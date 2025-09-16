Zlato se před rozhodnutím Fedu znovu dostalo na nový rekord

Zlato se v úterý dostalo na nový historický rekord. Spotová cena přidávala oproti pondělku přibližně půl procenta a přiblížila se hranici 3 700 dolarů za unci, když ráno v jednu chvíli byla na hodnotě 3 698,96 dolaru. Žlutý kov ženou tento týden nahoru sázky investorů na snížení úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému.
Zatímco snížení sazeb, ke kterému by mohlo dojít ve středu, je trhy již zohledněno, tak očekávání se nyní upínají k následné tiskové konferenci předsedy Jeroma Powella a zveřejnění čtvrtletní aktualizace prognóz sazeb ohledně ekonomiky a sazeb. To by mohlo napovědět, jak se bude měnová politika dál vyvíjet.
Slabé údaje z trhu práce a žádná velká inflační překvapení posílily vyhlídky na další snížení sazeb v letošním roce, což by pro zlato představovalo další pozitivním impuls.
Rostoucí tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa na Fed, včetně jeho snahy sesadit guvernérku Lisu Cookovou, posílil sázky na více holubičí měnovou politiku. Kromě toho ekonomický poradce prezidentovy administrativy Stephen Miran je už na cestě k nástupu do Rady guvernérů centrální banky.
Jen letos cena zlata vzrostla už o více než 40 procent. Výrazně tak překonává hlavní investiční aktiva, jako je například index S&P 500, který od začátku roku posílil o necelých 13 procent. Zlato dokonce nedávno překonalo své maximum očištěné o inflaci dosažené v roce 1980.
K tak působivé růstové dynamice přispěla řada faktorů: od přetrvávající obchodní a geopolitická nejistoty až po nákupy centrálních bank a příliv do fondů obchodovaných na burze.
Zdroj: Bloomberg