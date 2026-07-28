Rozbřesk: Evropa nestíhá plnit zásobníky. Dražší plyn příští rok zvedne inflaci

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V souvislosti s novou vlnou napětí na Blízkém východě prochází turbulentním vývojem nejen ropný trh, ale také evropský trh se zemním plynem. Spotový kontrakt TTF se na amsterdamské burze pohybuje v blízkosti 60 EUR/MWh – oproti začátku měsíce jde o téměř 40% zdražení. Z pohledu českých domácností a firem je ale ještě důležitější, že výrazně zdražily také termínové kontrakty, které mají přímou vazbu na cenu plynu pro tuzemské odběratele.
Skokový nárůst cen promítá zvýšenou rizikovou přirážkou v souvislosti s nejistou blízkovýchodní situací, resp. hrozbou pomalejšího obnovení katarských exportů zkapalněného zemního plynu. Ty představují zhruba pětinu globálních dodávek LNG, na který Evropa vsadila jako náhradu ruského plynu. Fundamentální napětí na trhu navíc zesiluje silná asijská poptávka, která je hlavním soupeřem Evropy v boji o tankery se zkapalněným plynem.
Situaci ještě zhoršuje neobvykle pomalé plnění evropských zásobníků. Ke konci července jsou zásobníky v EU naplněny nejméně za posledních minimálně patnáct let: pouze z 56 %, tedy přibližně o 17 procentních bodů pod běžnou úrovní. V Česku je situace obdobná. Tuzemské zásobníky jsou podle aktuálních dat naplněny jen necelými 59 % – podobně jako v kritickém roce 2021 a výrazně pod dlouhodobým průměrem 74 %.
Cesta k 90% naplněnosti před zimou je tak stále dlouhá, a hlavně se v čase začíná prodražovat. Obchodníci totiž kvůli volatilnímu vývoji cen odkládali nákupy plynu s vidinou jeho možného zlevnění. Stal se však opak. Plyn na letošní zimu se nyní obchoduje nad 50 EUR/MWh, což znamená jediné: dodávky plynu pro nadcházející topnou sezónu se pravděpodobně výrazně prodraží. Vyšší ceny plynu se zároveň promítají i do vyšší ceny elektřiny, která i kvůli emisním povolenkám vystoupala nad hranici 100 EUR/MWh.
V této situaci je nutné zdůraznit jednu věc. Evropě nehrozí nedostatek plynu jako v průběhu plynové krize v letech 2021 až 2022. To ale neznamená, že je riziko zanedbatelné. Zůstane-li velkoobchodní cena plynu zvýšená, postupně se propíše do ceníků tuzemských dodavatelů, a tím se stává důležitým proinflačním rizikem.
Na rozdíl od ropy ale nepůjde vidět dopad do inflace (téměř) okamžitě. Průsak je pomalejší, protože většina domácností má ceny energií fixované dopředu. Proto je dražší plyn především inflačním příběhem roku 2026. A z našeho pohledu zároveň jeden z důležitých argumentů, proč v příštím roce hrozí nárůst průměrné inflace nad 3 %.
TRHY
Koruna
Prudký pokles ceny ropy koruně vyhovuje a ta se tak nadále obchoduje těsně pod hladinou 24,20 EUR/CZK. V nejbližších dnech bude česká měna vyčkávat na další várku komentářů ze strany členů bankovní rady před startem mediální karantény. My počítáme se stabilitou úrokových sazeb na srpnovém zasedání, nicméně ve zbytku roku nevylučujeme možný posun sazeb směrem vzhůru, pokud by měly domácí cenové tlaky v ekonomice zůstat výrazné (zejména růst jádrové inflace a mezd).
Z pohledu koruny by dnes mohlo jít o klidné obchodování, neboť na stole nejsou až do čtvrtka žádná zajímavá tuzemská makro čísla.
Eurodolar
Eurodolar jako by se vrátil do starého režimu, kdy výprodej akcií prospíval dolaru. V noci totiž zaznamenaly technologické tituly při obchodování v Asii krvavou lázeň a s tím související averze k riziku stlačila eurodolar níže. Zároveň ovšem posílily ceny amerických vládních dluhopisů (což byl výsledek rovněž dalšího poklesu ceny ropy), což je typický znak útěku investorů do bezpečí.
Dnes odpoledne bude sice na pořadu výsledek americké obchodní bilance, což bude poslední důležité číslo, jež zpřesní běžící odhady HDP za druhý kvartál (bude zveřejněno ve čtvrtek), ale trh bude spíš sledovat akciové trhy a připravovat se na zítřejší zasedání Fedu.