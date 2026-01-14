Start výsledkové sezóny nepřesvědčil, takže se čeká na další čísla. Hlavní trhy obchodují smíšeně

Německý DAX dnes ztrácí 0,3 procenta, nizozemský AEX dopoledne balancuje mírně pod nulou, ale francouzský CAC40 či britský FTSE100 rostou o 0,2, respektive 0,3 procenta. Pohled do zámoří pak ukazuje spíše lehce negativní obrázek s futures pár desetin procenta v červeném. To se však do otevření burz může snadno změnit.
Téma nezávislosti Fedu zůstává živé, ale efekt na trhy už moc nesledujeme. Včerejší americká inflace také měla pouze přechodný vliv. Určitá nejistota se pojí s Íránem, ovšem historie naznačuje, že ani bezpečnostní oblast nemívá kromě prvotního šoku ve výsledku velký dopad na akcie.
Důležitým aktuálním tématem je však výsledková sezóna, kterou včera neodstartovala úplně dobře, takže další čísla se čekají s o něco větším napětím. Pokračovat budeme v bankovních výsledcích spolu s , a .
Doplněním k firemním číslům mohou být makrodata jako americké maloobchodní tržby či PPI. Obchodování se ale kolem nich točit nebude, obvykle jsou tato čísla trhem dost přehlížena. Zajímavější příspěvky z makro oblasti by mohly přijít od bankéřů z Fedu, kterých dnes má promluvit hned několik. Samozřejmě jde o jejich pohled na budoucí měnovou politiku, ale zároveň mohou přiživit i aktuální téma vládního tlaku na ovládnutí Fedu.
Dluhopisové výnosy míří mírně dolů jak v Evropě, tak Americe. Podporou je nižší inflace, opatrná nálada na trzích i úspěšná francouzská aukce. Eurodolar se stabilizuje u 1,1650. Další vlně zájmu se těší kovy, a to nejen zlato rostoucí o procento, ale také stříbro, které ho svou čtyřprocentní dynamikou znovu výrazně překonává. Stoupá také cena mědi.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:57 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2179
|-0.0538
|24.2488
|24.2120
|CZK/USD
|20.7765
|-0.1586
|20.8275
|20.7720
|HUF/EUR
|385.9641
|-0.1157
|386.5627
|384.7884
|PLN/EUR
|4.2124
|-0.0058
|4.2156
|4.2089
|CNY/EUR
|8.1288
|0.0434
|8.1296
|8.1181
|JPY/EUR
|184.9505
|-0.1716
|185.5951
|184.8298
|JPY/USD
|158.6740
|-0.2790
|159.4550
|158.5840
|GBP/EUR
|0.8664
|-0.1078
|0.8676
|0.8656
|CHF/EUR
|0.9336
|0.1035
|0.9352
|0.9325
|NOK/EUR
|11.7359
|-0.1084
|11.7659
|11.7326
|SEK/EUR
|10.7233
|-0.1615
|10.7447
|10.7143
| USD/EUR
|1.1656
|0.1112
|1.1659
|1.1636
|AUD/USD
|1.4956
|-0.0334
|1.4976
|1.4918
|CAD/USD
|1.3887
|-0.0068
|1.3898
|1.3880