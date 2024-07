Jan Bureš: Maloobchod zvolňuje, ukazuje na pomalejší oživení spotřeby

Maloobchod v květnu podle očekávání zvolnil své tempo růstu z 5,3 % na 4,4 % (náš odhad 3,9 %, trh 5,3 %). Současně došlo k revizi předešlých měsíců směrem vzhůru.



Zvolnění meziročního tempa růstu se týká všech typů prodejen s výjimkou potravin a nespecializovaných prodejen. Na své mantinely zjevně naráží růst prodejů v internetových obchodech, který táhl prodeje v uplynulých kvartálech. Nadále zůstávají relativně slabé prodeje ve specializovaných prodejnách s elektronikou (-1,1 % meziročně) a nijak přesvědčivě nevypadají po sezónním očištění ani tržby v obchodech s oděvy a obuví (+0,3 % meziročně).



Celková čísla za květen jsou sice stále silná, ale vzhledem k revizi předešlých měsíců směrem vzhůru, vyznívá mezikvartální změna hůře - to je riziko pro naše sázky na další mezikvartální růst spotřeby ve druhém čtvrtletí 2024 (0,5 % q/q versus 0,7 % q/q v prvním kvartále). Je možné, že po silném startu roku se spotřeba domácností na jaře stabilizovala, aby se nadechla k dalšímu růstu ve druhé polovině roku.



Celkové HDP by podle nás tak jako tak mělo ve druhém kvartále zrychlit zejména díky lepšímu výkonu investic, a to z +0,2 % q/q na 0,5 % q/q - rizika jsou po dnešních číslech vychýlena lehce směrem dolů. Takový výsledek by lehce zaostal za poslední prognózou ČNB (0,7 % q/q) a hrál ve prospěch dalšího uvolňování měnové politiky.