Stellantis loni kvůli elektromobilům vykázal rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur

Stellantis loni kvůli elektromobilům vykázal rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur

26.02.2026 10:12
Autor: ČTK

Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis loni kvůli odklonu od elektromobilů vykázala rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur (540 miliard Kč). Je to druhá největší ztráta, jakou kdy zaznamenal jakýkoli podnik ve Francii, uvedla agentura AFP. Do skupiny Stellantis patří například francouzské značky Peugeot a Citroën či italská značka Fiat.

Stellantis také oznámil, že znovu uvede na trhy ve Spojených státech a v Evropě modely se spalovacími motory, včetně vznětových. Podle firmy toto rozhodnutí není v rozporu s inovacemi a nemá vliv na její závazek k elektrifikaci.

Firma zopakovala výhled na letošní rok, v němž počítá s růstem čistých tržeb kolem pěti procent. Volné peněžní toky z obchodu s vozidly se podle ní ale vrátí do kladných hodnot až v roce 2027. Podnik letos nevyplatí dividendu.

Stellantis se rozhodl přehodnotit strategii pro elektromobily vzhledem k tomu, že poptávka po nich v Evropě nesplnila očekávání. Spojené státy navíc zrušily pobídky pro nákup elektromobilů. Ztráty s tím spojené loni prudce vzrostly a dosáhly 25,4 miliardy eur, výrazně se koncentrovaly ve druhé polovině roku.

Větší ztrátu než loni Stellantis vykázala z francouzských společností jen mediální skupina Vivendi, která v roce 2002 odepsala 23,3 miliardy eur. Z francouzských automobilek zaznamenal dosud největší ztrátu Renault, a to v roce 2020. Tehdejší ztráta ale byla jen asi třetinová proti loňské ztrátě Stellantisu.

Stellantis vznikl začátkem roku 2021 spojením italsko-americké automobilové skupiny Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzského konkurenta PSA. Zahrnuje značky jako Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Peugeot, Lancia, Jeep nebo Maserati.

 


