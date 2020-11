Přebytek zahraničního obchodu meziročně stoupl na 34,4 mld. Kč

Zahraniční obchod ČR skončil v září v přebytku 34,4 miliardy korun, meziročně tak byl o 14,4 miliardy vyšší. Výsledek kladně ovlivnilo zejména obchodování s auty, především růst jejich vývozu. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Výsledek zahraničního obchodu za září vysoce překonal předpoklady. Kvůli druhé vlně pandemie koronaviru se čeká opětovný pokles, měl by být ale nižší než na jaře. Vyplývá to z vyjádření analytiků, které dnes oslovila ČTK.



Vývoz zboží se proti loňskému září zvýšil o 2,2 procenta na 334,4 miliardy korun, naopak dovoz klesl o 2,3 procenta na 300 miliard. "Září překvapilo rekordní hodnotou vývozu ve sledovaném měsíci, strana dovozu byla vývozem převýšena dokonce o 34,4 miliardy korun. Stojí za tím mimo jiné i meziroční růst vývozu motorových vozidel a pokles dovozu ropy a zemního plynu," uvedla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová.



Meziroční hodnota vývozu podle ní vzrostla významněji s Německem, a to o 3,1 miliardy korun. Dovoz z Německa naproti tomu meziročně klesl o 3,8 miliardy Kč.



Přebytek bilance obchodování s motorových vozy, který v září příznivě ovlivnil výsledek zahraničního obchodu Česka, byl meziročně vyšší o 6,1 miliardy korun. Pozitivní vliv na to měl nárůst vývozu aut o 4,9 miliardy korun. Vlivem poklesu cen na světových trzích a menšího dovezeného množství se o 4,6 miliardy korun pak zmenšil deficit bilance s ropou a zemním plynem. O 1,6 miliardy korun se zlepšila i bilance obchodování se základními kovy



Naopak nepříznivě se na celkové bilanci obchodu Česka s cizinou podepsal větší schodek obchodování s chemickými látkami, meziročně vzrostl o 1,8 miliardy korun. O 1,4 miliardy bylo i nižší aktivum bilance elektrických zařízení, uvedli statistici.



Přebytek zahraničního obchodu Česka se státy Evropské unie se v září meziročně zvýšil o 11,5 miliardy korun na 72,2 miliardy. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 2,9 miliardy na 36,1 miliardy korun.