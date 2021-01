Peking nařídil cenzuru zpráv o antimonopolním vyšetřování Alibaby

Čínská vláda nařídila tamním médiím, aby cenzurovala zpravodajství o antimonopolním vyšetřování internetové společnosti Alibaba. Zakladatel firmy a jeden z nejbohatších Číňanů Jack Ma zmizel před dvěma měsíci z očí veřejnosti, když předtím kritizoval čínský regulační systém. Ten podle něj brzdí inovace. Fakt, že Peking chce kontrolovat pokrývání této kauzy, svědčí o tom, že věc nabyla na politické důležitosti, napsal dnes list Financial Times (FT).



Šéf Alibaby si před časem v kritice přisadil, když řekl, že čínské banky jsou koncipovány spíš jako zastavárny. Propagandistické oddělení čínské vlády na konci prosince nařídilo médiím, aby se v případu antimonopolního vyšetřování Alibaby držela striktně oficiální linie výkladu a "bez svolení nečinila žádné změny a nepouštěla se do širších analýz".



"Pokud jsou prohlášení společnosti v rozporu s oficiálním stanoviskem, nepublikujte je ani je nesdílejte na internetu. Necitujte zahraniční média," stojí podle zdrojů FT v direktivě.



"Takové nařízení je přísné a nezvyklé," řekl k tomu Siao Čchiang, který působí na Kalifornské univerzitě v Berkeley. "Tento jazyk se podobá direktivám, které se týkají 'velmi důležitých politických událostí', jako byl soud s Po Si-lajem," připomněl Siao proces s někdejší člen stranického politbyra. Ten dostal v roce 2013 doživotní trest za zneužití moci a za korupci v největším politickém skandálu v Číně za desítky let.



"Investice společností Jacka Ma jsou přímo spojeny s některými z nejmocnějších čínských rodin. Konflikt s čínským státem znamená, že v pozadí stojí pravděpodobně vysoká politika. Nejde pouze o jeden projev, který se dotkl (čínského prezidenta) Si (Ťin-pchinga) anebo nějakého jiného aparátčíka," dodal Siao.



V zastavení primární veřejné nabídky (IPO) akcií čínské finančně technologické společnosti Ant Group ze začátku listopadu se čínský prezident angažoval osobně, uvedly obeznámené zdroje. Ant Group spadá pod Alibabu, jejíž akcie od té doby klesly zhruba o 30 procent.



"Myslím, že Peking se Alibaby do jisté míry bojí. Vláda v této společnosti vidí konkurenta," řekl FT nejmenovaný státní zaměstnanec.



Obdobně situaci interpretuje i zahraniční korespondentka televize CNN Selina Wangová. Jack Ma podle ní zmizel hned po zrušení IPO společnosti Ant. Podle zdrojů Wangové si Peking přeje, aby se Jack Ma držel zpátky a veřejný prostor chce ohledně antimonopolního vyšetřování Alibaby ovládnout vlastním výkladem událostí.



Společnost Ant Group nyní musí reorganizovat své půjčky i další finanční produkty a vytvořit samostatnou holdingovou společnost, aby vyhověla kapitálovým požadavkům.



V širším kontextu podle Wangové ztrácí Peking trpělivost s přílišným vlivem technologických gigantů, jako je Alibaba, Ant či Tencent. Běžný Číňan se bez nich v každodenním životě neobejde. Jsou nezbytné mimo jiné pro komunikaci, nákupy na internetu, investice na akciovém trhu či pro uzavření pojištění. Tyto firmy jsou čím dále více vnímány jako ohrožení ekonomické a politické stability země.



"Myslím, že komunistická strana to vše zastřešuje jedním zásadním sdělením," řekl profesor Rana Mitter, který na Oxfordské univerzitě přednáší historii a politiku moderní Číny. "Žádný jedinec a žádná firma zkrátka není větší než Komunistická strana Číny," dodal.