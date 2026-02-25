Wall Street v očekávání výsledků společnosti Nvidia

Dnešní obchodování v USA se neslo ve velmi pozitivním duchu, kdy hlavní akciové indexy poměrně výrazně posilovaly a to od otevření až po závěr dnešní seance (nejvíce technologický Nasdaq +1,3 %). Primárním důvodem jsou očekávání dobrých výsledků společnosti - stále primárního představitele AI technologie. Vice budeme vědět již během pár minut (konkrétně ve 22:20).

Jak jsem již zmiňoval, technologický sektor byl dnes pomyslným vítezem (MSFT +2,99 %, META +2,25 %, NVDA +1,44 %, NFLX +5,98 %), ovšem velmi dobrý den měl i finanční sektor (Citigroup +4,36 %, +2,12 %, +2,54 %). Hlavním indexům pak ještě výrazněji pomáhalo ropné odvětví, naopak v červených číslech dnes skončil zdravotní a automobilový sektor.

S koncem amerického obchodování se pohyboval kurz EUR/USD na úrovni 1,1806, trojská unce zlata se pak obchodovala za 5161 USD.