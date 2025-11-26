Oslabující Nvidia je už z pohledu budoucích zisků levnější než index Magnificent Seven

čelí rostoucím obavám, že její dominantní postavení na trhu s AI čipy slábne. A tato skepse se nyní projevuje i na akciích společnosti, jež úterní obchodování po zprávě o nové konkurenci v podobě čipů TPU od Googlu zakončily poklesem o 2,6 procenta, přičemž v průběhu seance to bylo v jednu chvíli i minus šest procent.
Od začátku listopadu už akcie čipového giganta klesly o 14 procent, čímž se z tržní hodnoty vypařilo více než 700 miliard dolarů. Navíc se zdá, že pokles bude dál pokračovat – ve středeční premarketu akcie vykazují pokles o jedno procento.
Nedávný propad způsobil, že se společnost nyní obchoduje na 25násobku budoucích zisků, zatímco ještě začátkem měsíce to bylo 34násobek. „Ocenění Nvidie bylo založeno na myšlence, že si udrží svůj podíl na trhu. Pokud ho začne ztrácet, tak investoři přehodnotí, jak by mohl vypadat růst a jaké by mělo být její ocenění,“ řekl Bloombergu Adam Sarhan, generální ředitel společnosti 50 Park Investments.
Titul je teď levnější než index Bloomberg Magnificent Seven, který má zmíněný násobek kolem 30. Na druhé straně růst tržeb a zisku Nvidie daleko převyšuje růst zbytku skupiny, již tvoří Alphabet, , , Meta Platforms, a . Letos se očekává, že tržby Nvidie vzrostou o 63 procent, druhá je Meta s 21procentním růstem. Tato úroveň růstu vyvolává dojem, že akcie jsou „relativně podhodnocené vzhledem k potenciálu do budoucna,“ dodal Sarhan.
Wall Street se však nezdá být nijak zvlášť znepokojena aktuálním vývojem u Nvidie. Z 80 analytiků, kteří společnost sledují, jich 74 doporučuje akcie koupit a pouze jeden je doporučuje prodat, vyplývá z údajů shromážděných Bloombergem.
Osamělý medvěd, Jay Goldberg ze Seaport Global Securities, zůstává skeptikem. „Omezení v nabídce se začínají uvolňovat a jakmile se dostanete do bodu, kdy přejdete z nadměrné poptávky na nadměrnou nabídku, je to okamžik obratu. Nemyslím si, že se to stane za tři měsíce, ale myslím, že se to stane v roce 2026,“ řekl.
Špičkové AI čipy od Nvidie mohou stát více než 30 tisíc dolarů za kus. Tyto čipy představují velkou část kapitálových výdajů technologických velikánů – Alphabet, Meta, a – které by měly v příštích čtyřech čtvrtletích dohromady překročit 400 miliard dolarů.
O generaci napřed
AMD, nejbližší konkurent Nvidie v oblasti AI čipů, předpovídá, že jeho divize umělé inteligence do roku 2027 vygeneruje „desítky miliard“ dolarů ročních tržeb. Naproti tomu minulý týden předpověděla, že tržby v aktuálním čtvrtletí dosáhnou přibližně 65 miliard dolarů (drtivá většina z nich bude pocházet z AI čipů), což je zhruba o tři miliardy více, než Wall Street očekávala.
A i když se začíná objevovat potenciálně další konkurence jako například zmíněné TPU od Googlu, tak společnost zůstává sebevědomá. „Nvidia je o generaci napřed před ostatními v tomto odvětví – je to jediná platforma, která provozuje každý model umělé inteligence a dělá to všude, kde se provádí výpočetní technika,“ uvedla ve svém úterním prohlášení na X reagující na možnou dohodu Googlu s Meta Platforms o prodeji TPU čipů.
„Je zřejmé, že někteří lidé mají obavy ze zpomalení růstu. Růst Nvidie je však stále dostatečně silný, takže nemáme problém ji vnímat jako růstovou akcii,“ tvrdí Peter Tuz, prezident a portfolio manažer společnosti Chase Investment Counsel, v jejímž portfoliu zaujímá druhou největší pozici právě za Alphabetem.