Hlavním hybatelem v zámoří byla dnes Nvidia

Společnost vykázala za tři měsíce do konce ledna vyšší než očekávané tržby a zisk a tento výrobce čipů také předpověděl silnější než očekávané tržby pro aktuální čtvrtletí, protože i nadále těží z nadměrné poptávky po svých pokročilých čipech poháněné poptávkou po infrastrukturu umělé inteligence. Výsledky na trhu, ať už od Nvidie a dalších výrobců čipů, nebo pokračující investice od společností Alphabet a Meta, všechny podtrhují stejnou základní pravdu: poptávka po továrnách a výpočetní technice s umělou inteligencí nadále exponenciálně roste. Investoři však vyjádřili obavy, že tento polovodičový titán akcionářům dostatečně nevrací peníze. Yvette Schmitterová, generální ředitelka IT poradenské firmy Fusion Collective, poznamenala, že ve čtvrtém čtvrtletí vygenerovala 35 miliard dolarů
v hotovosti, ale vrátila pouze 12 %, což je pokles oproti 52 % v loňském roce. Schmitterová dodala, že se to děje ve stejnou dobu, kdy tvrdí, že její vyprodané čipy Ampere jsou dobrým signálem pro poptávku. Akcie Nvidie po původní pozitivní reakci po včerejším uzavření trhu dnes klesly o 5,5 % a s sebou stáhly další čipové giganty, jako je Broadcom (-3,2 %) a AMD
(-3,4 %). je stále o více než 1 400 % výše než její minimum z října 2022, takže laťka pro pozitivní překvapení zůstává vysoká. Naopak, softwarové akcie se zotavují po výrazně slabších výsledcích, kdy se očekávání značně snížila. V důsledku toho část dnešního vývoje odráží jednoduchou rotaci. Softwarové společnosti jako Atlassian (+8,5 %) a (+4,5 %) přinesly jedny z největších procentuálních zisků na indexu Nasdaq
.