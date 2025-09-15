Hledat v komentářích

Detail - články
Jsme v bublině, souzní s Altmanem šéf představenstva OpenAI. Obavy z toho ale nemá

15.09.2025 10:33
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Bret Taylor, předseda představenstva OpenAI, vnímá současnou situaci kolem boomu umělé inteligence stejně jako Sam Altman, generální ředitel majitele ChatGPT. V rozhovoru pro The Verge Taylor řekl, že s Altmanem souhlasí ve tvrzení, že AI se nachází v bublině, nijak zvlášť ho to ale neznepokojuje.

„Myslím, že je pravda, že AI transformuje ekonomiku, a myslím si, že stejně jako internet vytvoří v budoucnu obrovské množství ekonomické hodnoty. Také si myslím, že jsme v bublině a spousta lidí přijde o spoustu peněz. Obě věci jsou ve stejný čas absolutně pravdivé a existuje mnoho historických precedentů, které toto potvrzují,“ řekl Taylor.

Pětačtyřicetiletý předseda představenstva Open AI a zároveň generální ředitel AI startupu Sierra přirovnal dnešní prostředí umělé inteligence k dotcom bublině z konce 90. let. Nevidí zde však negativa, jako spíše pozitiva.

„Spousta lidí přemýšlí o propadácích, jako jsou Pets.com a Webvan. Optikou posledních 30 let jsme však získali většinu největších společností na světě, včetně Amazonu a Googlu, dvou největších společností na světě. A pak se podíváte na to, kolik tržní kapitalizace Microsoftu pochází z cloudu a zeptáte se: ‚Když se vlastně podíváte na HDP světa, kolik toho bylo skutečně vytvořeno nebo ovlivněno existencí internetu?‘ Někdo by mohl namítnout, že všichni lidé v roce 1999 měli tak trochu pravdu. Mělo to stejný dopad téměř na všechno,“ vysvětlil.

„Když se podíváte na internetovou bublinu, tak pokud jste byli akcionářem Amazonu od jeho IPO až doteď, tak jste na tom docela dobře. Pokud jste akcionářem společnosti Webvan, můžete to cítit trochu jinak. Takže obojí existuje ve stejnou dobu a myslím si, že právě teď máte moderní velké jazykové modely a moderní AI, které budou mít obrovský dopad na ekonomiku,“ dodal.

Ač Altman stejně jako nyní Taylor nezněl ve svém srpnovém vyjádření o AI bublině, tak že by měl z dalšího vývoje obavy, tak přesto tehdy vyvolal menší korekci na technologických titulech. Řada analytiků na Altmanova slova reagovala tím, že v současnosti jsou masivní investice do AI opodstatněně.

Například Rob Rowe z Citigroup uvedl, že aktuální vlna investic je poháněna strukturálními změnami v globální ekonomice, zejména rychlým růstem digitálních služeb, které nyní tvoří velký podíl globálního exportu. Na rozdíl od dotcom cyklu pak podle něj společnosti dnes financují své výdaje na infrastrukturu silnými peněžními toky, místo aby se spoléhaly na dluh.

Když internetová bublina praskla, tak mezi březnem 2000 a říjnem 2002 ztratil technologický index Nasdaq 100 téměř 80 procent své hodnoty poté. Ukázalo se totiž, že mnoho společností nedokázalo generovat příjmy nebo zisky.

Zdroj: The Verge


