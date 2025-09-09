Wall Street v zeleném: slabší zaměstnanost podporuje sázky na uvolněnější FED, Nebius natrefil na zlatou žílu

Americké akciové trhy v úterý předváděly klidné, až spořádané obchodování, které bylo vedeno pozitivním směrem a drželo se v blízkosti rekordních úrovní.
Dow Jones Industrial Average přidal cirka 0,3 % a obchodoval se kolem 45.641 bodů. S&P 500 rostl poněkud mírněji, a to o 0,2 %, tedy seance probíhala na úrovni okolo 6.503 bodů. Technologický index Nasdaq Composite si také připsal zhruba 0,2 % a tedy dosáhl úrovně cirka 21.831 bodu.
Tento klidný růst trhy podporuje v očekávání, že americká centrální banka přistoupí v září k mírnému snížení základní úrokové sazby o 25 bazických bodů, což je prozatím pravděpodobnější varianta, než agresivní cut o 50 bazických bodů.
Dnešním klíčovým makroekonomickým údajem bylo zrevidování údajů k zaměstnanosti, kdy došlo k výraznému přecenění. Podle dostupných údajů byla původní data k zaměstnanosti nadhodnocena o 911.000 pracovních míst mezi lednem a březnem. To sice posílilo očekávání investorů ohledně zářijového snížení sazeb, ale toto číslo může skrývat větší riziko, než je prozatímní uvědomění investorů.
Investoři nyní vyhlížejí nadcházející data k PPI a CPI, tedy inflační očekávání. PPI měřící inflaci na úrovni výrobců očekává meziměsíční růst 0,3 % a CPI, tedy známější inflační číslo na úrovni spotřebitelů kalkuluje s meziměsíčním růstem o 0,3 % a při meziročním srovnání s nepatrným růstem o 0,2 % bodu na 2,9 %.
Tahounem dne byly rozhodně akcie Nebius Group, které zpráva o významném kontraktu z oblasti AI se společností katapultovala výše o přibližně 50 %.
Zásadní růst taktéž zaznamenaly akcie společnosti , když tento americký gigant z oblasti pojišťovnictví oznámil, že 78 % členů programu Medicare Advantage má zařazeny do nejvyššího hodnocení CMS. To posílilo důvěru investorů pro výhled k zisku na konci roku.
Na opačném pólu se nacházely akcie Albemarle, které propadly o asi 11 %. Důvodem k takovémuto sešupu byly zprávy o zvýšené dodávce lithia z Číny, což logicky tlačí cenu této komodity níže.
EUR/CZK 24,32, USD/CZK 20,76, EUR/USD 1,1718, WTI 62,93 USD/barel, Brent 66,58 USD/barel, Troyská unce zlata 3.643, Výnos 10letého státního dluhopisu USA 4,07 %, Výnos 30letého státního dluhopisu USA 4,72 %, Bitcoin 110.949 USD, Ethereum 4.284 USD