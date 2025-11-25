Hledat v komentářích

Detail - články
Dominance Nvidie v ohrožení? O čipy Googlu má zájem Meta

Dominance Nvidie v ohrožení? O čipy Googlu má zájem Meta

25.11.2025 10:27
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Meta Platforms jedná s Googlem o investici v řádu miliard dolarů do jeho AI čipů, což naznačuje, že lídr v oblasti internetového vyhledávání dělá pokroky ve snaze konkurovat Nvidii, která disponuje nejkvalitnějšími a nejprodávanějšími akcelerátory umělé inteligence. Meta konkrétně jedná o použití čipů – známých jako tenzorové procesorové jednotky (TPU) – v datových centrech v roce 2027, uvedl server The Information s odvoláním na zdroj obeznámený se situací.

Dohoda by pomohla etablovat TPU jako alternativu k čipům Nvidia, zlatému standardu pro velké technologické firmy a startupy od Mety až po OpenAI, které potřebují výpočetní výkon k vývoji a provozování platforem umělé inteligence, píše agentura Bloomberg.

I proto se po zprávě o jednání mezi Metou a Googlem akcie v úterním premarketu propadly o tři procenta, zatímco akcie Alphabetu přidávaly 2,1 procenta. To navíc poté, co už pondělní obchodování uzavřely v plusu o 6,3 procenta, za čímž mj. stál optimismus investorů ohledně vydání nejnovější verze Gemini, AI modelu Googlu, který má být v mnoha ohledech lepší než ChatGPT od konkurenční OpenAI.

Google už v říjnu upozornil na potenciál konkurovat v budoucnu ve špičkovém hardwaru Nvidie, když uzavřel dohodu s jiným AI startupem Anthropic o dodávce až jednoho milionu svých TPU.

„Pravděpodobné využití TPU od Googlu společností Meta, které již používá společnost Anthropic, ukazuje, že externí poskytovatelé modelů pro velké jazykové modely pravděpodobně v blízké budoucnosti využijí Google jako sekundárního dodavatele akceleračních čipů pro inferenci,“ míní analytici Mandeep Singh a Robert Biggar z Bloomberg Inteligence.

„Kapitálové výdaje Mety ve výši nejméně 100 miliard dolarů pro rok 2026 naznačují, že v příštím roce utratí podle našich výpočtů nejméně 40 až 50 miliard dolarů za kapacitu čipů pro inferenci,“ dodali.

Jelikož je Meta jedním z největších investorů na světě do datových center a vývoje umělé inteligence, tak by uzavření dohody s tímto velikánem znamenalo pro Google významné vítězství. Otázkou ovšem zůstává, zda TPU dokážou prokázat energetickou účinnost a výpočetní výkon nezbytný k tomu, aby se skutečně mohly stát životaschopnou volbou v dlouhodobém horizontu, upozorňuje Bloomberg.

TPU vs. GPU

TPU byl poprvé vyvinutý před více než 10 lety, a to speciálně pro úkoly umělé inteligence. V poslední době získává na popularitě i mimo svou domovskou společnost proto, že firmy po celém světě se obávají přílišné závislosti na grafických procesorech (GPU) Nvidie, potažmo GPU od její nejbližší konkurence AMD.

GPU byly primárně vytvořeny za účelem urychlení vykreslování grafiky – zejména ve videohrách a dalších aplikacích s vizuálními efekty. Až později se ukázaly jako vhodné pro trénování modelů umělé inteligence, protože dokážou zpracovat velké množství dat a výpočtů.

Naproti tomu TPU jsou typem specializovaného produktu známého jako aplikačně specifické integrované obvody neboli mikročipy, které byly navrženy pro konkrétní účel. V případě Googlu pak byly jeho TPU upraveny jako akcelerátor pro úkoly umělé inteligence a strojového učení v aplikacích Googlu.


