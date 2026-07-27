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    Přerušení bojů v Íránu dodalo trhům optimismus do začátku týdne

    Přerušení bojů v Íránu dodalo trhům optimismus do začátku týdne

    27.07.2026 12:10
    Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

    Cena ropy se propadá k 88 dolarům a táhne s sebou dolů výnosy dluhopisů. Akcie si díky tomu užívají pozitivní začátek týdne, když ustoupily vyhlídky na energetický inflační šok. Index DAX si připisuje 1,6 procenta, AEX a CAC40 jsou +0,7 pct a FTSE100 přidává 0,4 procenta. Optimismus se odráží také v amerických futures, rostoucích v případě S&P500 o procento. 

    Klíčovou zprávou pro úvod týdne je přerušení bojů mezi USA a Íránem. Situace v lepším případě zamíří opět k jednáním, s čímž by rostla šance na odblokování lodní přepravy, v horším případě se USA rozhodnou k pokračování kampaně. Trhy momentálně sázejí na první variantu. Pokud by se k ní neschylovalo, aktuální stav jim vyhovovat nebude, neboť lodní doprava zůstává velmi omezená a inflační rizika příliš silná, než aby hlavní centrální banky odradila od zvedání sazeb

    Během dopoledne pozitivně překvapil vyšší německý index Ifo, ukazující příznivější sentiment mezi německými firmami v červenci. Dál během týdne sice vyjde ještě pár zajímavých dat, ale pozornost trhů bude mířit zejména k případným zprávám o Íránu, rozhodnutí Fedu a BoJ a samozřejmě k výsledkům velkých techů. Ty mohou mít nakonec na sentiment vůbec největší vliv. 

    Zatím vedle pozitivního vývoje na akciích a dluhopisech sledujeme lehký nárůst eurodolaru do prostoru 1,1400 a více než jednoprocentní zisky na zlatu, které se vrací k 4100 USD. Česká koruna se drží u 24,16 za euro, opět pouze s nevýraznými pohyby.

    Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:10 SEČ:
    Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
    CZK/EUR 24.1615 0.0277 24.1655 24.1109
    CZK/USD 21.1945 -0.0236 21.2130 21.1225
    HUF/EUR 359.3024 -0.5203 361.7235 358.6904
    PLN/EUR 4.3161 -0.1307 4.3194 4.3101
    Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
    CNY/EUR 7.7153 0.0055 7.7299 7.7117
    JPY/EUR 186.4295 0.1367 186.8270 186.3063
    JPY/USD 163.5505 -0.1401 163.8660 163.3350
    USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
    GBP/EUR 0.8549 0.1552 0.8550 0.8533
    CHF/EUR 0.9286 -0.1022 0.9310 0.9283
    NOK/EUR 10.9981 0.9698 11.0243 10.9083
    SEK/EUR 11.0325 -0.1471 11.0480 11.0254
    USD/EUR 1.1399 0.2775 1.1418 1.1389
    Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
    AUD/USD 1.4282 -0.2594 1.4306 1.4261
    CAD/USD 1.4105 0.1392 1.4109 1.4070
    * vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

    Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny



     

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