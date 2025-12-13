Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Trumpova politika a její skutečné plody

Trumpova politika a její skutečné plody

13.12.2025 14:29
Autor: Redakce, Patria.cz

Ekonom Gary Gensler  a jeho kolegové na stránkách VoxEU uvádějí, že od ledna 2025 vedly změny v zahraniční politice prezidenta Trumpa k ochlazení ekonomických vztahů mezi USA a jejich nejbližšími spojenci včetně Kanady, Mexika, většiny Evropy a celého NATO. Na domácí půdě došlo mimo jiné ke zvýšení počtu deportací (včetně zatýkání lidí přímo z ulice bez řádného úředního procesu). Vede tato politika k tomu, aby se Spojené státy dostaly opět na vrchol tak, jak to prosazuje Trump a hnutí MAGA?

Gensler připomíná, že inflace se i nadále pohybuje kolem 3 %, což je výrazně nad 2% cílem centrální banky. Trump však opakovaně kritizoval Fed za to, že úrokové sazby nesnižuje víc a  rychleji. Tedy i přes skutečnost, že uvolněnější měnová politika je obvykle spojena s vyšší inflací. Trump také uplatnil své právo odvolat guvernéry Fedu na základě slabých a neprokázaných obvinění. „Jasně uvedl, že příštím předsedou Fedu bude někdo, od koho očekává větší poddajnost. A když se prezidentovi nelíbila data zveřejněná Úřadem statistiky práce, odvolal jeho šéfku, čímž podkopal důvěryhodnost instituce, která poskytuje základní vstupy a data pro provádění správné hospodářské politiky.“

Trump byl podle ekonomů zvolen částečně na základě slibu, že pomůže lidem snížit příjmovou nerovnost. Za jeho druhé vlády se však rozdíly v příjmech a bohatství ještě prohloubily „a jeho politika je pravděpodobně dále prohloubí“. „Cena elektřiny nezbytné pro přežití v zemi s extrémním horkem a chladem na mnoha trzích prudce vzrostla. Ceny domů zůstávají vysoké a bydlení je pro mnoho lidí stále málo dostupné. Prezidentova politika v oblasti obchodu, imigrace, daní a umělé inteligence tyto náklady nesnižuje. K těmto nákladovým tlakům se přidávají i cla.“

Cla jsou přitom „daní, která neúměrně dopadá na Američany s nízkými příjmy. Rodiny, které se již tak potýkají s placením svých účtů, se ocitají pod ještě větším tlakem.“ Téměř veškeré daňové úlevy z nového fiskálního programu vlády pak „jdou lidem, kteří jsou již tak bohatí.“ K tomu ekonomika cítí vysokou míru nejistoty spojenou s politikou nové vlády a zejména s vysokými a neustále se měnícími cly. „Boom akciového trhu sice může přitahovat velkou pozornost prezidenta a médií, ale akcie vlastní pouze zhruba 60 % Američanů. A většina těch s nižšími příjmy je vlastní jen velmi málo, nebo vůbec. Drtivá většina zisků na akciovém trhu tak připadla nejbohatším Američanům.“

K tomu si ekonomové myslí, že „bez ohledu na veškeré diskuse kolem umělé inteligence její současný ekonomický dopad spočívá převážně v investičních výdajích na datová centra a čipy. Tyto výdaje vytvářejí pracovní místa pro některé pracovníky, ale výsledná infrastruktura je vysoce automatizovaná. A pravděpodobně zaměstná pouze 100 lidí na jedno datové centrum. Pro mnoho společností bude krátkodobé využití umělé inteligence znamenat především automatizaci, což znamená méně pracovních míst. Navíc energetická náročnost všech těchto datových center zvyšuje náklady na elektřinu v celé zemi.“

Ekonomové vše uzavírají s tím, že „první Trumpova vláda udělala jen málo pro snížení nerovnosti a větší sdílení příležitostí. Prezident Trump se napodruhé ujal úřadu mnohem lépe připravený a s politikou, kterou byl velmi pevně odhodlán skutečně implementovat. Na ekonomické rovině se však zdá, že většině Američanů přinese spíše další frustraci a zklamání.“

Zdroj: VoxEU


 
 

Čtěte více:

Schnabelová: Další krok ECB bude zvýšení sazeb, ale ne brzy
08.12.2025 12:23
Schnabelová: Další krok ECB bude zvýšení sazeb, ale ne brzy
Členka Výkonné rady ECB Isabel Schnabelová uvedla, že dalším krokem ce...
PODCAST Týdenní výhled: Fed míří ke snížení sazeb, ECB u nich dosáhla dna a Netflix pod tlakem
08.12.2025 15:59
PODCAST Týdenní výhled: Fed míří ke snížení sazeb, ECB u nich dosáhla dna a Netflix pod tlakem
Tento týden patří centrálním bankám. Fed ve středu večer oznámí snížen...
Magnum Ice Cream se odštěpila od Unileveru a debutuje na amsterdamské burze
08.12.2025 13:11
Magnum Ice Cream se odštěpila od Unileveru a debutuje na amsterdamské burze
Společnost Magnum Ice Cream Company, nyní největší samostatný zmrzliná...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
13.12.2025
14:29Trumpova politika a její skutečné plody
9:07Víkendář: Změní stablecoiny monetární prostředí a fungování centrálních bank?
12.12.2025
22:00Wall Street se propadla nejvíce za tři týdny; stačilo pár komentářů k AI  
17:36Třetí fáze akciového trhu: těšení se na přínosy nových technologií
16:04Apple vs. AI bublina. Proč investoři hledají útočiště u výrobce iPhonu?
14:04Českou ekonomiku zatím táhne spotřeba a investice, ale zpomalení je na obzoru
12:37Euforie nevydržela. Akcie Broadcomu po konferenčním hovoru klesají kvůli obavám o ziskovost v AI  
12:20Michal Strnad plánuje expanzi. Chce z CSG udělat lídra evropského obranného průmyslu a zvažuje IPO v Amsterdamu
12:09Perly týdne: Bublina není důvod k prodeji
10:50Po euforii přichází korekce: Broadcom hlásí silné tržby a vyšší dividendu, ale AI výhled zůstává nejasný
9:55Nová cílová cena Patrie pro Komerční banku: Prostor pro růst se zmenšuje  
8:58Nová cílovka pro Komerční banku, renesance evropských dluhopisů a úspěch Eli Lilly  
8:52Rozbřesk: Odloží Evropská komise zákaz hybridních automobilů? Automobilky by tento krok uvítaly
6:10Investiční výhled 2026: Kondice ekonomik, inflace a blížící se volby  
11.12.2025
22:00Oracle po výsledcích propadá, ostatním se ale daří  
17:03Tři akciové fáze posledního čtvrt století a poučení pro dnešek
16:58EK zvažuje pětiletý odklad zákazu spalovacích motorů pro hybridní vozy
16:28WSJ:Trump po válce plánuje americké investice v Rusku včetně těžby vzácných kovů
15:41J&T ARCH INVESTMENTS - Konference pro investory
14:47Traders Talk: Fed je více holubičí, Oracle překazil rally a investoři hledají stabilitu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět