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    Shein se propadl do ztráty. Trumpova cla zasáhla byznys levné módy před vstupem na burzu

    Shein se propadl do ztráty. Trumpova cla zasáhla byznys levné módy před vstupem na burzu

    27.07.2026 10:30
    Autor: ČTK

    Internetový módní gigant Shein se v prvním fiskálním čtvrtletí propadl do ztráty, když jeho dosavadní obchodní model zasáhlo zpřísnění dovozních pravidel ve Spojených státech. Konec výjimky umožňující bezcelní dovoz levných zásilek vedl k poklesu tržeb na klíčovém americkém trhu a přiměl společnost zvažovat zvýšení cen. Negativní dopad měly také vyšší logistické náklady a narušení dodavatelských řetězců v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Výsledky přicházejí v citlivé době, kdy se Shein připravuje na vstup na hongkongskou burzu a snaží se přesvědčit investory o dlouhodobé udržitelnosti svého růstového příběhu.

    Internetový prodejce levné módy Shein se v prvním čtvrtletí fiskálního roku propadl do ztráty. Mohly za to slabší tržby poté, co americký prezident Donald Trump zrušil osvobození malých balíčků od dovozního cla. Ztráta za duben až červen činila 99 milionů USD (2,1 miliardy Kč) ve srovnání s čistým ziskem 395 milionů USD ve stejném období předchozího roku. Společnost výsledky hospodaření zveřejnila v rámci příprav vstupu na burzu v Hongkongu, napsal server BBC.

    Firma byla založena v roce 2012 v Číně, v současnosti ale sídlí v Singapuru. Své impérium vybudovala díky velmi levnému oblečení, široké nabídce produktů a také díky dravému marketingu.

    Firma uvedla, že v reakci na zvýšená cla a daně zvažuje řadu možností, včetně zvýšení cen na americkém trhu, aby kompenzovala část zvýšených nákladů. Varovala také, že válka v Íránu negativně ovlivnila poptávku, zvýšila náklady a způsobila zpoždění dodávek na některých trzích.

    Údaje za fiskální první čtvrtletí částečně odrážejí i účetní ztrátu 328 milionů USD kvůli změně účetního zacházení se speciálními investorskými akciemi. Tyto akcie je možné později převést na kmenové akcie a jejich hodnota se může před uvedením na burzu změnit.

    Ze zprávy také vyplývá, že ve fiskálním roce do konce března 2026 měla firma 281 milionů aktivních zákazníků, což bylo o 16 procent více než o rok dříve. Tito zákazníci zadali více než jednu miliardu objednávek. Čistý zisk za loňský rok klesl o 38,7 procenta na 2,06 miliardy USD. Tržby stouply o osm procent na 41,85 miliardy USD, v roce 2024 však vzrostly až o 20,7 procenta.

    Čínská komise pro regulaci cenných papírů (CSRC) na počátku července dala firmě Shein souhlas k prodeji akcií v Hongkongu. Nabídka se má uskutečnit v nadcházejících měsících. Dřívější pokusy o uvedení akcií firmy na burzách v New Yorku a Londýně selhaly. Firma zatím neuvedla, kolik akcií plánuje nabídnout, jejich předběžnou cenu, očekávaný výnos ani harmonogram jejich uvedení na trh. Agentura Reuters s odvoláním na zdroje tento měsíc uvedla, že hodnota firmy by se mohla pohybovat v rozmezí 40 miliard až 50 miliard USD.

    Údaje ukazují dopad rozhodnutí prezidenta Trumpa, kterým USA ukončily globální výjimku z cel pro levné zásilky. Opatření vstoupilo v platnost 29. srpna 2025 a rozšířilo dřívější omezení zaměřené pouze na zboží z Číny a Hongkongu na zásilky z celého světa. Takzvaná výjimka de minimis umožňovala dovoz zboží v hodnotě do 800 USD bez placení cel a využívali ji zejména američtí zákazníci nakupující levné výrobky přes internetové platformy, jako jsou Shein nebo Temu. Podle Bílého domu byl systém zneužíván k obcházení celních pravidel a k pašování nelegálních látek, včetně syntetických opioidů, do USA.

    Tržby firmy v USA v prvním čtvrtletí klesly o 14,3 procenta na 2,04 miliardy USD. USA měly na celkových tržbách podíl 22,5 procenta.

    Evropská unie tento měsíc zavedla poplatek tři eura na levné zásilky z internetového obchodu dovážené ze zemí mimo EU. Opatření má podle EU pomoci omezit nekalou konkurenci, kterou podle Bruselu představuje zejména příliv levného zboží z Číny. Evropa se na celkových tržbách Sheinu podílí zhruba třetinou.


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