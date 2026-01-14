Hledat v komentářích

Start výsledkové sezóny nepřesvědčil, takže se čeká na další čísla. Hlavní trhy obchodují smíšeně

14.01.2026 11:58
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Německý DAX dnes ztrácí 0,3 procenta, nizozemský AEX dopoledne balancuje mírně pod nulou, ale francouzský CAC40 či britský FTSE100 rostou o 0,2, respektive 0,3 procenta. Pohled do zámoří pak ukazuje spíše lehce negativní obrázek s futures pár desetin procenta v červeném. To se však do otevření burz může snadno změnit.

Téma nezávislosti Fedu zůstává živé, ale efekt na trhy už moc nesledujeme. Včerejší americká inflace také měla pouze přechodný vliv. Určitá nejistota se pojí s Íránem, ovšem historie naznačuje, že ani bezpečnostní oblast nemívá kromě prvotního šoku ve výsledku velký dopad na akcie.

Důležitým aktuálním tématem je však výsledková sezóna, kterou včera JPMorgan neodstartovala úplně dobře, takže další čísla se čekají s o něco větším napětím. Pokračovat budeme v bankovních výsledcích spolu s Bank of America, Wells Fargo a Citigroup.

Doplněním k firemním číslům mohou být makrodata jako americké maloobchodní tržby či PPI. Obchodování se ale kolem nich točit nebude, obvykle jsou tato čísla trhem dost přehlížena. Zajímavější příspěvky z makro oblasti by mohly přijít od bankéřů z Fedu, kterých dnes má promluvit hned několik. Samozřejmě jde o jejich pohled na budoucí měnovou politiku, ale zároveň mohou přiživit i aktuální téma vládního tlaku na ovládnutí Fedu.

Dluhopisové výnosy míří mírně dolů jak v Evropě, tak Americe. Podporou je nižší inflace, opatrná nálada na trzích i úspěšná francouzská aukce. Eurodolar se stabilizuje u 1,1650. Další vlně zájmu se těší kovy, a to nejen zlato rostoucí o procento, ale také stříbro, které ho svou čtyřprocentní dynamikou znovu výrazně překonává. Stoupá také cena mědi.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:57 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2179 -0.0538 24.2488 24.2120
CZK/USD 20.7765 -0.1586 20.8275 20.7720
HUF/EUR 385.9641 -0.1157 386.5627 384.7884
PLN/EUR 4.2124 -0.0058 4.2156 4.2089
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.1288 0.0434 8.1296 8.1181
JPY/EUR 184.9505 -0.1716 185.5951 184.8298
JPY/USD 158.6740 -0.2790 159.4550 158.5840
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8664 -0.1078 0.8676 0.8656
CHF/EUR 0.9336 0.1035 0.9352 0.9325
NOK/EUR 11.7359 -0.1084 11.7659 11.7326
SEK/EUR 10.7233 -0.1615 10.7447 10.7143
USD/EUR 1.1656 0.1112 1.1659 1.1636
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4956 -0.0334 1.4976 1.4918
CAD/USD 1.3887 -0.0068 1.3898 1.3880
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny



