CSG oficiálně oznámila plán vstoupit na burzu v Amsterdamu. Může jít o největší IPO v obranném průmyslu

Czechoslovak Group (CSG)ve středu oficiálně potvrdila to, o čem se poslední dny už v médiích psalo, a sice že v nadcházejících týdnech plánuje vstup na amsterdamskou burzu. Český výrobce obrněných vozidel a munice by se tak letos mohl postarat o jednu z největších primárních veřejných nabídek akcií (IPO) v Evropě, a dokonce by mohl uskutečnit největší IPO v historii obranného průmyslu, píše agentura Bloomberg.
CSG plánuje při svém IPO prodat prostřednictvím společnosti CSG B.V nové akcie v hodnotě 750 milionů eur (874 mil. USD) a stávající akcie od hlavního akcionáře CSG (CSG FIN), jejichž výše ještě bude stanovena. Přijaté základní závazky jsou v celkové výši 900 milionů eur. Cílový poměr výplaty dividend je přibližně 30 až 40 procent čistého zisku, přičemž vyplácet by se měly od roku 2027.
Investoři Artisan Partners, a dceřiná společnost Qatar Investment Authority se zavázali koupit akcie za celkem 900 milionů eur. Organizátory IPO jsou banky , Jefferies, a UniCredit.
„Věříme, že primární veřejná nabídka akcií CSG by zvýšila profil skupiny v mezinárodní investiční komunitě a poskytla by jí dodatečnou finanční flexibilitu a diverzifikaci zdrojů financování pro další růst,“ uvedl v tiskové zprávě předseda představenstva a majitel Michal Strnad.
Celkový objem nabídky by mohl dosáhnout tří miliard eur nebo více, což by z firmy učinilo podle dat Bloombergu největší IPO v obranném sektoru. CSG se chystá vstoupit na burzu v době, kdy akcie zbrojařů od začátku loňského roku prudce rostou v reakci na oznámení evropských vlád o navýšení výdajů na obranu.
Společnost CSG B.V. bude mít po přeměně na akciovou společnost pět výkonných členů představenstva a čtyři nezávislé nevýkonné členy představenstva. Mezi výkonné členy bude jako předseda představenstva patřit Strnad, dále to budou výkonný ředitel CSG David Chour, ředitel pro akvizice v CSG Petr Formánek, finanční ředitel holdingu Zdeněk Jurák a hlavní právník CSG Ladislav Štorek. Nevýkonnými členy budou bývalý představitel NATO John Nicholson, bývalá manažerka ve firmách Lagardere či Airbus Virginie Banetová a bývalá ředitelka SVG Capital plc Lynn Fordhamová a současná členka dozorčí rady společnosti Volkswagen AG Susanne Wiegandová.
Vedle CSG zvažují IPO také další evropští zbrojaři. Mezi nimi je například francouzsko-německý výrobce tanků KMW+Nexter Defense Systems, který plánuje vstup na burzu ve Frankfurtu a Paříži.
Kořeny CSG sahají do modernizace vojenského vybavení z doby studené války. Výroba munice, vojenských nákladních vozidel, obrněných vozidel a raketových odpalovacích zařízení z ní udělala jednu z nejrychleji rostoucích evropských obranných firem poté, co se po ruské invazi na Ukrajinu nebála agresivně navýšit výdaje, napsala agentura Reuters.
CSG se v současnosti pro generování příjmů silně spoléhá na velkorážní munici a vojenská vozidla. Velkorážní munice tvořila v roce 2024 téměř polovinu proforma příjmů ve výši 5,2 miliardy eur. V příštích několika měsících chce ale podnik dokončit jednání o rozšíření spolupráce s americkou vládou na výrobu proudových motorů v rámci tzv. projektu Golden Dome, jehož cílem je vytvoření integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany.
Tržby z prodeje společnosti se v roce 2024 oproti roku 2021 (poslední předválečný rok) téměř devítinásobně zvýšily. Pro letošek pak firma počítá s tržbami ve výši 7,4 až 7,6 miliardy eur a eviduje objem nevyřízených objednávek ve výši 14 miliard eur.
Zdroj foto: Czechoslovak Group