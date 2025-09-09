Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Wall Street v zeleném: slabší zaměstnanost podporuje sázky na uvolněnější FED, Nebius natrefil na zlatou žílu

Wall Street v zeleném: slabší zaměstnanost podporuje sázky na uvolněnější FED, Nebius natrefil na zlatou žílu

09.09.2025 22:02
Autor: Jaromír Strnad, Patria Finance

Americké akciové trhy v úterý předváděly klidné, až spořádané obchodování, které bylo vedeno pozitivním směrem a drželo se v blízkosti rekordních úrovní.

Dow Jones Industrial Average přidal cirka 0,3 % a obchodoval se kolem 45.641 bodů. S&P 500 rostl poněkud mírněji, a to o 0,2 %, tedy seance probíhala na úrovni okolo 6.503 bodů. Technologický index Nasdaq Composite si také připsal zhruba 0,2 % a tedy dosáhl úrovně cirka 21.831 bodu.

Tento klidný růst trhy podporuje v očekávání, že americká centrální banka přistoupí v září k mírnému snížení základní úrokové sazby o 25 bazických bodů, což je prozatím pravděpodobnější varianta, než agresivní cut o 50 bazických bodů.

Dnešním klíčovým makroekonomickým údajem bylo zrevidování údajů k zaměstnanosti, kdy došlo k výraznému přecenění. Podle dostupných údajů byla původní data k zaměstnanosti nadhodnocena o 911.000 pracovních míst mezi lednem a březnem. To sice posílilo očekávání investorů ohledně zářijového snížení sazeb, ale toto číslo může skrývat větší riziko, než je prozatímní uvědomění investorů.

Investoři nyní vyhlížejí nadcházející data k PPI a CPI, tedy inflační očekávání. PPI měřící inflaci na úrovni výrobců očekává meziměsíční růst 0,3 % a CPI, tedy známější inflační číslo na úrovni spotřebitelů kalkuluje s meziměsíčním růstem o 0,3 % a při meziročním srovnání s nepatrným růstem o 0,2 % bodu na 2,9 %.

Tahounem dne byly rozhodně akcie Nebius Group, které zpráva o významném kontraktu z oblasti AI se společností Microsoft katapultovala výše o přibližně 50 %.

Zásadní růst taktéž zaznamenaly akcie společnosti UnitedHealth, když tento americký gigant z oblasti pojišťovnictví oznámil, že 78 % členů programu Medicare Advantage má zařazeny do nejvyššího hodnocení CMS. To posílilo důvěru investorů pro výhled k zisku na konci roku.

Na opačném pólu se nacházely akcie Albemarle, které propadly o asi 11 %. Důvodem k takovémuto sešupu byly zprávy o zvýšené dodávce lithia z Číny, což logicky tlačí cenu této komodity níže.

EUR/CZK 24,32, USD/CZK 20,76, EUR/USD 1,1718, WTI 62,93 USD/barel, Brent 66,58 USD/barel, Troyská unce zlata 3.643, Výnos 10letého státního dluhopisu USA 4,07 %, Výnos 30letého státního dluhopisu USA 4,72 %, Bitcoin 110.949 USD, Ethereum 4.284 USD




Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
10.09.2025
6:12Cla a kurz dolaru – ve skutečnosti žádné překvapení
09.09.2025
22:02Wall Street v zeleném: slabší zaměstnanost podporuje sázky na uvolněnější FED, Nebius natrefil na zlatou žílu  
17:23Jsou Spojené státy výjimečné i podle PEG?
15:55Bank of America: Léky na hubnutí nejsou ve srovnání s jinými drahé
13:20KKCG Financing a.s.: Oznámení o páté výplatě úrokového výnosu
13:11Francouzské náklady na půjčky překonaly poprvé v historii eurozóny ty italské
11:35Akcie Nebiusu rostou po oznámené dohodě s Microsoftem o 50 procent  
10:43Těžaři Anglo American a Teck se spojí, vznikne přední světový těžař mědi
10:21ASML investuje 1,3 miliardy eur do francouzského AI startupu Mistral
9:49Donedávna byl součástí Yandexu, nyní se evropský Nebius hlásí o slovo v AI. Od Microsoftu dostane 19,4 miliardy dolarů
8:51Evropské trhy po pádu francouzské vlády míří do záporu, Apple představí nový iPhone  
8:49Rozbřesk: Průmysl pozvolna jede dál o něco rychleji, zejména díky automotive
6:08Evropa by se měla přestat sama brzdit
08.09.2025
22:07Vrací se americké akcie na svá maxima?  
18:09PODCAST Týdenní výhled: Špatný trh práce v USA převáží nad rostoucí inflací a nové přírůstky do S&P 500  
17:17Nejlepší investor všech dob a neexistence investičního štěstí
16:27Sentix: Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny klesla na pětiměsíční minimum
15:21Muskova SpaceX kupuje frekvenční spektrum EchoStar za 17 miliard dolarů
14:00Volkswagen představil levný elektromobil. Cena by měla začít na úrovni 25 tisíc eur
13:16Když Trump bezprecedentně tlačí na Fed. Zdeněk Tůma na téma odvolávání centrálních bankéřů

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
3:30Čína - CPI, y/y
14:30USA - PPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět