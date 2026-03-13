Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Adobe zvýšilo tržby a zisk, ale odchod CEO po 18 letech trh velmi znejistěl

Adobe zvýšilo tržby a zisk, ale odchod CEO po 18 letech trh velmi znejistěl

13.03.2026 11:54
Autor: Jakub Blaha, Patria Finance

Adobe ve fiskálním prvním čtvrtletí dosáhlo standardních výsledků. Žádná paráda, ale ani žádné velké zklamání, komentuje analytik Jakub Blaha. Tržby vyšplhaly na rekordních 6,4 miliardy USD a upravený zisk na akcii byl 6,06 USD, oba ukazatele tudíž překonaly odhady trhu a růst tržeb dokonce akceleroval na 12 %.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Slabý závěr roku? Investoři ukazují na tituly, které mohou v roce 2026 překvapit
02.01.2026 13:55
Slabý závěr roku? Investoři ukazují na tituly, které mohou v roce 2026 překvapit
Santa Rally nepřišla, přesto investoři na prahu nového roku nehází fli...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
13.03.2026
11:54Adobe zvýšilo tržby a zisk, ale odchod CEO po 18 letech trh velmi znejistěl  
11:16Kdy uvidíme dopady drahé ropy? Je třeba sledovat data i výnosy  
10:23Válka mění pravidla hry. Obavy ze stagflace nutí investory hledat exotičtější alternativy na trhu  
9:40ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Jan Kalina odstoupil z představenstva ČEZ
8:45Rozbřesk: Český průmysl na začátku roku zklamal. Jak moc bude bolet „íránský šok“?
8:40Geopolitické napětí drží ropu u 100 USD. Futures klesají a Adobe padá po výsledcích  
6:03Slok: Přichází akcelerace a možná i přehřívání s odpovídajícím dopadem na sazby
12.03.2026
16:22Beneš, Novák a Cyrani nad výsledky ČEZ, výhledem, dividendou, strategií, dopadem Íránu i obratu trendu ve spotřebě elektřiny
15:54Německé RWE klesl hrubý provozní zisk o deset procent, chystá investici v USA
15:28Německo a dalších pět zemí EU jsou pro centralizovaný dohled nad trhy
15:12O (ne)kopírování inflace sedmdesátých let
13:25Další energetický šok? Analytici Evropu uklidňují, situace je podle nich jiná než v roce 2022
11:32Ropa zpět u stovky a akcie pod tlakem. Írán se zaměřil na ropnou infrastrukturu  
11:30IEA: Válka s Íránem způsobila největší narušení dodávek ropy v historii
11:30Zalando expanduje v USA mimo e-shop. Jeho podnikovou platformu adoptuje Levi’s. Akcie rostou o 13 procent
11:19Komentář analytika: Výsledky ČEZ mírně zaostaly za očekávaními, výhled nižší. Dividenda indikována do rozpětí 31 až 42 Kč  
11:01Maloobchodní tržby v lednu meziročně vzrostly o pět procent
11:00Průmyslová výroba v ČR v lednu zpomalila meziroční růst na 2,8 procenta
9:10Rozbřesk: Ceny benzínu v USA letí vzhůru. Jak to Fed vyhodnotí?
8:58ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za rok 2025

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
13:30USA - Deflátor PCE, y/y
13:30USA - HDP, q/q a
13:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
13:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
15:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
15:00USA - Nově otevřená prac. místa
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět