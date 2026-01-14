Když virtuální realita narazí na realitu. Meta škrtá v Reality Labs a přesouvá zdroje

Meta mění směr. Po letech masivních investic do metaverza a virtuální reality ruší více než tisíc pracovních míst v divizi Reality Labs. Důvod? Přesměrování zdrojů na nositelné technologie s umělou inteligencí a mobilní funkce, které mají podle vedení společnosti větší růstový potenciál. Metaverzum sice stále zůstává ve hře, ale už ne jako hlavní priorita.
Meta Platforms ruší více než 1 000 pracovních míst ve své divizi Reality Labs v rámci plánu na přesměrování zdrojů z virtuální reality a metaverza směrem k nositelným technologiím s umělou inteligencí a funkcím telefonů, píše Bloomberg. Dotčení zaměstnanci budou o propuštění informováni od úterního rána, uvádí se v interním příspěvku technologického ředitele Andrewa Boswortha. Očekává se, že propouštění postihne zhruba 10 % zaměstnanců v sekci Reality Labs, která má přibližně 15 000 pracovníků, jak uvedl Bloomberg začátkem tohoto týdne.
„Minulý měsíc jsme uvedli, že část našich investic přesouváme z metaverza směrem k nositelným technologiím,“ uvedl mluvčí společnosti. „Je to součást tohoto úsilí a letos plánujeme reinvestovat úspory na podporu růstu nositelné elektroniky.“ Společnost také plánuje omezit investice do virtuální reality, aby podnikání bylo „udržitelnější“, napsal Bosworth.
Reality Labs se zaměřuje na hardware Mety a další futuristické produkty, včetně VR headsetů, brýlí s umělou inteligencí a produktů pro virtuální svět. Od začátku roku 2021 však tato divize propálila více než 70 miliard dolarů, protože mnoho ze zmíněných investic zatím negeneruje smysluplné příjmy.
Metaverzum, virtuální svět, kde lidé mohou pracovat, hrát si a cvičit, je obzvláště nákladný projekt. Meta vynaložila značné prostředky na vývoj špičkových VR headsetů a digitálních funkcí, jako jsou avataři, v rámci přípravy na ostrou konkurenci s jinými technologickými firmami. Tato rivalita se nikdy neuskutečnila a metaverzum se nerozvinulo tak, jak si generální ředitel Mark Zuckerberg představoval, když v roce 2021 přejmenoval společnost z na Meta.
V prosinci vrcholoví manažeři diskutovali o škrtech v rozpočtu metaverza až o 30 % s cílem nasměrovat více peněz na jiné projekty, jako jsou brýle s umělou inteligencí. Meta se spojila se společností EssilorLuxottica, která vlastní značky jako Ray-Ban a Oakley, na vývoji řady brýlí s umělou inteligencí. Zuckerberg uvedl, že tyto brýle fungují lépe, než se očekávalo, a zůstávají klíčovou součástí jeho plánů na rozšíření AI asistenta od společnosti Meta.
Meta bude metaverzum rozvíjet i nadále, ale se zaměřením na mobilní telefony namísto VR headsetů, jak si společnost původně představovala. Tým metaverza, který se nyní jmenuje Horizon, „přitvrdí v úsilí přinést nejlepší zážitky a kreativní AI nástroje do mobilních telefonů,“ napsal Bosworth. „Vzhledem k větší potenciální uživatelské základně a nejrychlejšímu tempu růstu, jaké je dnes, přesouváme týmy a zdroje téměř výhradně do mobilních zařízení, abychom i v těchto oblastech urychlili jejich rozšíření," dodal.
Meta bude i nadále investovat do VR headsetů a funkcí, ale už méně agresivně. „Počínaje dneškem bude VR fungovat jako štíhlejší a plošší organizace s cílenějším plánem maximalizace dlouhodobé udržitelnosti,“ konstatoval Bosworth.