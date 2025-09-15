Hledat v komentářích

Evropa začíná týden většinou růstově, francouzské dluhopisy setřásají horší rating

15.09.2025 11:33
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Evropské akciové trhy se sice v úvodu týdne na směru neshodnou, pozitivní vývoj ale převládá. Pařížský CAC40 si připisuje skoro procento, DAX je +0,4 pct a AEX roste o 0,3 procenta. Naproti tomu zaostává mírně červený FTSE100. Wall Street zatím vypadá nerozhodně, což v této fázi dne není nic zvláštního. Futures naznačují jen mírné odchylky od pátečního závěru. 

Celkem dobře se daří také dluhopisovým trhům, přičemž výnosy klesají více v Evropě než v Americe. Francouzské výnosy lehce klesají i po snížení ratingu od Fitch. Trhy tím korigují slabší pátek. Eurodolar zhruba drží pozice u 0,1740. Nic podstatného se dopoledne neděje ani na zlatu nebo ropě. 

Dnes ráno zaostala za očekáváními data Číny, když vyšly slabší statistiky o maloobchodu a průmyslové výrobě za srpen. Jde o náznak, že směrem ke konci roku ekonomika zřejmě snižuje tempo. Na druhou stranu to jako obvykle bude posilovat víru v další podpůrné kroky ze strany vlády a případně i centrální banky. Odpoledne bude zveřejněn výsledek srpnového průzkumu průmyslové aktivity Empire State Manufacturing index. Data nemají na obchodování příliš velký vliv. Tento týden se spíše bude čekat na to, s čím přijde Fed. Velmi pravděpodobné je snížení sazeb, ovšem hodně důležitý bude výhled dalšího postupu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:33 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3198 -0.0762 24.3730 24.3052
CZK/USD 20.7010 -0.2169 20.7790 20.7005
HUF/EUR 389.6264 -0.3488 391.3207 389.5782
PLN/EUR 4.2470 -0.2154 4.2569 4.2437
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3674 0.1079 8.3693 8.3460
JPY/EUR 173.0865 -0.0817 173.3250 172.8850
JPY/USD 147.3325 -0.1981 147.7540 147.3120
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8639 -0.1433 0.8648 0.8632
CHF/EUR 0.9343 -0.0126 0.9351 0.9339
NOK/EUR 11.5610 -0.0501 11.6011 11.5389
SEK/EUR 10.9358 -0.0839 10.9477 10.9250
USD/EUR 1.1748 0.1219 1.1751 1.1717
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5021 -0.1529 1.5049 1.4999
CAD/USD 1.3833 -0.0647 1.3846 1.3829
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny



 

