Jakub Blaha: Nvidia překvapila silným výhledem, trh však zůstává opatrný

Jakub Blaha: Nvidia překvapila silným výhledem, trh však zůstává opatrný

26.02.2026 11:44
Autor: Jakub Blaha, Patria Finance

Nvidia zveřejnila výsledky za čtvrté fiskální čtvrtletí a zároveň představila mimořádně silný výhled na pro první kvartál nového fiskálního roku. Zveřejněná čísla překonala očekávání trhu, zejména v oblasti tržeb, a akcie v první reakci rostly zhruba o 5 %.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Není software jako software, AI a vibe coding nenahradí všechno
26.02.2026 11:14
Není software jako software, AI a vibe coding nenahradí všechno
Partner společnosti Thoma Bravo Holden Spaht v rozhovoru pro Bloomberg...
Silné výsledky Nvidie, v Česku reportovala Erste. Stellantis poprvé v roční ztrátě
26.02.2026 8:50
Silné výsledky Nvidie, v Česku reportovala Erste. Stellantis poprvé v roční ztrátě
Nvidia překonala odhady trhu, a to zejména ve výhledu, reklamní techno...
Rozbřesk: Jak spolu může souviset levné máslo a výše vaší hypotéky?
26.02.2026 9:01
Rozbřesk: Jak spolu může souviset levné máslo a výše vaší hypotéky?
Ceny zemědělských výrobců, a zejména potravinářů nás v lednu překvapil...
Erste doručila rekordní kvartál i silný výhled. Značná část optimismu je ale už v ceně
26.02.2026 9:16
Erste doručila rekordní kvartál i silný výhled. Značná část optimismu je ale už v ceně
Čtvrté čtvrtletí vyneslo Erste Bank mimořádně silná čísla. Čistý zisk ...
Stellantis loni kvůli elektromobilům vykázal rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur
26.02.2026 10:12
Stellantis loni kvůli elektromobilům vykázal rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur
Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis loni kvůli odklonu o...


Kalendář událostí
ČasUdálost
Allianz SE (12/25 Q4, Bef-mkt)
Autodesk Inc (01/26 Q4, Aft-mkt)
BitMine Immersion Technologies Inc (02/26 Q2)
Block Inc (12/25 Q4, Aft-mkt)
Celsius Holdings Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
CVS Group PLC (Bef-mkt)
Dell Technologies Inc (01/26 Q4, Aft-mkt)
Deutsche Telekom AG (12/25 Q4, Bef-mkt)
Duolingo Inc (12/25 Q4, Aft-mkt)
Eni SpA (12/25 Q4, Bef-mkt)
Cheniere Energy Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
Intuit Inc (01/26 Q2, Aft-mkt)
London Stock Exchange Group PLC (12/25 Q4, Bef-mkt)
MP Materials Corp (12/25 Q4, Aft-mkt)
NuScale Power Corp (12/25 Q4, Aft-mkt)
Prysmian SpA (12/25 Q4, Bef-mkt)
Rocket Lab Corp (12/25 Q4, Aft-mkt)
Rolls-Royce Holdings PLC (09/25 Q3, Bef-mkt)
Shift4 Payments Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
Sopra Steria Group (12/25 Q4, Bef-mkt)
Stellantis NV (12/25 Q4, Bef-mkt)
UCB SA (09/25 Q3, Bef-mkt)
Viatris Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
Vistra Corp (12/25 Q4, Bef-mkt)
Warner Bros Discovery Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
Zscaler Inc (01/26 Q2, Aft-mkt)
7:30AIXTRON SE (12/25 Q4)
7:45Engie SA (12/25 Q4)
8:00Puma SE (12/25 Q4)
14:00Sempra (12/25 Q4)
18:00Valeo SE (12/25 Q4)
23:00CoreWeave Inc (12/25 Q4)
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět