Detail - články
Alphabet míří za čtyřbilionovou tržní hodnotou

25.11.2025 14:10
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Vydatný růst akcií v posledních dnech v úterý po otevření burzy pravděpodobně pošle tržní hodnotu Alphabetu nad hranici čtyř bilionů dolarů. Majitel Googlu se tak v tomto směru připojí k elitnímu klubu, který čítá zatím jen tři jména: Microsoft (v současnosti však nikoliv), Apple a Nvidia.

Už v pondělí Alphabet zaválel, když akcie posílily o 6,3 procenta, což poslalo tržní kapitalizaci společnosti na dosud rekordních 3,84 bilionu dolarů. V úterním premarketu vykazují akcie další růst (+4,4 %), což firmu staví na cestu k překonání klíčového milníku po zahájení obchodování, upozorňuje agentura Reuters.

Světový lídr v oblasti internetového vyhledávání a reklamních technologií se v posledních dnech stal v oblasti boomu umělé inteligence hlavním favoritem investorů, a to zejména ze dvou důvodů: Gemini a tenzorové procesorové jednotky (TPU).

Nová verze chatbotu Gemini 3, jež byla vydaná minulý týden, sklízí chválu od uživatelů a mnohými je aktuálně považována za lepší než ChatGPT, produkt konkurenční OpenAI. Druhým růstovým faktorem je potenciální dohoda s Meta Platforms, která s Googlem jedná o koupi jeho čipů TPU s umělou inteligencí, které by ráda nasadila do datových center v roce 2027.

Hodnota transakce by se měla pohybovat v řádu miliard dolarů, ještě důležitějším bodem na celé zprávě je ale to, že by to mohlo změnit dosavadní pravidla hry. Znamenalo by to totiž novou konkurenci pro Nvidii, absolutního lídra na trhu s AI čipy, jehož grafické procesory (GPU) patří ke zlatému standardu pro velké technologické firmy, které potřebují výpočetní výkon k vývoji a provozování AI platforem umělé inteligence.

Dohoda s Metou o prodeji TPU by tak výrazně pomohla etablovat technologii Googlu jako alternativu k GPU Nvidie, což si trh nejspíš začíná uvědomovat, protože akcie čipového giganta naopak v reakci na zprávu v premarketu klesají o bezmála čtyři procenta. A padají také akcie AMD (-3,8 %), které bylo dosud považováno za dvojku na trhu s AI čipy s potenciálem ukousnout si v budoucnu ještě větší kus z tržního koláče.

Z Googlu aktuálně dělá lákavou technologickou investici široká škála jeho podnikání: od vyhledávání přes reklamu až po cloud computing a potenciálně nyní i polovodiče. A to v době, kdy se investoři obávají výše dluhu a výdajů, které některé společnosti vynakládají na své ambice v oblasti AI, píše server Barron’s s odkazem na data Bank of America, jež naznačují, že kapitálové výdaje pěti největších hyperscalerů (Microsoft, Amazon, Oracle, Google a Meta) již příští rok překročí jejich celkový provozní cash flow.

Vyjednávací síla pro hyperscalery

Ruben Dalfovo, investiční stratég v Saxo Bank, nicméně uvádí, že nedávný vpád Googlu do oblasti AI čipů není ani tak o nahrazení současných lídrů na trhu, jako spíše o tom, že hyperscalerům poskytuje „vyjednávací sílu“, protože s TPU od Googlu „již nemusí akceptovat jakékoliv ceny a dodávky, které si Nvidia určí.

„Výhodou Alphabetu je, že jeho čipy jsou již součástí produktů, které stovky milionů lidí denně používají, od vyhledávání a map po YouTube a fotografie, a nyní i v sadě Gemini 3 pro umělou inteligenci. Pro Nvidii nejsou dlouhodobým rizikem jen konkurenční čipy, ale také klíčoví zákazníci, jako jsou Alphabet, Amazon, Microsoft a další, kteří postupně internalizují stále více hodnotového řetězce,“ míní.


Čtěte více:

