Pět grafů: Velká reflace a trocha nadutosti

Pět vypovídajících grafů pro začátek roku 2021 vybrala agentura Reuters.

1. Sázka na Bidena

První dny roku 2021 zajímá trhy především jeden obchod: reflace. Nejvíce to je vidět v dluhopisech, kde se výnosy amerických desetiletých státních dluhopisů překotily kvůli druhému kolu senátních voleb v Georgii nad 1 %.



Sázka na rozpočtové stimuly za zvoleného prezidenta Bidena dotlačila ukazatel očekávané inflace, odvozený od 10letých TIPS (dluhopisů zohledňujících inflaci) poprvé od roku 2018 nad 2 %. V Evropě jsou dlouhodobá inflační očekávání blízko ročních maxim.



Může ale růst spotřebitelských cen uprostřed řádácího koronaviru vydržet? Inflace v eurozóně v prosinci stagnovala na -0,3 %, což výnosy zase sráželo nazpět. Pravdu v této reflační debatě bude mít tedy jenom jedna strana.

Reflace: Zůstane, nebo půjde?





2. Záblesk nafoukanosti



Salva posledních slov na rozloučenou, namířených k Pekingu, bude investory do 20. ledna, kdy Trump předá klíčky od Bílého domu, ještě investory udržovat v nervozitě.



Od listopadu si v čínských firmách podívali ruce auditoři a administrativa rozšiřovala obchodní restrikce. To samé platí pro zákazy transakcí s několika čínskými aplikacemi a investování do čínských firem, což vedlo obratem k vyjímání dotčených firem z indexů.



Čína reagovala zlostně, k činům ale nedošlo. A Biden zůstal zticha.

Obavou je, že by mohlo být ještě hůře. Nervozita je patrná ve výkyvech čínských telekomunikačních společností v době, kdy si newyorská burza dvakrát rozmyslela jejich obchodní status. Patrná je i u akcií Alibaba a Tencent, když se objevily spekulace, že zákazy by se mohly rozšířit i na ně.

Americký delisting poškozuje zahraniční čínská ADR i tituly v Hongkongu:





3. Bankovní výkop



Banky odstartují americkou výsledkovou sezónu. Výsledky za čtvrtý kvartál v pátek oznámí , a .



Banky teď mají za sebou dobré období, protože informace o průlomu ve vývoji vakcíny proti Coid-19 vyvolaly naděje na opětovné otevírání ekonomik během nadcházejících měsíců.



Bankovní subindex v rámci S&P 500 poskočil od začátku listopadu o zhruba 37 % proti 8% nárůstu celého indexu. Podle dat Refinitiv klesnou zisky finančních společností ve čtvrtém čtvrtletí odhadem o 6,6 % proti celkovému poklesu o 10,3 % u firem z celého indexu.

Bankovní akcie rostou:





4. Zpátky k normálu (v Číně)

Nadcházející čínská data, od inflace a zahraniční obchod přes čísla o úvěrech a peněžní zásobě, by měla potvrdit, že Peking ztlumil intenzitu většiny svých opatření levných peněz z pandemického období.



Čínská centrální banka uvedla, že letos bude měnová politika cílená a flexibilní. Malé firmy budou mít k dispozici odpouštění dluhu a levné peníze. Nejnovější série firemních bankrotů mezitím ukazuje, že čínská ekonomika se oddlužuje.



Snižování sazeb podle analytiků skončilo, měnovou politiku ale Číňané prudce neutáhnou. Už teď se děje mírné utahování prostřednictvím juanu, který loni k dolaru zpevnil o 7 %. I tady ale centrální banka signalizovala, že nechce žádné excesy.

Rychlé zotavení Číny z koronavirové pandemie:





5. Fascinující obchod



Globální obchod se zbožím se letos zotaví o 7,2 % poté, co se loni snížil o desetinu, předpovídá Světová obchodní organizace. Toto vzedmutí je vidět už nyní v objemech kontejnerové přepravy, indexech nákladu a míře shippingu.



Odpovídají tomu i nejnovější data. Americký dovoz se už skoro vrátil na hodnoty z doby před krizí. Německý vývoz v listopadu sedmým měsícem za sebou rostl a tchajwanský vývoz v prosinci dosáhl na historické rekordy.

Vývozu dominovalo zdravotnické vybavení související s pandemií a zboží, které má co dělat s prací z domova. Prodej čipů táhl vzhůru růst exportu v Jižní Koreji, která tu funguje jako barometr. Kvůli tomu se zvedla poptávka po mědi, železu a jiných surovinách, z čehož profitovali afričtí a jihoameričtí exportéři.



Dobrá zpráva to je také pro globální HDP, které je s obchodem těsně spojeno a letos by mělo růst o 5 %.

Globální obchod a růst HDP:

Zdroje: Reuters