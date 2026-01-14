Hledat v komentářích

Detail - články
CSG oficiálně oznámila plán vstoupit na burzu v Amsterdamu. Může jít o největší IPO v obranném průmyslu

14.01.2026 9:42, aktualizováno: 14.1. 10:21
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Aktualizováno

Czechoslovak Group (CSG)ve středu oficiálně potvrdila to, o čem se poslední dny už v médiích psalo, a sice že v nadcházejících týdnech plánuje vstup na amsterdamskou burzu. Český výrobce obrněných vozidel a munice by se tak letos mohl postarat o jednu z největších primárních veřejných nabídek akcií (IPO) v Evropě, a dokonce by mohl uskutečnit největší IPO v historii obranného průmyslu, píše agentura Bloomberg.

CSG plánuje při svém IPO prodat prostřednictvím společnosti CSG B.V nové akcie v hodnotě 750 milionů eur (874 mil. USD) a stávající akcie od hlavního akcionáře CSG (CSG FIN), jejichž výše ještě bude stanovena. Přijaté základní závazky jsou v celkové výši 900 milionů eur. Cílový poměr výplaty dividend je přibližně 30 až 40 procent čistého zisku, přičemž vyplácet by se měly od roku 2027.

Investoři Artisan Partners, BlackRock a dceřiná společnost Qatar Investment Authority se zavázali koupit akcie za celkem 900 milionů eur. Organizátory IPO jsou banky BNP Paribas, Jefferies, JPMorgan a UniCredit.

„Věříme, že primární veřejná nabídka akcií CSG by zvýšila profil skupiny v mezinárodní investiční komunitě a poskytla by jí dodatečnou finanční flexibilitu a diverzifikaci zdrojů financování pro další růst,“ uvedl v tiskové zprávě předseda představenstva a majitel Michal Strnad.

Celkový objem nabídky by mohl dosáhnout tří miliard eur nebo více, což by z firmy učinilo podle dat Bloombergu největší IPO v obranném sektoru. CSG se chystá vstoupit na burzu v době, kdy akcie zbrojařů od začátku loňského roku prudce rostou v reakci na oznámení evropských vlád o navýšení výdajů na obranu.

Společnost CSG B.V. bude mít po přeměně na akciovou společnost pět výkonných členů představenstva a čtyři nezávislé nevýkonné členy představenstva. Mezi výkonné členy bude jako předseda představenstva patřit Strnad, dále to budou výkonný ředitel CSG David Chour, ředitel pro akvizice v CSG Petr Formánek, finanční ředitel holdingu Zdeněk Jurák a hlavní právník CSG Ladislav Štorek. Nevýkonnými členy budou bývalý představitel NATO John Nicholson, bývalá manažerka ve firmách Lagardere či Airbus Virginie Banetová a bývalá ředitelka SVG Capital plc Lynn Fordhamová a současná členka dozorčí rady společnosti Volkswagen AG Susanne Wiegandová.

Vedle CSG zvažují IPO také další evropští zbrojaři. Mezi nimi je například francouzsko-německý výrobce tanků KMW+Nexter Defense Systems, který plánuje vstup na burzu ve Frankfurtu a Paříži.

Kořeny CSG sahají do modernizace vojenského vybavení z doby studené války. Výroba munice, vojenských nákladních vozidel, obrněných vozidel a raketových odpalovacích zařízení z ní udělala jednu z nejrychleji rostoucích evropských obranných firem poté, co se po ruské invazi na Ukrajinu nebála agresivně navýšit výdaje, napsala agentura Reuters.

CSG se v současnosti pro generování příjmů silně spoléhá na velkorážní munici a vojenská vozidla. Velkorážní munice tvořila v roce 2024 téměř polovinu proforma příjmů ve výši 5,2 miliardy eur. V příštích několika měsících chce ale podnik dokončit jednání o rozšíření spolupráce s americkou vládou na výrobu proudových motorů v rámci tzv. projektu Golden Dome, jehož cílem je vytvoření integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany.

Tržby z prodeje společnosti se v roce 2024 oproti roku 2021 (poslední předválečný rok) téměř devítinásobně zvýšily. Pro letošek pak firma počítá s tržbami ve výši 7,4 až 7,6 miliardy eur a eviduje objem nevyřízených objednávek ve výši 14 miliard eur.

Zdroj foto: Czechoslovak Group


Čtěte více:

Strnad: Riskoval jsem a rozjeli jsme se. Chci, aby CSG byla globální
14.01.2026 6:06
Strnad: Riskoval jsem a rozjeli jsme se. Chci, aby CSG byla globální
Czechoslovak Group (CSG) se v rámci příprav na jedno z největších leto...


Váš názor
  • Přidat názor
    drobný investor si při úpisu akcií CSG neškrtne
    14.01.2026 13:53

    www.e15.cz/byznys/burzy-a-trhy/drobny-investor-si-pri-upisu-akcii-csg-neskrtne-velkemu-nakoupi-ceska-sporitelna-maly-musi-do-amsterdamu-1430131
    Kočičák
  • Přidat názor
     
    14.01.2026 10:35

    A tušíte někdo cenové poměry?
    Orangutan
  • Přidat názor
    CSG IPO
    14.01.2026 9:57

    Bude IPO i na Pražské burze? Bude nákup přes FiO? Pokud ano, půjdete do toho?
    FYI
    • Přidat názor
      Re: CSG IPO
      14.01.2026 10:00

      Bohužel zatím asi ne. A na holandskou burzu se hned tak asi nedostaneš.
      Orangutan
      • Přidat názor
         
        14.01.2026 10:07

        No J&T psalo, že duální listing je možný. Zatím, ale není nikde zveřejněno jestli tedy na PX bude.
        FYI
        • Přidat názor
           
          14.01.2026 10:08

          J&T.....Pokud by k IPO došlo, akcie by se obchodovaly na burze v Amsterodamu, přičemž Strnad nevyloučil pozdější duální listing v Praze.
          FYI
          • Přidat názor
             
            14.01.2026 13:21

            Výhoda je, že na amsterdamské burze si nedají k ceně českou IPO přirážku, a nebude tak kurz někde úplně mimo. Až přijde duální listing, může být za zajímavou cenu. Mě by jen odrazoval malý free float...
            qwer
      • Přidat názor
         
        14.01.2026 10:03

        Proč ne? Třeba degiro holandskou burzu umí a myslím, že i ostatní brokeři.
        al321
        • Přidat názor
           
          14.01.2026 10:33

          Umí, ale burzovní poplatky jsou mnohem vyšší než na Xetře ve Frankfurtu. Tam je obchod ve výši cca 6650 eur zpoplatněn pouze cca 10-ti eury (u Fio banky).
          Henry
          • Přidat názor
             
            14.01.2026 13:34

            Já bych řekl,že FIO ve Frankfurtu účtuje poplatek 10+10E. Je však možno koupit kdeco.
            kočák
          • Přidat názor
             
            14.01.2026 10:52

            U degiro je poplatek na burze v Amsterdamu 4,90 EUR. Nechci tady propagovat degiro, má své nedostatky, ale co se týče možností obchodování, tak jsem spokojen.
            al321
