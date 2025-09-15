Hledat v komentářích

Detail - články
Čína zvyšuje tlak při jednáních s Washingtonem, obvinila Nvidii z porušení antimonopolních pravidel

15.09.2025 11:31
Autor: Redakce, Patria.cz

Čínské úřady rozhodly, že společnost Nvidia porušila antimonopolní zákony v souvislosti s vysoce sledovanou akvizicí z roku 2020, čímž zvýšila tlak na Washington během citlivých obchodních jednání. Americký výrobce čipů byl shledán vinným z porušení antimonopolních předpisů po akvizici výrobce síťového vybavení Mellanox Technologies. Akcie Nvidie klesly v předobchodní fázi o přibližně 2 %, zatímco americké akciové indexy zmírnily své zisky.

Překvapivé oznámení přišlo ve chvíli, kdy američtí a čínští představitelé vstupovali do druhého dne rozsáhlých jednání v Madridu o clech, která by mohla ovlivnit vztahy mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Nvidia se letos ocitla v centru těchto diskusí kvůli své klíčové roli ve vývoji technologií budoucnosti, včetně umělé inteligence.

V prosinci zahájil Peking vyšetřování akvizice Mellanoxu společností Nvidia, a to navzdory tomu, že tuto transakci v hodnotě 7 miliard dolarů před čtyřmi lety schválil pod podmínkou, že Nvidia nebude diskriminovat čínské firmy. Americká vláda následně zavedla předpisy, kterými zakázala Nvidii prodávat své nejpokročilejší AI čipy čínským firmám, včetně modelu H100, kvůli obavám o národní bezpečnost. Nvidia své čipy dvakrát přepracovala, aby vyhověly americkým předpisům a mohly být prodávány v Číně.

Regulátor v pondělí nespecifikoval, jaká nápravná opatření bude požadovat. Uvedl pouze, že bude ve vyšetřování pokračovat, bez dalších podrobností. Předběžné rozhodnutí z přichází jen několik týdnů poté, co USA souhlasily s tím, že Nvidia a Advanced Micro Devices mohou prodávat některé ze svých žádaných AI čipů čínským firmám. Peking však mezitím začal tlačit na domácí firmy a úřady, aby se vyhýbaly akcelerátoru Nvidia H20, opět s odkazem na bezpečnostní obavy.

Není jasné, jaký dopad bude mít toto oznámení na jednání v Madridu. První den jednání trval podle vysokého představitele amerického ministerstva financí téměř šest hodin a pokrýval témata od TikToku přes obchod až po globální ekonomiku. O víkendu Čína rovněž oznámila, že zahajuje antidumpingové šetření zaměřené na určité polovodiče vyrobené v USA. Akcie amerických výrobců čipů, včetně Texas Instruments, v předobchodní fázi klesly.

Aplikaci TikTok od společnosti ByteDance pak tento týden vyprší čas na dosažení dohody, která by jí umožnila pokračovat v provozu v USA. Agentura Reuters dříve uvedla, že se očekává, že administrativa Donalda Trumpa opět prodlouží lhůtu pro odprodej TikToku.

Zdroj: Bloomberg


