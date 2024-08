Hladké přistání stále pravděpodobné. Akcie opět v euforii?

Roger Altman z ISI se domnívá, že „scénář hladkého přistání zůstává nadále nedotčený“. Jinak řečeno, americká ekonomika stále míří k hladkému přistání a nic na tom nemění ani dění na akciových trzích v posledních týdnech. Ekonom v této souvislosti poukázal například na vývoj maloobchodních tržeb a reálných spotřebitelských výdajů, které meziročně rostou o 3 %.



Hladkému přistávání by mělo pomoci i snižování sazeb americkou centrální bankou. Altman se konkrétně domnívá, že k němu pravděpodobně letos dojde třikrát, pokaždé o 25 bazických bodů. I současné výnosy dlouhodobějších vládních dluhopisů přispívají k tomu, že celkové makroekonomické prostředí je dobré a scénář hladkého přistání „nemá moc slabých stránek“. Zpochybnil by jej teoreticky nějaký negativní zlom na trhu práce, například na straně tvorby pracovních míst. Nicméně ekonom nic takového nepředpokládá a v ekonomice nevidí známky blížící se recese.



Bob Doll z Crossmark Global Investments na CNBC hovořil o některých známkách slábnoucího tempa růstu hospodářské aktivity. Patří sem mimo jiné rostoucí počet některých nesplácených úvěrů, některá data z trhu práce či rostoucí zásoby. Fed tak podle něj začne se snižováním sazeb v září a dolů půjdou o 25 bazických bodů. Nebude to letos jediný pokles sazeb. Doll také poukázal na valuace akciového trhu, které jsou pode něj na úrovních, při kterých by „se věci měly skutečně vyvíjet dobrým způsobem“.



Scott Black z Delphi Management na CNBC k vývoji na akciích uvedl, že ty se podle něj nachází v euforii a ukazují na to právě valuace. Nasdaq se totiž obchoduje na 27násobku zisků očekávaných pro letošní rok, Russell 2000 na 28násobku očekávaných zisků. Patrná je také znatelná vysoká koncentrace na akciovém trhu a očekávání jsou podle tohoto experta nastavena hodně vysoko včetně růstu zisků obchodovaných firem pro druhou polovinu letošního roku.



Black se tedy domnívá, že trhy jsou nyní drahé. Jeho portfolio je ale stále téměř plně zainvestované, orientuje se zejména na společnosti, které dosahují vyšší návratnosti investovaného kapitálu, jsou schopny generovat vyšší volný tok hotovosti a zároveň se neobchodují za vysoké valuační násobky. Takových je nyní podle Blacka na trhu už jen málo, za jednu z nejlepších považuje fintech společnosti SS&C Technologies, jejíž poměr cen k ziskům se nachází u 12.



Zdroj: CNBC