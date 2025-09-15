Evropa začíná týden většinou růstově, francouzské dluhopisy setřásají horší rating

Evropské akciové trhy se sice v úvodu týdne na směru neshodnou, pozitivní vývoj ale převládá. Pařížský CAC40 si připisuje skoro procento, DAX je +0,4 pct a AEX roste o 0,3 procenta. Naproti tomu zaostává mírně červený FTSE100. Wall Street zatím vypadá nerozhodně, což v této fázi dne není nic zvláštního. Futures naznačují jen mírné odchylky od pátečního závěru.
Celkem dobře se daří také dluhopisovým trhům, přičemž výnosy klesají více v Evropě než v Americe. Francouzské výnosy lehce klesají i po snížení ratingu od Fitch. Trhy tím korigují slabší pátek. Eurodolar zhruba drží pozice u 0,1740. Nic podstatného se dopoledne neděje ani na zlatu nebo ropě.
Dnes ráno zaostala za očekáváními data Číny, když vyšly slabší statistiky o maloobchodu a průmyslové výrobě za srpen. Jde o náznak, že směrem ke konci roku ekonomika zřejmě snižuje tempo. Na druhou stranu to jako obvykle bude posilovat víru v další podpůrné kroky ze strany vlády a případně i centrální banky. Odpoledne bude zveřejněn výsledek srpnového průzkumu průmyslové aktivity Empire State Manufacturing index. Data nemají na obchodování příliš velký vliv. Tento týden se spíše bude čekat na to, s čím přijde Fed. Velmi pravděpodobné je snížení sazeb, ovšem hodně důležitý bude výhled dalšího postupu.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:33 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3198
|-0.0762
|24.3730
|24.3052
|CZK/USD
|20.7010
|-0.2169
|20.7790
|20.7005
|HUF/EUR
|389.6264
|-0.3488
|391.3207
|389.5782
|PLN/EUR
|4.2470
|-0.2154
|4.2569
|4.2437
|CNY/EUR
|8.3674
|0.1079
|8.3693
|8.3460
|JPY/EUR
|173.0865
|-0.0817
|173.3250
|172.8850
|JPY/USD
|147.3325
|-0.1981
|147.7540
|147.3120
|GBP/EUR
|0.8639
|-0.1433
|0.8648
|0.8632
|CHF/EUR
|0.9343
|-0.0126
|0.9351
|0.9339
|NOK/EUR
|11.5610
|-0.0501
|11.6011
|11.5389
|SEK/EUR
|10.9358
|-0.0839
|10.9477
|10.9250
| USD/EUR
|1.1748
|0.1219
|1.1751
|1.1717
|AUD/USD
|1.5021
|-0.1529
|1.5049
|1.4999
|CAD/USD
|1.3833
|-0.0647
|1.3846
|1.3829