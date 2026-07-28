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    Trhy uklidňuje možná dohoda s Íránem, ale AI sektor dál čelí silnému výprodeji

    Trhy uklidňuje možná dohoda s Íránem, ale AI sektor dál čelí silnému výprodeji

    28.07.2026 8:55
    Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

    Zatímco výroky prezidenta Donalda Trumpa o probíhajících jednáních s Íránem a snahy o obnovení provozu v Hormuzském průlivu přinesly úlevu ropnému trhu, technologický sektor čelí pokračujícím pochybnostem o udržitelnosti masivních výdajů na AI infrastrukturu.

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