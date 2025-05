EK žádá odklad podpisu smlouvy na Dukovany. Podle šéfa ČEZ jde o snahu, aby tu elektrárna nevznikla

Evropská komise žádá Česko o odložení podpisu smlouvy o stavbě dvou nových jaderných bloků v elektrárně Dukovany. Prověřuje, zda korejské společnosti KHNP nebyly poskytnuty zahraniční subvence, které mohou narušit vnitřní trh Evropské unie. Vyplývá to z dopisu, který českému ministru průmyslu a obchodu Lukáši Vlčkovi poslal místopředseda EK Stéphane Séjourné a do kterého měla ČTK možnost nahlédnout. Podle šéfa ČEZ Daniela Beneše nejde francouzské straně o to, aby vyhrála spor ohledně dostavby Dukovan, ale o to, aby elektrárna v Česku vůbec nevznikla. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) nepokládá za náhodné načasování dopisu EK, ale ani fakt, že ho zaslal právě francouzský místopředseda.



Mluvčí Evropské komise dnes odmítl obvinění, že by místopředseda EK, Francouz Stéphane Séjourné hájil v souvislosti s plány na smlouvu k Dukovanům francouzské zájmy. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) nepokládá za náhodné načasování dopisu EK, ale právě ani fakt, že ho odeslal francouzský místopředseda.



"Nejde o francouzského eurokomisaře, který hájí francouzské zájmy, ale o člena kolegia Evropské komise, který prosazuje legislativu a spolupracuje s českými úřady na ochraně našeho jednotného trhu," uvedl na dotaz českých novinářů mluvčí komise Thomas Regnier.



Podpis finální dohody k Dukovanům zablokoval i Krajský soud v Brně. Tendr vyhrála korejská společnost KHNP a neuspěla v něm francouzská firma EDF. Unijní exekutiva už zahájila předběžný přezkum s cílem posoudit, zda potenciální zahraniční finanční příspěvky obdržené korejskou firmou představují zahraniční subvence, a pokud ano, zda tyto zahraniční subvence narušují vnitřní trh.



V rámci předběžného přezkumu komise požádala o informace jak společnost Group a elektrárnu Dukovany, tak korejskou firmu KHNP. Strany ale dosud "neposkytly v reakci na tyto žádosti dostatečné informace", stojí v dopise z letošního 2. května. "Na základě poskytnutých informací, jakož i dalších informací, které útvary komise odhalily v rámci předběžného přezkumu, přetrvávají významné náznaky, že straně (firmě KHNP) byly poskytnuty zahraniční subvence, které mohou narušit vnitřní trh," dodává dopis.



Unijní exekutiva v této souvislosti zdůrazňuje, že "nepředjímá konečné rozhodnutí", nicméně v současné době připravuje rozhodnutí o zahájení hloubkového šetření. Komise proto žádá Českou republiku o spolupráci do té doby, než přijme konečné rozhodnutí, a o odložení podpisu smlouvy.



Přezkum se týká dodržování nařízení o zahraničních subvencích (FSR) narušujících vnitřní trh z roku 2022. "Povinnost loajální spolupráce vyžaduje, aby se Česká republika vyhnula jakékoli situaci, která by byla nevratně v rozporu s obavami uvedenými v tomto dopise a která by mohla mít nevratné účinky bránící účinnému uplatňování FSR," říká dopis.



V jeho závěru místopředseda komise pro prosperitu a průmyslovou strategii zdůrazňuje, že "žádost ani šetření nejsou v rozporu s projektem (výstavby Dukovan)". "Naopak, naším záměrem je zajistit právní jistotu a zajistit, aby byla dodržována pravidla našeho vnitřního trhu," dodává.

Šéf ČEZ: Francouzům nejde ve sporu o výhru, ale o to, aby elektrárna nevznikla

Francouzské straně nejde podle šéfa ČEZ Daniela Beneše o to, aby vyhrála spor ohledně dostavby Dukovan, ale o to, aby elektrárna v Česku vůbec nevznikla. Beneš to dnes řekl novinářům v reakci na dopis, který českému ministru průmyslu Lukáši Vlčkovi (STAN) poslal místopředseda Evropské komise Stéphane Séjourné. EK žádá Česko o odložení podpisu smlouvy o stavbě dvou nových jaderných bloků v elektrárně Dukovany. Prověřuje, zda korejské společnosti KHNP nebyly poskytnuty zahraniční subvence, které mohou narušit vnitřní trh EU.



Tendr vyhrála korejská společnost KHNP a neuspěla v něm francouzská firma EDF. Podpis finální dohody k Dukovanům z iniciativy EDF zablokoval minulý týden předběžným opatřením i Krajský soud v Brně. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) nepokládá za náhodné načasování dopisu EK, ale ani fakt, že ho zaslal právě francouzský místopředseda.



Beneš dnes uvedl, že dopis je z 2. května a Vlček by měl odpovědět v brzké době. "Ale jsem přesvědčen, že to, co je v dopise, by měla ČR odmítnout," uvedl. Celá věc je podle něj pochybná. "Je těžké věřit, že probíhá šetření, když se vás nikdo na nic nezeptá. Francouzi udělají všechno, aby taková elektrárna nevznikla. Nejde jim o to vyhrát, ale o to, aby tady elektrárna nevznikla, a to je dramatická zpráva pro ČR," uvedl.



Výkonný místopředseda EK pro prosperitu a průmyslovou strategii Séjourné podle ministra zahraničí Jana Lipavského (nestr.) odeslal dopis v pátek 2. května v 22:00. Lipavský v neděli televizi Prima CNN řekl, že diplomacie list vyhodnocuje a musí se s ním detailně seznámit. Dnes tiskový odbor Černínského paláce odmítl věc dále komentovat, odkázal na nedělní slova ministra.



Mluvčí diplomacie Daniel Drake minulý týden ČTK řekl, že téma žaloby podané EDF česká diplomacie s francouzskou stranou řeší. "S ohledem na zachování dobrých vztahů s našimi partnery nebudeme obsah těchto jednání řešit veřejně," uvedl.



V rámci předběžného přezkumu komise požádala o informace jak společnost ČEZ Group a elektrárnu Dukovany, tak korejskou firmu KHNP. Strany ale dosud "neposkytly v reakci na tyto žádosti dostatečné informace", stojí v dopisu. Z předběžného průzkumu přetrvávají významné náznaky, že KHNP dostala zahraniční subvence, které mohou narušit vnitřní trh, uvádí dále Séjourné.



Unijní exekutiva v této souvislosti zdůrazňuje, že "nepředjímá konečné rozhodnutí", nicméně v současné době připravuje rozhodnutí o zahájení hloubkového šetření. Komise proto žádá ČR o spolupráci do té doby, než přijme konečné rozhodnutí, a o odložení podpisu smlouvy.

