Zlato dostalo impuls k růstu, zatímco akciové trhy se na směru neshodnou

08.08.2025 11:41
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Cena zlata prudce roste v reakci na nově zavedená americká cla na švýcarský dovoz, zatímco akciové trhy zůstávají bez jasného směru. Nejistota ohledně rozsahu cel může dočasně pozastavit obchodování se zlatem, jehož americké futures vystoupaly nad 3480 USD za unci. Akciové indexy v Evropě i USA se pohybují smíšeně, trhy postrádají silné impulzy a makrodata. Česká koruna dál posiluje díky jestřábímu tónu ČNB, zatímco výnosy dluhopisů rostou jen mírně.

Mezi tradiční faktory určující cenu zlata můžeme zařadit výši reálných výnosů, sílu dolaru, averzi k riziku či budování rezerv centrálními bankami. Nově se překvapivě přidávají také cla. Poprvé tato souvislost přišla na přetřes při uvalení amerických cel na Švýcarsko ve výši 39 procent. Alpská konfederace má s USA pozitivní obchodní bilanci, a to významnou měrou i díky vývozu rafinovaného zlata. A nově USA uvalují clo i přímo na dovoz zlatých cihel.

Futures na zlato v USA za poslední dny prudce narostly a nyní se pohybují u 3487 dolarů, zatímco cena v Londýně stoupá pomaleji a nachází se na 3400 USD za unci. Jako obvykle ale cla vnášejí do obchodu hlavně nejistotu. Není jasné, jestli se budou uplatňovat jen na 1kg nebo 100uncové cihly a jiné (třeba 400uncové obchodované v Londýně) nikoli. Výsledkem tak může být pozastavení dovozu zlata do USA až do vyjasnění podmínek.

Akciové trhy naproti tomu jasný směr nemají. Indexy DAX , FTSE100 a AEX jsou těsně v záporu, zatímco CAC40 mírně roste a americké futures přidávají asi čtvrt procenta. Celkově nevýrazné změny na závěr týdne odpovídají malému přísunu důležitých zpráv. Zajímavé zprávy se točí třeba kolem Fedu, neboť prezident Trump se rozhodl vybrat "přechodného" guvernéra místo odcházející Adriany Kuglerové, a v lednu tak bude vybírat nanovo někoho na standardní 14letý mandát. Pro trhy se tím ale situace nemění. Reportující firmy nedokáží strhnout celý trh a podstatná makrodata koncem týdne v kalendáři chybějí.

Výnosy dluhopisů v Evropě převážně rostou, ovšem pouze mírně. V USA jsou jejich změny zanedbatelné. Eurodolar už včera zabrzdil svůj růst a dnes se kurz posunul naopak no něco níž na 1,1630. V posilování podpořeném jestřábím poselstvím z ČNB dnes pokračuje česká koruna, která se k euru dostává na 24,43.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:36 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.4316 -0.1239 24.4804 24.4147
CZK/USD 20.9965 0.1383 21.0175 20.9465
HUF/EUR 395.9042 -0.2853 397.3216 395.5450
PLN/EUR 4.2541 -0.0404 4.2585 4.2483
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3591 -0.2299 8.3872 8.3553
JPY/EUR 171.7910 0.0921 171.9083 171.3635
JPY/USD 147.6355 0.3443 147.7195 146.7305
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8658 -0.2621 0.8684 0.8656
CHF/EUR 0.9407 0.0104 0.9417 0.9399
NOK/EUR 11.9200 -0.0545 11.9448 11.9166
SEK/EUR 11.1701 0.0815 11.1725 11.1425
USD/EUR 1.1635 -0.2456 1.1679 1.1631
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5333 -0.0163 1.5358 1.5300
CAD/USD 1.3732 -0.1153 1.3750 1.3727
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne


 

