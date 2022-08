Pavol Mokoš: Spekulace o mimořádné dani poslaly akcie ČEZ za dva dny o deset procent níže

Trhy v posledních týdnech zmítají události okolo vývoje ekonomiky a utahování měnové politiky. „Těch hybatelů je tam víc. Ale pozitivní je to, že jsme se odrazili od dna,“ říká hlavní makléř Patria Finance Pavol Mokoš. „Minima z června prozatím nebyla testována.



Na pražské burze je mezitím v hledáčku investorů hrozba uvalení sektorové daně na banky a energetiku. „Domnívám se, že to je hlavní důvod, proč se akciím bank v poslední době nedaří,“ pokračuje makléř. „Pro mě to vyznívá tak, že bychom mohli být už poblíž dna a dočkat se nějakého odrazu,“ doplňuje.



Spekulace ohledně mimořádné daně na energetiku vyvolaly pokles na akciích o deset procent za dva dny, „což u konzervativního dividendového titulu, jako je , je neobvyklé“. Kde by se podle makléře mohla pohybovat férová cena ? A na jakou akcii by si nyní vsadil? Více se dozvíte v čerstvém makléřském videu.





