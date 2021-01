Přebytek zahraničního obchodu v listopadu stoupl na 32,2 mld. Kč

Zahraniční obchod ČR skončil loni v listopadu přebytkem 32,2 miliardy Kč, meziročně tak byl o 20 miliard Kč vyšší a dosud nejvyšší ve sledovaném měsíci. Výsledek příznivě ovlivnil rostoucí vývoz aut a menší deficit obchodování s ropou a zemním plynem. Vyplývá to z předběžných dat, která dnes na webu zveřejnil Český statistický úřad.



"Listopadová bilance zahraničního obchodu se zbožím dosáhla historicky rekordní hodnoty ve sledovaném měsíci, a to díky výraznému meziročnímu růstu vývozu. Poprvé od začátku roku 2020 však vzrostla i meziroční hodnota dovozu," uvedla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová.



Vývoz vzrostl v listopadu meziročně o 8,1 procenta na 353,2 miliardy korun a dovoz o 2,1 procenta na 321 miliard korun.



Bilance zahraničního obchodu Česka s cizinou byla loni v listopadu šestý měsíc v řadě kladná a potřetí za sebou její přebytek přesáhl 30 miliard korun.



Kladný vliv na to měl v loňském jedenáctém měsíci zejména přebytek bilance motorových vozidel, který byl meziročně vyšší o 8,8 miliardy korun díky růstu jejich vývozu o 8,4 miliardy. Deficit obchodování s ropou a zemním plynem pak klesl vlivem nižších cen na světových trzích a nižšího dovezeného množství o 4,3 miliardy Kč. Vzrost také přebytek u obchodu s kovodělných výrobků a zmenšilo se záporné saldo obchodu s potravinářskými výrobky.



Naopak nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl hlavně meziročně větší schodek bilance s chemickými látkami a přípravky o 1,1 miliardy Kč a farmaceutickými výrobky o 1,0 miliardy Kč.



Obchod Česka se státy EU skončil ve sledovaném měsíci v přebytku 81,8 miliardy korun, který byl meziročně vyšší o 25,3 miliardy. Největší meziroční přírůstek aktiva byl zaznamenán v obchodě s Německem, kde přebytek stoupl o 16,3 miliardy Kč, a se Slovenskem, kde se zvýšil o 3,7 miliardy.



U obchodování Česka se státy mimo unii se schodek zvětšil o 5,1 miliardy na 47,8 miliardy Kč. Nejvíce, o pět miliard korun, se prohloubil deficit obchodu s Čínou. Přechodem z pasiva do aktiva se naopak zlepšila o tři miliardy bilance obchodu s Ruskem, uvedli statistici.