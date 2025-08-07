Hledat v komentářích

Koruna před zasedáním ČNB posiluje, akcie se drží pozitivního směru

07.08.2025 10:50
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Očekávaný červencový útlum čínského zahraničního obchodu se nedostavil, naopak u vývozu i dovozu do této země jsme viděli zrychlení. Přebytek ale oproti červnu klesl a lehce podstřelil odhady. Celkově vzato příznivé zprávy, které ale mohou jen drobně podporovat pozitivní sentiment na trzích. Makro kalendář pro zbytek dne slibuje jednání BoE, od níž se čeká snížení sazeb o 25 bps. Pokračuje také bohatý příděl firemních výsledků, přičemž od jednotlivých reportů už nečekáme plošný vliv na trhy.

Co může případně trhy rozkývat, jsou další zprávy o clech, a to na polovodiče, farmaceutické výrobky či odběratele ruských energií. Nadále to ovšem vypadá, že investoři reagují na toto téma velice tlumeně. Toto chování nejspíš bude pokračovat, dokud nepřijde nějaký šok, případně se v budoucnu neukáže, že cla mají na ekonomiky materiální dopad. Rezervovanost v reakcích na silná slova amerického prezidenta Donalda Trumpa podporují i dodatečné informace, jako třeba o výjimkách na polovodičová cla pro firmy investující v USA.

Německý index DAX dnes stoupá o 0,8 procenta, francouzský CAC40 je v plusu o 0,6 procenta a nizozemský AEX o 0,4 procenta. S poklesem o 0,3 procenta dnes zaostává londýnský FTSE100. Americké futures se obchodují asi půlprocento v plusu a naznačují tak další růstový den na Wall Street. Na výnosech dluhopisů nevidíme podstatné změny. Eurodolar se ale dál zvedá a dnes se kurz už skoro dotýkal 0,1700.

Téma úrokových sazeb Fedu zůstává živé a potenciálně negativní pro dolar. Včerejší komentáře bankéřů naznačily posun holubičím směrem po slabých datech z trhu práce. Zářijové snížení sazeb je v trhu zaceněno už téměř naplno, do konce roku by pak sazby měly klesnout ještě jednou a směr dolů jim má vydržet i během příštího roku.

A úrokové sazby jsou klíčovým tématem i na domácí scéně. ČNB dnes zasedá a politiku s největší pravděpodobností nezmění, stále však zůstává nedořešená otázka, jestli sazby už dosedly na dno, nebo se letos ještě jednou posunou níž. Koruna před rozhodnutím posiluje vůči euru na 24,52 a navazuje tak na mírné včerejší zisky. Data o českém maloobchodu sice na odhady nedosáhla, ale koruně nijak neuškodila. Ačkoli v pohybu kurzu cítíme sázky na pokračování relativně jestřábí politiky centrální banky, právě silná měna je jedním z důležitých argumentů, proč sazby ještě snížit. Nové informace budeme dostávat od 14:30.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:49 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.5198 -0.2180 24.5830 24.5068
CZK/USD 20.9840 -0.4507 21.0950 20.9705
HUF/EUR 397.1255 -0.2477 398.3886 397.0668
PLN/EUR 4.2626 -0.2503 4.2762 4.2619
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3867 0.1597 8.3974 8.3674
JPY/EUR 171.9450 0.0524 172.1590 171.3869
JPY/USD 147.1340 -0.2086 147.7110 146.6935
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8739 0.1587 0.8744 0.8727
CHF/EUR 0.9417 0.1633 0.9429 0.9391
NOK/EUR 11.9198 0.3616 11.9276 11.8530
SEK/EUR 11.2100 0.1005 11.2222 11.1925
USD/EUR 1.1686 0.2677 1.1699 1.1650
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5310 -0.4875 1.5396 1.5289
CAD/USD 1.3731 -0.0655 1.3746 1.3722
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny
 

Čtěte více:

ČEZ zvyšuje celoroční výhled pro EBITDA i očištěný zisk
07.08.2025 7:38
ČEZ zvyšuje celoroční výhled pro EBITDA i očištěný zisk
Energetická skupina ČEZ, nejvýznamnější titul pražské burzy, dosáhla v...
Začala platit nová americká cla vůči desítkám zemí. Trump si slibuje stovky miliard dolarů i investice
07.08.2025 7:55
Začala platit nová americká cla vůči desítkám zemí. Trump si slibuje stovky miliard dolarů i investice
Ve Spojených státech začala platit cla, která uvalila administrativa a...
Skupina ČSOB v 1. pololetí: Nárůst hypoték, investic i aktivních klientů
07.08.2025 10:01
Skupina ČSOB v 1. pololetí: Nárůst hypoték, investic i aktivních klientů
Skupina ČSOB zaznamenala v letošním prvním pololetí výrazný nárůst v h...
Červnový maloobchod potvrdil solidní kondici spotřebitelů
07.08.2025 10:01
Červnový maloobchod potvrdil solidní kondici spotřebitelů
Červnový výsledek maloobchodních tržeb sice lehce zaostal za očekáván...


