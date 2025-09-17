Stopka pro Nvidii. Čína zakázala svým společnostem nakupovat její čipy

Problémy Nvidie v Číně nabírají na síle. Čínská správa kyberprostoru (CAC) největším technologickým firmám v zemi nařídila, aby přestaly nakupovat všechny AI čipy od amerického čipaře a zrušily veškeré své stávající objednávky. Ve středu o tom s odvoláním na tři osoby obeznámené se záležitostí informoval deník Financial Times s tím, že Peking tak činí v rámci svého úsilí snížit závislost na amerických technologiích.
Nařízení se vztahuje na společnosti jako jsou ByteDance, provozovatel sociální sítě TikTok, nebo Alibaba. Tyto společnosti mají kromě nakupování starších čipů ukončit také testování a objednávky grafických procesorů RTX 6000D nejnovější řady Blackwell, které speciálně navrhla pro čínský trh, aby vyhověla americkým vývozním omezením.
Nový zákaz je přísnější než dřívější pokyny regulačních orgánů, které se zaměřovaly na čip H20. Ten byl rovněž upraven speciálně pro čínské zákazníky, uvedl Financial Times.
Zpráva o zákazu produktů od Nvidie přichází jen den poté, co agentura Reuters informovala, že zmíněný připravovaný AI čip RTX 6000D zaznamenal pouze vlažnou poptávku ze strany čínských gigantů, přičemž některé firmy se dokonce rozhodly nezadávat žádné objednávky.
Zdroje agentury uvedly, že testování ukázalo, že výkon nového čipu zaostává za RTX5090. Tento čip sice USA zakázaly v Číně používat, avšak na šedém trhu je stále snadno dostupný, a to za méně než polovinu ceny RTX6000D, jež činí 50 000 jüanů (7 000 USD).
Negativní zprávy kolem čínského byznysu Nvidie v Číně se valí už od začátku tohoto týdne. V pondělí čínské úřady rozhodly, že společnost porušila antimonopolní předpisy po akvizici výrobce síťového vybavení Mellanox Technologies z roku 2020. Regulátor v pondělí nespecifikoval, jaká nápravná opatření bude požadovat. Uvedl pouze, že bude ve vyšetřování pokračovat, bez dalších podrobností.
Akcie Nvidie prozatím vykazují ve středečním premarketu pokles o jedno procento. Od začátku roky jsou v plusu přibližně o 26 procent.
Zdroj: Reuters