Evropské akcie slušně stoupají i přes vracející se celní chaos

Donald Trump se dostává do tempa a zmatek kolem cel narůstá. V souvislosti s dnešním dnem se pozornost hodně soustředila na návrat odložených recipročních cel vůči jednotlivým zemím. Jenže termín byl mezitím v podstatě odsunut na 1. srpna. Americký prezident si nejprve nebyl jistý pevností nového termínu, ale včera začal ujišťovat, že další odklady nepřijdou.

Není ani jasné, co vlastně znamená obchodní dohoda a jak vzájemnému obchodu může pomoci. Indie je podle Trumpa na dobré cestě v jednání, ale stejně dostane navíc clo 10 procent, protože je v BRICS. EU údajně jedná s USA velmi dobře, ale Trump i tak slibuje do dvou dnů jednostranné clo, protože ten deficit v obchodě tam zkrátka pořád je... Americká administrativa se občas pochlubí, s kolika zeměmi už je na spadnutí obchodní dohoda. Trump ovšem včera ujistil, že za dohodu považuje i jednostranné oznámení cel, tzv. dopisem. Aby toho nebylo málo, rozjíždějí se nejen cla vůči zemím, ale také na specifickou produkci. Nově je to měď a farmaceutické výrobky. V prvním případě to bude 50 procent, v druhém možná až 200 procent, ale až za rok či více, aby firmy stihly přesunout veškerou výrobu do USA.

A reakce trhu? Cena mědi poskočila už včera nahoru, načež dnes své zisky koriguje. Farmaceutický sektor v Evropě je lehce pod tlakem. Jinde to vypadá, že investoři Trumpovy hrozby už z větší části ignorují, převládá unavenost neustálými změnami a reagovat se zřejmě bude až na konkrétní opatření, která nabydou účinnosti.

Futures na americké akcie nenaznačují žádný směr do začátku obchodování. Mezitím v Evropě akcie převážně rostou. Německý DAX v posledních dnech nasadil k dalšímu růstu dál zvětšujícímu letošní zisky. Dnes je to +0,8 pct. CAC40 roste skoro o procento a italská nebo španělská burza také vykazují velmi dobré výsledky. Slabší je to naopak u AEX (+0,2 pct) nebo u FTSE100 držícího se těsně v zeleném.

Dluhopisové výnosy po včerejším nárůstu mírně klesají, zatímco eurodolar víceméně drží pozice u 1,1720. Na včerejší vývoj navazuje lehce stoupající ropa. Koruna byla včera odražena, ale dnes se znovu tlačí blíž k 24,60 za euro při trvající tendenci k posilování.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:32 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6276 -0.0794 24.6613 24.6211 CZK/USD 21.0295 0.0143 21.0595 21.0045 HUF/EUR 400.4450 0.1435 400.7849 399.6951 PLN/EUR 4.2405 -0.0847 4.2479 4.2387

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.4087 -0.0087 8.4210 8.4028 JPY/EUR 171.7065 -0.0472 172.2923 171.6290 JPY/USD 146.6265 0.0618 147.1650 146.5440

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8613 -0.1582 0.8633 0.8611 CHF/EUR 0.9324 -0.0964 0.9344 0.9322 NOK/EUR 11.8177 -0.1888 11.8508 11.8159 SEK/EUR 11.1407 -0.2404 11.1795 11.1403 USD/EUR 1.1710 -0.1169 1.1729 1.1702

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5310 -0.0751 1.5361 1.5279 CAD/USD 1.3686 0.1390 1.3694 1.3661