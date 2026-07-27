Přerušení bojů v Íránu dodalo trhům optimismus do začátku týdne

Cena ropy se propadá k 88 dolarům a táhne s sebou dolů výnosy dluhopisů. Akcie si díky tomu užívají pozitivní začátek týdne, když ustoupily vyhlídky na energetický inflační šok. Index DAX si připisuje 1,6 procenta, AEX a CAC40 jsou +0,7 pct a FTSE100 přidává 0,4 procenta. Optimismus se odráží také v amerických futures, rostoucích v případě S&P500 o procento.
Klíčovou zprávou pro úvod týdne je přerušení bojů mezi USA a Íránem. Situace v lepším případě zamíří opět k jednáním, s čímž by rostla šance na odblokování lodní přepravy, v horším případě se USA rozhodnou k pokračování kampaně. Trhy momentálně sázejí na první variantu. Pokud by se k ní neschylovalo, aktuální stav jim vyhovovat nebude, neboť lodní doprava zůstává velmi omezená a inflační rizika příliš silná, než aby hlavní centrální banky odradila od zvedání sazeb.
Během dopoledne pozitivně překvapil vyšší německý index Ifo, ukazující příznivější sentiment mezi německými firmami v červenci. Dál během týdne sice vyjde ještě pár zajímavých dat, ale pozornost trhů bude mířit zejména k případným zprávám o Íránu, rozhodnutí Fedu a BoJ a samozřejmě k výsledkům velkých techů. Ty mohou mít nakonec na sentiment vůbec největší vliv.
Zatím vedle pozitivního vývoje na akciích a dluhopisech sledujeme lehký nárůst eurodolaru do prostoru 1,1400 a více než jednoprocentní zisky na zlatu, které se vrací k 4100 USD. Česká koruna se drží u 24,16 za euro, opět pouze s nevýraznými pohyby.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:10 SEČ:
|CZK/EUR
|24.1615
|0.0277
|24.1655
|24.1109
|CZK/USD
|21.1945
|-0.0236
|21.2130
|21.1225
|HUF/EUR
|359.3024
|-0.5203
|361.7235
|358.6904
|PLN/EUR
|4.3161
|-0.1307
|4.3194
|4.3101
|CNY/EUR
|7.7153
|0.0055
|7.7299
|7.7117
|JPY/EUR
|186.4295
|0.1367
|186.8270
|186.3063
|JPY/USD
|163.5505
|-0.1401
|163.8660
|163.3350
|GBP/EUR
|0.8549
|0.1552
|0.8550
|0.8533
|CHF/EUR
|0.9286
|-0.1022
|0.9310
|0.9283
|NOK/EUR
|10.9981
|0.9698
|11.0243
|10.9083
|SEK/EUR
|11.0325
|-0.1471
|11.0480
|11.0254
| USD/EUR
|1.1399
|0.2775
|1.1418
|1.1389
|AUD/USD
|1.4282
|-0.2594
|1.4306
|1.4261
|CAD/USD
|1.4105
|0.1392
|1.4109
|1.4070