 11:58
    Na akcie doléhá příliš drahá AI, rostoucí výnosy dluhopisů i výsledky
    Obchodování na hlavních evropských akciových trzích je dopoledne více ...


    Váš názor
    Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
    Aktuální komentáře
    27.07.2026
    16:36Prodej aut vyrobených v Číně v pololetí v ČR vzrostl o 88 procent na 7500 vozů
    16:35PODCAST Týdenní výhled: USA a Írán přerušily boje, Fed nechá sazby beze změny a big tech hlásí výsledky  
    16:10Předhánění Spojených států, japonská minulost a čínská budoucnost
    14:44Morgan Stanley vidí další fázi AI boomu. Tentokrát na ní mohou vydělat firmy, které ji zavádí  
    12:10Přerušení bojů v Íránu dodalo trhům optimismus do začátku týdne  
    11:43Podnikatelská nálada v Německu se v červenci opět zlepšila, uvedl institut Ifo
    11:04Invesco: Zlato zažilo nejhorší čtvrtletí za více než dekádu. To ale nemusí znamenat konec býčího příběhu
    10:30Shein se propadl do ztráty. Trumpova cla zasáhla byznys levné módy před vstupem na burzu
    9:14Rozbřesk: Rok od podepsání obchodního příměří připomínají transatlantické obchodní vztahy mexickou telenovelu
    8:58Čínský čipový gigant CXMT při burzovním debutu vystřelil přes 500 %. Překonal i největší banku země
    8:53ČEZ chystá nové větrné parky, Nvidia možná podpoří OpenAI  
    6:07Chanos: Energie je dostatek, do bodu přehodnocení AI investic se dostaneme během 12 měsíců
    26.07.2026
    15:19Nastává opět základní investiční chyba?
    8:45Víkendář: Fed by měl reagovat na ropné šoky, USA od nich nejsou úplně izolovány
    25.07.2026
    15:15Chanos: Spekulace a rostoucí nabídka nových akcií nejsou pro trh dobrým znamením
    8:38Víkendář: Světová ekonomika a klíčová místa v mořích a oceánech
    24.07.2026
    22:00Závěr týdne a další propad technologií  
    17:27Malá finská společnost a velké vlny na trzích
    16:34Chceme suverenitu a místní výrobu, slyší americké zbrojovky od vlád v Evropě
    16:27Výnos desetiletých dluhopisů míří k 4,7 %. Riziková prémie roste

    Související komentáře
    Nejčtenější zprávy dne
    Nejčtenější zprávy týdne
    Nejdiskutovanější zprávy týdne
    Kalendář událostí
    ČasUdálost
    10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
    14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
    UDÁLOSTI ONLINE
    Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
    Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět