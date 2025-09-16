Trumpův návrh na pololetní výsledky rozděluje Wall Street. U SEC má podporu

Komise pro kontrolu cenných papírů (SEC) uvedla, že „upřednostňuje“ návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa na snížení frekvence zveřejňování hospodářských výsledků firem. Trump navrhuje, aby společnosti mohly zveřejňovat výsledky pololetně, nikoliv čtvrtletně. Ušetřilo by to podle něj peníze a manažerům umožnilo soustředit se na řádné řízení svých společností.
Není to poprvé, co Trump v této věci vyjádřil svůj názor. V roce 2018 se hlava Bílého domu na Twitteru vyslovila ve prospěch šestiměsíčního reportování s odvoláním na diskuze s "některými z předních světových podnikatelů". Už tehdy Trump poznamenal, že by to umožnilo větší flexibilitu a ušetřilo peníze.
SEC ve svém prohlášení reagujícím na Trumpovu myšlenku zveřejněnou v pondělí na sociálních sítích prezidenta uvedla, že projednává návrh na „další odstranění zbytečné regulační zátěže pro společnosti“. Její předseda Paul Atkins je častým kritikem zveřejňování informací, které mnoho společností považuje za příliš zatěžující, aniž by akcionářům přinášelo významný přínos.
Analytik společnosti TD Cowen Jaret Seiberg přisuzuje 60procentní pravděpodobnost, že SEC podnikne kroky k zavedení šestiměsíčního reportingu. "Zdá se, že pro předsedu SEC Paula Atkinse to je snadné politické vítězství, které by předal prezidentovi. Je to také v souladu s jeho deregulačním zaměřením. Proto se domníváme, že přechod na pololetní výkazy se posunul z nepravděpodobného na pravděpodobný, i když ne zaručený," uvedl.
Samotná Wall Street se zdá být v této otázce rozpolcená. Zastánci čtvrtletního reportingu tvrdí, že je nezbytné investory informovat, zároveň to snižuje riziko manipulace s trhem. Kritici zase namítají, že čtvrtletní reporting má i své nevýhody. Tato praxe zvyšuje náklady, nutí společnosti soustředit se na krátkodobé cíle, čímž se brzdí investice a inovace, a může vést k přehnaným reakcím investorů, argumentují odpůrci.
Odklon od kvartálního reportingu „se jeví jako obrovský krok zpět,“ řekla Nell Minowová, předsedkyně společnosti ValueEdge Advisors, která radí institucionálním investorům v otázkách správy a řízení společností. Americké trhy zůstaly tak silné, protože tato úroveň transparentnosti posiluje důvěru, dodala.
Irene Tunkelová, jež zastává u BCA Research pozici hlavního amerického akciového stratéga, tak odmítavá vůči Trumpově myšlence není. "Jako stratég těžím z analyzování hovorů o výsledcích hospodaření a sledování čtvrtletního růstu. Čtvrtletní výkazy se však staly spíše hrou o očekáváních než o poskytování vhledu. Vzhledem k tomu, že téměř 80 procent společností ‚překonává' prognózy každé čtvrtletí, tak se důvěryhodnost výhledů snižuje a tlak na dosažení krátkodobých cílů zkresluje obchodní rozhodnutí," uznala. "I když si cením transparentnosti a dat, méně časté zpravodajství by mohlo být v konečném důsledku zdravější pro korporátní Ameriku," dodala.
Nasdaq je pro
Adena Friedmanová, předsedkyně představenstva a generální ředitelka Nasdaqu, na svém Linkedinu uvedla, že provozovatel burzy podporuje reformy ke snížení zátěže veřejných společností, včetně možnosti firmám reportovat čtvrtletně nebo pololetně. Sama burza navrhla už počátkem letošního roku, aby společnosti měly možnost podávat pololetní reporting.
Přechod na půlroční zveřejňování výsledků by ale podle některých expertů mohl zvýšit nejistotu a volatilitu. „I když by cílem bylo přimět investory a společnosti, aby se více zaměřili na dlouhodobé cíle, zvýšilo by to nejistotu na akciovém trhu a mohlo by to vést ke snížení ocenění. Pohyby ve výsledkové sezoně by mohly být také větší, protože neúspěchy se zvětšují a mají větší následky,“ míní Brian Nick, vedoucí strategie portfolia ve společnosti Newedge Wealth.
SEC nařídila společnostem podávat čtvrtletní zprávy v roce 1970, což bylo součástí jejího desetiletí trvajícího úsilí zvýšit transparentnost po krachu na burze v roce 1929. V Evropě je většina firem povinna podávat reporting pouze každých šest měsíců, ale mnoho z nich tak činní na čtvrtletní bázi, a to z několika důvodů, například kvůli očekávání investorů.
Zdroj: Bloomberg