Tomáš Vlk a Braňo Soták o tom, jak investovat v roce 2025. Nyní i jako podcast!

Náš úspěšný webinář Investiční výhled pro rok 2025, kterého jste se mohli účastnit živě, je nyní dostupný i ve formě podcastu! Webinář, kterým Vás provázeli hlavní analytik Patria Finance Tomáš Vlk a seniorní analytik a tvůrce investiční tipů Braňo Soták, jste mohli sledovat ve čtvrtek 9. ledna od 15:00.

O čem všem je investiční výhled pro letošek? Nejen o tom, že: Politické kroky nastupující americké vlády podstatně ovlivní dění v roce 2025. Jednou z klíčových otázek je nárůst protekcionismu. Bez cel jsou plány americké vlády pozitivní pro byznys a trhy. O slušném růstu ekonomiky v USA, slabší v Evropě a rizicích směrem dolů. O ECB pevně na cestě k nižším sazbám, ale o Fedu, kde uvolňování tak velké nebude. Co to znamená pohledem trhu a investora? Solidní podmínky pro fundament akcií a rizika pro vysoké valuace. Bez Mag7 to nejde, ale zbytek trhu postupně dotahuje. Recesi (radši) nepredikujeme, bezpečným přístavem je úročená dolarová hotovost. Stále ještě příhodný koktejl pro banky. Tématem pro trhy bezpečnost a zbrojaři a událostí červnový summit NATO. Parita na eurodolaru dostává reálné obrysy, od koruny mnoho nečekáme. Zlato by se mělo vrátit k růstu, ropa nejspíš pod tlakem.

Výhled jste mohli přes Vánoce a Nový rok opakovaně přečíst v seriálu na Patria.cz, který připojujeme do odkazů pod text.

Klíčové téma pro letošní rok jsou cla

Cla ano nebo ne? Klíčové téma, kolem kterého se točila volební kampaň Donalda Trumpa. Analytici Patrie vidí silné argumenty na obou stranách – realita, která bude naplněna i strašení, posilující vyjednávací pozici. Proč ano? „Záměr nasypat peníze do rozpočtu bez cel nepůjde,“ shrnuje Tomáš Vlk, ale obratem dodává: „Pokud mají fungovat jako vyjednávací nástroj, nestačí jen strašit, musí je použít.“ Už v prvním funkčním období Trumpa trh uvedení cen nevěřil, nakonec v nějaké podobě zavedena byla. Tentokrát mají být vyšší a pozice Trumpa je silnější. Na druhou stranu má kolem sebe byznysmeny, akcionáře. Trump dobře ví, co trhu škodí a čím by ho srazil.

Braňo Soták na úvod připomíná až překvapující odolnost americké ekonomiky v prostředí vysokých úrokových sazeb nad úrovní 5 %. „Přestože jsme se na dluhopisovém trhu posunuly do zcela jiného prostředí, valuace (na akciovém trhu) stále expandovaly. Tyto valuace přinesly nadstandardní výnosy, které jsme viděli v posledních letech,“ otevírá svůj vstup Braňo Soták. Připomíná také růst americké ekonomiky až nad 5 % a v loňském roce u 3 %, který se ale opírá o fiskální deficity. „A vzhledem k tomu, jaká administrativa do Bílého domů míří, bude to tak zřejmě muset být i nadále,“ poznamenává analytik.

Donald Trump má nyní – na rozdíl od prvního funkčního období – v zádech kontrolu nad Kongresem. I proto analytici Patria Finance očekávají, že cla už letos v nějaké podobě zavedena budou a podpoří americký rozpočet. Jak hlavní motivaci ale Braňo Soták vidí dostat produkci do Spojených států, vytvořit pracovní místa, domácí inovace – Make America great again. Jak na to reagovat v portfoliu? Jak těžit z toho, pokud se americká ekonomika více uzavře?

Pohled na Big Tech: Bez něj to stále nejde, nové příležitosti hledáme jinde

Dominantní Big Tech obstaral zhruba polovinu loňské rally na trzích a dostal se na velice prémiové valuace. Ty ale stály na prémiovém fundamentu, kdy sektor dokázal zvyšovat tržby v desítkách procent ročně, zatímco zbytek indexu v jednociferných hodnotách. „Tento vývoj by se v letošním roce měl zásadně sblížit, když se od velkého techu čeká zhruba 18% růst zisků, ale od zbytku indexu zhruba 13 %. Za poslední dva roky si budou tyto dvě skupiny nejblíže a tak nadvýkonnost velkého techu výrazně nižší než dosud,“ uvádí Braňo Soták. Bez velkého techu nicméně podle Sotáka stále nejde porazit americký akciový trh. „Jen zhruba čtvrtina velkých globálních fondů dokázala loni index S&P 500 alespoň následovat nebo dokonce překonat a vysoká alokace do Magnificient Seven je jim společná. Nemyslím si, že jsme nyní ve fázi, kdy by to bez velkého techu šlo,“ otevírá téma Braňo Soták s tím, že expozice na big tech má své nezbytné místo, ale není už oblastí, kde analytik hledá nové investice pro letošní rok. A také už nemá na Mag7 nerozdílný pohled. „Amazon má vysokou valuaci, ale také cash flow. U Googlu je valuace rozumná, říci to už nelze u Applu nebo ,“ naznačuje Soták téma, že Mag7 už není univerzální a jednotnou kartou na plošnou investici. „Třeba také stále za investici stojí,“ poznamenává analytik v rámci webináře.

Techy versus Trump a cla? „Velké techy a obecně technologické firmy jsou hodně exportně zaměřené, vůbec největší podíl tržeb ze zahraničí je u polovodičů. Zde by nebyl vidět velký efekt snižování daní, naopak je tu riziko zasažení cly nebo odvetou na ně. I to je důvod, proč bychom tam už expozici nenavyšovali,“ uvádí Braňo Soták.

Druhé riziko, o kterém se raději nikdo nebaví

Vedle tématu cel Braňo Soták acentuje druhé riziko, „o kterém se nikdo nebaví a trh na něj není připraven“, ač není předmětem základního scénáře. „Konsensus na trhu počítá se směřováním inflace směrem dolů. Pokud by tomu tam nebylo, akciový trh na to připraven není. Jeho růst by pak by relativně malý, i kdyby se fundamentálně dařilo,“ soudí Soták. „Riziko, na které trh není připraven vůbec je to, že by se Fed mýlil a musel dokonce začít sazby opětovně zvyšovat,“ akcentuje Soták s tím, že z jeho pohledu k úvodnímu snížení sazeb Fedem rovnou o 50 bodů příliš neviděl důvod. „Tam bychom se dívali na riziko ne pouze korekce, ale až medvědího trhu,“ soudí Braňo Soták.

Kde hledat nové příležitosti? Malé a střední firmy

První z oblastí, kde zkušený analytik Patrie hledá nové příležitosti mimo Mag7 jsou malé a střední firmy. „Jsou exponované zejména na domácí poptávku, která by měla být podpořena fiskální politikou a hospodářským růstem. Budou profitovat z případného snižování daní a naopak izolovány od vlivu cel. Ve světě ETF zmiňuje Soták možné cesty přes ETF na index malých firem Russell 2000 nebo středních firem S&P 400. „A například se vydali tou cestou, že profiltrovali index S&P 500 na ta jména, která generují ze segmentu malých a středních firem nejméně polovinu svých tržeb,“ nabízí jiný pohled před dodavatele malých a středních firem z řad těch velkých Soták.

Upozornil také na to, že malé a střední podniky mimo MAG7 fungovaly dobře loni hlavně v létě, kdy byly dobré vyhlídky na to, že Fed sníží sazby. V tomto segmentu jsou podle něj bilance děravější, ve větší míře se tak podniky spoléhají na dluhové financování. „Od doby, kdy se výhled na Fed otočil a přísnější měnová politika se vrátila do hry, se úspěšnost těchto titulů přerušila. Osobně bych ale viděl v té korekci příležitost,“ zdůrazňuje analytik.

Tradiční průmysl, energetika

„Politika nové americké administrativy bude vyhovovat některým sektorům více než jiným. Jedna z tezí je přesun záběru od zelených technologií zpět k tradičnímu průmyslu, energetice, fosilním palivům,“ uvádí posun webináře k nastavení porfolia v rámci jednotlivých odvětví Tomáš Vlk. Další věc je podle něj průmyslu, a to nejen ten klasický, ale také zbrojní, kde i řada z velkých průmyslových konglomerátů podniká. To je podle Vlka oblast kde nová vláda nejen že výdaje alespoň nesníží, ale zároveň bude tlačit spojence k vyšším investicím do obrany. Je odvětví jako celek stále atraktivní, nebo nikoli, a případně které segmenty/regiony?

Utility

„Palcové pravidlo je, že čím defenzivnější sektor, tím více tržeb generuje na domácím trhu. To je první vodítko, jak uvažovat,“ uvádí Braňo Soták. Smysl z defenzivnějších sektorů v Americe podle něj dávají utility. Je to i v Americe regulovaný sektor a zároveň veškerá výroba směřuje na domácí trh. Díky tomu bude benefitovat z případného snížení daní, zároveň čelí nízkému riziku z cel. „Příležitost tam podle mě stále je, ale je potřeba jít do velkého detailu, aby se zjistilo do jakých regionů daná firma dodává a jaké kontrakty uzavřela. Tato data jsou ale bohužel špatně dostupná. Jako sektor je to ale fajn sázka,“ vysvětluje analytik.

Banky

Dalším zajímavým sektorem jsou podle Sotáka banky. „Tady sice také máme to nejlepší za sebou, rally by ale velmi pravděpodobně pokračovat mohla,“ myslí si analytik. Ekonomický koktejl je podle něj momentálně příznivý. „Máme odolnou ekonomiku, do které velmi pravděpodobně přijde fiskální stimul, dále máme trvání období vysokých sazeb, což znamená odolné úrokové marže. A navíc je tu i výhled na deregulaci, například snížení kapitálových požadavků v rámci regulace Basel IV by mohlo uvolnit miliardy dolarů, které pak mohou být nasměřovány do zpětného odkupu akcií a dividend,“ vysvětluje Soták.

Defence sektor

„U zbrojařského sektoru vidím dva faktory, které ho i nadále dělají zajímavým a kvůli kterým podle mě nadále patří do akciových portfolií. Tou první jsou kontrakty pro domácí americkou armádu, Pentagon, bezpečnostní složky, z čehož vyplývá nízké riziko z cel a případně daňový benefit. Tou druhou, významnější vzpruhou, bude tlak Donalda Trumpa na členy NATO, aby navýšili své výdeje na obranu až na 5 % HDP,“ říká analytik Patria Finance. Může to sice podle něj být jen vyjednávací taktika, podle některých zdrojů by se Trump mohl spokojit s 3,5 %. Zdůrazňuje ale, že více než 3,5 % na obranu vydává v tuto chvíli pouze Polsko, nad 3% hranicí se pohybuje ještě Estonsko a USA. „Pokud by tedy došlo k tomu, že by se dohodlo navýšení závazku v rámci NATO, tak bude zbrojařský sektor nadále fungovat dobře,“ myslí si analytik.

U konkrétních jmen je to podle Sotáka složitější, za zmínku podle něj stojí společnost , která je ve velmi dobré pozici, co se týče americké potřeby konkurovat Číně na moři. Druhou možností je munice, které se na ukrajinském bojišti spotřebovalo a stále spotřebovává obrovské množství. Na evropském trhu stojí za zmínku , tady jde především o dělostřelecké granáty. vyrábí nejpoužívanější ráži 155 milimetrů, u které se dá předpokládat, že v případě navýšení výdajů na obranu bude plynout významná část nových prostředků na doplnění vyprázdněných skladů právě touto municí.

SpaceX a Evropa

Ke slovu se mohou dostat i rakety, říká Soták. Investovat do nich není jednoduché, nicméně na trhu je například burzovně obchodovaný fond DestinyTech, jehož hlavní pozice, přibližně 40 % portfolia, tvoří akcie SpaceX. Den před volbami se obchodoval za 13 USD, nyní i po korekci za 60 USD. Trh tedy obchoduje akcie SpaceX za 5-10 násobek NAV. Investoři jsou ochotní platit obrovskou prémii, protože těchto aktiv je na trhu minimum, vysvětluje Soták, který sází na to, že se jednou dožijeme vstupu přímo SpaceX na burzu. Na domácím parketě se pak bez měnového rizika nabízí dle něj příležitost v podobě Colt CZ.

Co Evropa? Evropský obranný průmysl je podfinancovaný, podotýká Vlk, podle kterého se svět rozpojuje a stává nepřehlednějším. „Evropa je kapitola sama o sobě, natolik podinvestovaná, že bude trvat několik let, než se dozbrojí, doplní sklady a zflexibilní průmysl s ohledem na aktuální potřeby.“

Amerika už pro Evropu není „ten velký brácha,“ který ji vždy zachrání. Vypadá to na dlouhodobější trend, shodnou se Soták a Vlk. „Hra není na začátku, ale již rozehraná,“ uvádí Vlk a za příklad dává loňskou výkonnost akcií Rheinmetallu. Výjimečný zisk může být dále skrytý zejména mezi malými a úzce specializovanými firmami, což ale vyžaduje důkladnou znalost sektoru.

AI válka

Soták upozorňuje na měnící se dynamiku velkého konfliktu v 21. století – vedle sebe se totiž kombinují velmi primitivní zbraně jako dělostřelecké granáty s hi-tech autonomními drony, které s malými náklady spolehlivě zasahují mnohonásobně dražší cíle. Vysoce postavený manažer , dodavatel nejmodernějších stíhaček F35, v nedávné rozhovoru nejmenoval nikoho jiného než Palantir Technologies, uvádí jako příklad odezvy zevnitř odvětví Braňo Soták. Jedná se o společnost, která poskytuje AI platformu, která v reálném čase koordinuje aktivitu na bojové linii a umožňuje operovat autonomně drony.

Regionální rozložení portfolia: Čína i Argentina?

Co, pokud zkusíme nové příležitosti hledat teritoriálně mimo USA? Jaký region kromě USA vybrat do portfolia?

Čínské politbyro si nakreslilo růst ‚okolo 5 %‘, reálně by to mohlo být 4,5 % - což je pro jakoukoliv západní zemi pohádkové číslo, ne tak však pro Čínu. „A vlastně ani pro světovou ekonomiku,“ dodává hlavní analytik s odkazem na dřívější výraznější vykázané přírůstky.

Čína nasává materiály, zdroje, to zůstává; ale čínského spotřebitele se nedaří rozjet – série stimulů potěšila hráče na finančních trzích jen krátkodobě. Stabilizace realitního trhu také pravděpodobně bude chtít čas, podle Vlka náprava bilancí zabere ještě několik let. „Nečekám odraz nahoru již letos,“ uzavírá Vlk.

Čína několik let táhla svůj růst investicemi, které se ukázaly být méně produktivní. Každá dlouhá bublina se v historii vyřešila deflací. A vzhledem k tomu, že v Číně není vůle projít tvrdou recesí spojenou s deflací, bude se bolestivý proces prodlužovat, podotýká Soták. „Zatím to vypadá, že čínská vláda tento proces ukočíruje tak, aby to nikoho příliš nebolelo. Stále tedy čekáme na opravdu velký stimul, který by ekonomiku podpořil,“ dodává.

Z toho vyplývá - určitá malá expozice na Čínu by v portfoliu měla být. „Deflace proběhla hlavně na akciovém trhu do takové míry, že výkladní skříně čínské ekonomiky jsou valuačně zdevastované,“ říká analytik a odkazuje na extrémní případy, vč. JD.com a Alibaba. „Z hlediska investora je ten valuační diskont tak velký, že poměr riziko/výnos za menší investici stojí.“ Jako další investiční příležitost zmiňuje ETF na Hang Seng TECH Index.

Dalším regionem pro regionální diverzifikaci je Argentina. „Argentinci si sáhli na dno a změna režimu na liberálně pravicový by mohla představovat do budoucna potenciál,“ zmiňuje Soták. Evropě by se naopak analytik nadále vyhýbal s ohledem na stav evropské ekonomiky. A to i přesto, že je valuačně zajímavější než USA.

Drahá Amerika, dluhopisy, měny a sazby

Preference USA není však zadarmo, přichází za cenu vysokých valuací, a to i ve srovnání s historickým průměrem. Valuace ale závisí i na podmínkách v ekonomice, finančních podmínkách a výnosech dluhopisů. A na ty má vliv měnová politika a inflační očekávání.

Na letošek se nejprve očekávalo výraznější uvolňování, po posledním zasedání Fedu a datech z ekonomiky to vypadá, že uvolňování je téměř u konce a že přijdou maximálně dvě snížení sazeb. Dno cyklu tak může být velice blízko. Inflace se zdá být setrvalejší a posun k 2% cíli obtížnější. Fed upravil inflační výhled na 2,5 % na konci letošního roku s riziky vychýlenými směrem nahoru.

Dluhopisový trh na to zareagoval poměrně výrazně. Analytici proto sice doporučují držet dluhopisy v portfoliu, ale spíše na krátkém konci křivky, tj. quasi úročenou hotovost.

Co se Evropy týče, je ECB na daleko sestupnější dráze sazeb než Fed. Zatímco od Fedu se očekává 1 až 2 standardní snížení, u ECB jsou to snížení 4, tedy celý jeden procentní bod. Inflace i slabé euro mohou být překážkou, ale rizika pro ekonomiku, i s ohledem na přicházející cla ze strany Donalda Trumpa, jsou natolik velká, že na ně ECB bude muset reagovat. Z hlediska regionálního rozložení dluhopisů v portfoliu proto dávají evropské dluhopisy smysl. Nicméně USA mají oproti Evropě výhodu bezpečného přístavu vzhledem k tomu, že v případě problémů by si své místo na výsluní našel dolar. A tak i americké dluhopisy by v portfoliu měly mít své místo.

Americký dolar se vyvíjí dobrým směrem. Eurodolar, jakožto dvojice, která se sleduje nejvíce se hýbe mezi hodnotami 1,5 – 1,12, který se v tomto pásmě pohybuje už přes 2 roky. Dochází zde k určitému zlomu, kdy by se tento pár měl pohybovat níže. Důvodů je celá řada, měnová politika, sazby ECB vs sazby Fedu, rizika jsou také spíše nakloněná evropské straně, stejně tak cla budou více ubližovat euru , bezpečnostní situace ve souvislosti se zbrojovkami. „Pro mě osobně je ještě větším lákadlem amerického akciového trhu právě tato vlastnost dolaru než ty příležitosti, které tam vidím, protože jen málokterý trh dokáže v dobrém cyklu překonat americký trh, ale ve zlém je dolar králem,“ uvádí Branislav Soták.

Co na téma volatility na trzích? „Mírné spořádané korekce? To podle mě skončilo s covidem, dnes je trh velmi turbulentní. Korekce může být nečekaná a prudká,“ říká Soták. Proti extrémnímu riziku doporučují analytici se zajistit.„Je tu možnost se na opčním trhu relativně levně ‚pojistit‘ vůči potenciálnímu propadu,“ uzavírá Soták s tím, že nerealizované zisky z uplynulých dvou let jsou natolik vysoké, že stojí za trochu opatrnosti.