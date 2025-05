USA a Čína dosáhly pokroku, ČEZ zahajuje povolovací proces pro malé modulární reaktory a futures jsou v zeleném

zahájil povolovací proces pro 3 malé modulární reaktory. Donald Trump podepíše exekutivní příkaz na snížení cen léků na předpis. USA a Čína dosáhly pokroku při řešení obchodních sporů. Německé podniky považují za největší problém nadměrnou byrokracii. Čína bojuje s deflací. Očekává se, že ECB sníží sazby až na 1,75 % a futures jsou dnes díky optimismu okolo jednání USA-Čína v zeleném.



Futures na evropské akciové indexy: DAX +1,0 %, FTSE 100 +0,4 % a Euro Stoxx +1,0 %.



ČEZ oficiálně zahájil povolovací proces pro nový jaderný blok v Tušimicích, v němž plánuje postavit až 3 malé modulární reaktory s výkonem přibližně 470 MW každý.



Americký prezident Donald Trump dnes podepíše exekutivní příkaz, jímž "téměř okamžitě" sníží ceny léků na předpis ve Spojených státech na úroveň, jaká se platí v jiných vyspělých zemích, tedy podle něj o 30 až 80 procent.



Spojené státy a Čína dosáhly o víkendu pokroku při řešení vzájemných obchodních sporů. Uvedli to americký ministr financí Scott Bessent a čínský vicepremiér Che Li-feng. Podrobnosti budou podle nich zveřejněny dnes. Oba činitelé se o víkendu v Ženevě sešli k prvním obchodním rozhovorům poté, co americký prezident Donald Trump zavedl vysoká cla, která v případě čínského zboží výrazně přesahují 100 procent. Čína reagovala uvalením recipročních cel.



Zhruba dvě třetiny německých podniků v současnosti považují za nejpalčivější problém nadměrnou byrokratickou zátěž a pomalé schvalovací procedury. Vyplývá to z výsledků průzkumu institutu Civey. Podle průzkumu zastává 67,3 procenta dotazovaných firem názor, že nová spolková vláda by se v rámci snahy o posílení ekonomiky měla zaměřit na odbourávání byrokratické zátěže. Na druhém místě byl požadavek na zajištění nižších cen energií, který pokládá za naléhavý 32,2 procenta podniků.



Spotřebitelské ceny v Číně se v dubnu meziročně snížily o 0,1 procenta, tedy stejným tempem jako v březnu. Druhá největší ekonomika světa se tak již třetí měsíc za sebou nacházela v deflaci. Vyplývá to z údajů čínského statistického úřadu. Ty rovněž ukázaly, že výrobní ceny v Číně se v dubnu meziročně propadly o 2,7 procenta, tedy nejvýrazněji za půl roku.



Volodymyr Zelenskij bude ve čtvrtek v Turecku „čekat“ na Vladimira Putina poté, co Donald Trump trval na setkání obou lídrů, a to i přes neochotu Moskvy souhlasit s 30denním příměřím. Britský ministr zahraničí David Lammy na bezpečnostní schůzce evropských ministrů představí nové sankce namířené proti Rusku.



Evropská centrální banka letos sníží náklady na půjčky až na 1,75 %, protože inflace se podle ekonomů oslovených agenturou Bloomberg pravděpodobně zastaví pod 2% cílem inflace na začátku roku 2026. Po sedmi dosavadních sníženích o čtvrt procentního bodu jsou tak další snížení pravděpodobná v červnu a září, ukázal měsíční průzkum.