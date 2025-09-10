Apple představil nový iPhone 17 či sluchátka AirPods s funkcí překladu v reálném čase

Apple v úterý představila čtyři nové modely iPhonů, novou verzi svých bezdrátových sluchátek AirPods Pro a jedenáctou sérii chytrých hodinek Apple Watch. Všechny obsahují nejnovější třínanometrový čip od Apple, vylepšené fotoaparáty a odolnější sklo. Pro zákazníky, kteří s upgradem čekali na výraznější změny, může být letošní rok tím pravým — ceny zůstávají převážně stejné jako loni. Nové iPhony budou dostupné od 19. září. Akcie v pre-marketu klesají o 0,5 %.
iPhone 17 a tenký Air
Základní iPhone 17 (od 799 dolarů) má větší displej (6,3 palce oproti 6,1 u iPhone 16) a rychlejší obnovovací frekvenci 120 Hz, což zajišťuje plynulejší používání. Potěčí také vylepšený zadní fotoaparát a výrazně lepší přední kamera. Designově je nejpodobnější předchozím generacím, ale nabízí nové barvy jako levandulová, šalvějová a mlžně modrá.
Nové telefony iPhone 17 se očekávaly zejména kvůli novince v podobě velmi tenké verze s označením Air, která představuje první významnou změnu v designu tohoto produktu za několik let. iPhone Air má tloušťku pouhých 5,6 mm a váží 165 gramů. Působí futuristicky, ale má jen jeden zadní fotoaparát a podporuje pouze eSIM. Apple tvrdí, že baterie vydrží celý den.
Modely Pro a Pro Max mají nový unibody rám z hliníku s mírně zaoblenými hranami. Zadní část je méně lesklá, odolnější vůči otiskům a působí elegantně. Novinkou je antireflexní vrstva na displeji, která výrazně snižuje odlesky.
AirPods s překladačem
Apple po třech letech aktualizoval AirPods Pro. Nová generace má menší design, pěnové nástavce pro lepší uchycení a aktivní potlačení hluku je u nich podle Applu dvakrát účinnější než u předchozí generace a čtyřikrát lepší než u původního modelu z roku 2019. Při krátkém testu téměř úplně eliminovalo okolní hluk. Přelomovou novinkou je, že sluchátka AirPods Pro 3 mají disponovat funkcí překladu jazyků v reálném čase.
Apple Watch s novými funkcemi pro zdraví
Apple představil tři nové modely hodinek: SE (249 USD), Series 11 (399 USD) a Ultra 3 (799 USD). SE má nový procesor S10, always-on displej, rychlejší nabíjení, volitelnou 5G konektivitu a ovládání gesty. Přibyly funkce jako sledování teploty zápěstí a detekce spánkové apnoe.
Series 11 nabízí až 24hodinovou výdrž baterie, odolnější sklo a nový spánkový systém, který sleduje délku spánku, pravidelnost, probouzení a fáze spánku. Přibude také funkce pro detekci chronicky vysokého krevního tlaku během 30 dní, dostupná ve 150 zemích včetně EU. Čeká se ale ještě na schválení FDA.
Apple Watch Ultra 3 má tenčí rámečky, satelitní konektivitu a výdrž až 42 hodin při běžném používání, nebo 72 hodin v úsporném režimu. Garmin však u konkurenčních modelů slibuje výdrž až několik týdnů, ale za vyšší cenu (např. Fenix 8 Pro od 1 200 USD).
Po letech drobných vylepšení přináší nová řada iPhonů přelom
"Je to už nějakou dobu, co jsme viděli významnější úpravu podoby těchto přístrojů," uvedl před začátkem prezentace analytik Dipanjan Chatterjee ze společnosti Forrester. Dodal, že verze Air by mohla přimět řadu majitelů starších telefonů iPhone k přechodu na nejnovější generaci. Varianta iPhone Air má ve Spojených státech doporučenou cenu od 999 dolarů (20.760 Kč). Akcie v reakci na novinky ztrácely, analytici event hodnotí tak, že nedokázal přinést nic neočekávaného.
Apple dlouhodobě patří k hlavním hráčům v počítačovém odvětví. Telefony iPhone jsou klíčovým produktem firmy s vykousnutým jablkem v logu a na tržbách jedné z nejhodnotnějších firem světa se podílejí zhruba polovinou. Dosud se celosvětově prodalo přes tři miliardy iPhonů.
Společnost ve třetím finančním čtvrtletí, které skončilo 28. června, zvýšila čistý zisk meziročně o devět procent na 23,4 miliardy dolarů (přes 485 miliard Kč). Celkové tržby vzrostly téměř o deset procent na více než 94 miliard dolarů. Tržby z prodeje telefonů iPhone se zvýšily o 13,5 procenta na 44,6 miliardy dolarů.
Zdroj: Bloomberg, ČTK