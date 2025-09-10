Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Apple představil nový iPhone 17 či sluchátka AirPods s funkcí překladu v reálném čase

Apple představil nový iPhone 17 či sluchátka AirPods s funkcí překladu v reálném čase

10.09.2025 8:27, aktualizováno: 10.9. 11:06
Autor: ČTK

Aktualizováno

Apple v úterý představila čtyři nové modely iPhonů, novou verzi svých bezdrátových sluchátek AirPods Pro a jedenáctou sérii chytrých hodinek Apple Watch. Všechny obsahují nejnovější třínanometrový čip od Apple, vylepšené fotoaparáty a odolnější sklo. Pro zákazníky, kteří s upgradem čekali na výraznější změny, může být letošní rok tím pravým — ceny zůstávají převážně stejné jako loni. Nové iPhony budou dostupné od 19. září. Akcie v pre-marketu klesají o 0,5 %.

iPhone 17 a tenký Air

Základní iPhone 17 (od 799 dolarů) má větší displej (6,3 palce oproti 6,1 u iPhone 16) a rychlejší obnovovací frekvenci 120 Hz, což zajišťuje plynulejší používání. Potěčí také vylepšený zadní fotoaparát a výrazně lepší přední kamera. Designově je nejpodobnější předchozím generacím, ale nabízí nové barvy jako levandulová, šalvějová a mlžně modrá.

Nové telefony iPhone 17 se očekávaly zejména kvůli novince v podobě velmi tenké verze s označením Air, která představuje první významnou změnu v designu tohoto produktu za několik let. iPhone Air má tloušťku pouhých 5,6 mm a váží 165 gramů. Působí futuristicky, ale má jen jeden zadní fotoaparát a podporuje pouze eSIM. Apple tvrdí, že baterie vydrží celý den.

Modely Pro a Pro Max mají nový unibody rám z hliníku s mírně zaoblenými hranami. Zadní část je méně lesklá, odolnější vůči otiskům a působí elegantně. Novinkou je antireflexní vrstva na displeji, která výrazně snižuje odlesky.

AirPods s překladačem

Apple po třech letech aktualizoval AirPods Pro. Nová generace má menší design, pěnové nástavce pro lepší uchycení a aktivní potlačení hluku je u nich podle Applu dvakrát účinnější než u předchozí generace a čtyřikrát lepší než u původního modelu z roku 2019. Při krátkém testu téměř úplně eliminovalo okolní hluk. Přelomovou novinkou je, že sluchátka AirPods Pro 3 mají disponovat funkcí překladu jazyků v reálném čase. 

Apple Watch s novými funkcemi pro zdraví

Apple představil tři nové modely hodinek: SE (249 USD), Series 11 (399 USD) a Ultra 3 (799 USD). SE má nový procesor S10, always-on displej, rychlejší nabíjení, volitelnou 5G konektivitu a ovládání gesty. Přibyly funkce jako sledování teploty zápěstí a detekce spánkové apnoe.

Series 11 nabízí až 24hodinovou výdrž baterie, odolnější sklo a nový spánkový systém, který sleduje délku spánku, pravidelnost, probouzení a fáze spánku. Přibude také funkce pro detekci chronicky vysokého krevního tlaku během 30 dní, dostupná ve 150 zemích včetně EU. Čeká se ale ještě na schválení FDA.

Apple Watch Ultra 3 má tenčí rámečky, satelitní konektivitu a výdrž až 42 hodin při běžném používání, nebo 72 hodin v úsporném režimu. Garmin však u konkurenčních modelů slibuje výdrž až několik týdnů, ale za vyšší cenu (např. Fenix 8 Pro od 1 200 USD).

Po letech drobných vylepšení přináší nová řada iPhonů přelom

appl

"Je to už nějakou dobu, co jsme viděli významnější úpravu podoby těchto přístrojů," uvedl před začátkem prezentace analytik Dipanjan Chatterjee ze společnosti Forrester. Dodal, že verze Air by mohla přimět řadu majitelů starších telefonů iPhone k přechodu na nejnovější generaci. Varianta iPhone Air má ve Spojených státech doporučenou cenu od 999 dolarů (20.760 Kč). Akcie v reakci na novinky ztrácely, analytici event hodnotí tak, že nedokázal přinést nic neočekávaného.

Apple dlouhodobě patří k hlavním hráčům v počítačovém odvětví. Telefony iPhone jsou klíčovým produktem firmy s vykousnutým jablkem v logu a na tržbách jedné z nejhodnotnějších firem světa se podílejí zhruba polovinou. Dosud se celosvětově prodalo přes tři miliardy iPhonů.

Společnost ve třetím finančním čtvrtletí, které skončilo 28. června, zvýšila čistý zisk meziročně o devět procent na 23,4 miliardy dolarů (přes 485 miliard Kč). Celkové tržby vzrostly téměř o deset procent na více než 94 miliard dolarů. Tržby z prodeje telefonů iPhone se zvýšily o 13,5 procenta na 44,6 miliardy dolarů.

 

Zdroj: Bloomberg, ČTK


Čtěte více:

Apple hlásí největší růst tržeb od prosince 2021
31.07.2025 23:12
Apple hlásí největší růst tržeb od prosince 2021
Ač se zdá, že v závodě AI zatím Apple tahá za kratší konec, tak ve své...
Prodeje Applu se rozjely, ale akcie technicky zůstává zamčená pod důležitou rezistencí
04.08.2025 11:05
Prodeje Applu se rozjely, ale akcie technicky zůstává zamčená pod důležitou rezistencí
Apple překonal téměř ve všech ukazatelích předběžná očekávání a na úro...
BlackBerry moment pro Apple nebo marná snaha o získání „AI konkurenční výhody“?
18.08.2025 12:40
BlackBerry moment pro Apple nebo marná snaha o získání „AI konkurenční výhody“?
Na CNBC se zaměřili na vysoké investice některých technologických spol...
Musk hrozí Applu právními kroky, vadí mu ignorování Groka v App Storu
12.08.2025 9:22
Musk hrozí Applu právními kroky, vadí mu ignorování Groka v App Storu
Elon Musk v pondělí pohrozil společnosti Apple právními kroky kvůli úd...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
10.09.2025
13:23Jakub Blaha: Akcie Oraclu rostou o více než 30 procent díky obrovskému nárůstu budoucích zakázek  
12:55Novo Nordisk propustí 9 000 zaměstnanců, mění strategii a snižuje výhled zisku
11:51Von der Leyenová: Dohoda s USA je nejlepší možná, čelíme nižším clům než ostatní
11:41Polsko je nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války, uvedl premiér po sestřelení ruských dronů
11:08Akcie před statistikami o cenách rostou, ale opatrnost je znát  
10:45Footshop letos v prvním pololetí navýšil tržby o 38 pct na 891 milionů korun
10:35Inflace v Česku v srpnu zpomalila z červencových 2,7 % na 2,5 %
10:00FRESH: Celní (ne)dohoda s USA a dopady na Česko s Janem Burešem a Dominikem Rusinkem  
9:49Akcie Oracle letí na historická maxima, firma šokovala svým výhledem v cloudové divizi  
8:51Výsledky KARO, masivní škrty v Novo Nordisk a novinky od Applu. Futures jsou v zeleném  
8:50KARO Leather rekordně roste. Proběhne navýšení free floatu i postupný odkup vlastních akcií
8:45Footshop a.s.: Vnitřní informace - Zveřejnění výsledků za H1 2025
8:44Rozbřesk: Americká ekonomika vytvořila o téměř milion méně pracovních míst
8:27Apple představil nový iPhone 17 či sluchátka AirPods s funkcí překladu v reálném čase
6:12Cla a kurz dolaru – ve skutečnosti žádné překvapení
09.09.2025
22:02Wall Street v zeleném: slabší zaměstnanost podporuje sázky na uvolněnější FED, Nebius natrefil na zlatou žílu  
17:23Jsou Spojené státy výjimečné i podle PEG?
15:55Bank of America: Léky na hubnutí nejsou ve srovnání s jinými drahé
13:20KKCG Financing a.s.: Oznámení o páté výplatě úrokového výnosu
13:11Francouzské náklady na půjčky překonaly poprvé v historii eurozóny ty italské

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
3:30Čína - CPI, y/y
14:30USA - PPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět