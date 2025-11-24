Hledat v komentářích

Detail - články
Sázka Novo Nordisku na Alzheimera nevyšla

Sázka Novo Nordisku na Alzheimera nevyšla

24.11.2025 13:06
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Akcie Novo Nordisk se začaly v pondělí po poledni prudce propadat poté, co společnost oznámila, že třetí fáze studií evoke a evoke+ u léku Ozempic ve formě pilulky neprokázala u pacientů s časnou symptomatickou Alzheimerovou chorobou statisticky významné snížení v progresi nemoci.

Obě studie byly randomizované a zahrnovaly celkem 3 808dospělých pacientů, přičemž hodnotily účinnost a bezpečnost perorálního semaglutidu (Ozempic) ve srovnání s placebem v kombinaci se standardní péčí.

U pacientů, kteří užívali pilulky semaglutidu, nedošlo na základě kognitivního hodnocení ke zpomalení v progresi Alzheimerovy choroby, uvedla v pondělí dánská farmaceutická společnost s tím, že plánované roční prodloužení studií ruší.

„Vzhledem k významné neuspokojené potřebě v léčbě Alzheimerovy choroby a také k řadě indikativních datových bodů jsme cítili odpovědnost prozkoumat potenciál semaglutidu, a to i přes nízkou pravděpodobnost úspěchu. Jsme hrdí na to, že jsme provedli dvě dobře kontrolované studie fáze 3 u Alzheimerovy choroby, které splňují nejvyšší standardy výzkumu a přísné metodologie,“ řekl Martin Holst Lange, hlavní vědecký ředitel a výkonný viceprezident pro výzkum a vývoj v Novo Nordisku.

„Ačkoliv semaglutid neprokázal účnnost při zpomalení progrese Alzheimerovy choroby, rozsáhlý soubor důkazů podporující semaglutid nadále poskytuje výhody pro osoby s diabetem 2. typu, obezitou a souvisejícími komorbiditami,“ dodal.

Malá šance

Analytici už dříve upozorňovali, že pravděpodobnost toho, že studie doručí úspěšné výsledky, je malá. Třeba v Morgan Stanley tomu přisuzovali jen 25procentní šanci. Na druhé straně dodali, že potenciální odměna by byla obrovská, protože úspěch mohl podle nich přinést až pět miliard dolarů v ročních příjmech.

I přes malé šance na úspěch studií vysílají investoři poměrně jasný vzkaz, protože akcie společnosti se po zveřejnění zprávy propadly až o 12,4 procenta a dosáhly nejnižší úrovně od července 202. Později ztrátu částečně umazaly a byly v minusu o osm procent. Naopak akcie společnosti Biogen, jež vyvíjí různé léky na Alzheimerovu chorobu, vzrostly o 6,7 procenta.

„Byl to los, který mohl mít velkou hodnotu. Investoři mu nepřisoudili žádnou skutečnou hodnotu. Přesto tu byla naděje,“ řekl Bloombergu k neúspěchu Novo Nordisku Per Hansen, investiční ekonom společnosti Nordnet AB.

novoo


