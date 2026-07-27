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    Prodej aut vyrobených v Číně v pololetí v ČR vzrostl o 88 procent na 7500 vozů

    Prodej aut vyrobených v Číně v pololetí v ČR vzrostl o 88 procent na 7500 vozů

    27.07.2026 16:36
    Autor: ČTK

    Prodej nových osobních aut z Číny na českém trhu v prvním pololetí vzrostl meziročně o 88 procent na více než 7500 vozů. Jejich podíl na trhu se tak zvýšil na téměř šest procent z loňských čtyř. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.

    Nejoblíbenější čínskou značkou je Jaecoo/Omoda s 2825 registrovanými vozy, následuje loni dominantní MG s prodejem 1773 aut. Té meziročně klesl odbyt o třetinu. Třetí je další nově příchozí značka Chery se 739 vozy. Na dalších místech jsou vozy značky Honda nebo Tesla, které se vyrábí v Číně. Tesla pak vede mezi v Číně vyrobenými vozy dováženými jako ojeté. Připadá na ní téměř polovina dovozů čínských aut z druhé ruky.

    Podle strategického poradce pro automobilový průmysl Petra Knapa lze již déle pozorovat rostoucí přijatelnost čínských značek, zejména elektrifikovaných nebo hybridních, pro české soukromé zákazníky. Vedle zajímavé ceny je to v případě Omody nebo Chery silná distribuční síť dříve fungující pro Nissan.

    "Nepodcenili vstup na trh a agresivně a slušně multibrandově fungují. Velmi dobrý tah s hybridy - mají je dobře technicky udělané. Také mají proti MG nové a neokoukané portfolio s novinkami," uvedl Knap. Hodně aut podle něj ale zatím registrovali na sebe dealeři, a tak je otázka, kolik skončilo u reálných zákazníků.

    Vedle osobních aut jsou nejoblíbenější kategorií čínských vozidel motocykly, které prodeje automobilů mírně převyšují. Nejoblíbenější je CF Moto, která je s 2046 stroji druhou nejprodávanější motocyklovou značkou na českém trhu hned za japonskou Hondou.


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