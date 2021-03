Petr Dufek: Největší propad HDP v novodobé historii

Předběžný odhad HDP sice už byl zveřejněný před časem, nicméně nyní se k nám konečně dostává zpřesněný odhad i s podrobnostmi. Z nových dat vyplývá, že česká ekonomika v závěru roku vzrostla mezikvartálně dvakrát rychleji, než se původně předpokládalo. A sice tedy o 0,6 %, navzdory lockdownu ve službách trvajícímu téměř po celý kvartál. V meziročním srovnání byl výkon českého hospodářství nižší o 4,7 %, za celý rok pak o 5,6 %.

Lockdown zcela jasně zasáhl služby, konkrétně odvětví obchodu, dopravy, stravování a ubytování, která propadla mezičtvrtletně o 6,6 %. Po krátkém oživení ve třetím kvartále tak opět tato část ekonomiky upadla do hluboké recese, ze které se bude vzpamatovávat nejméně dva roky. Naproti tomu průmysl zůstal motorem českého hospodářství i v závěru roku a zůstal tak vůči nastupující vlně pandemie v podstatě imunní.



Na straně poptávky došlo k dalšímu poklesu spotřeby domácností, které neměly kde utrácet poté, co byla uzavřená část obchodů a služeb, zatímco investice v podstatě (v mezičtvrtletním srovnání) stagnovaly. Ekonomiku tak táhnul nahoru zcela jednoznačně vývoz, a tedy již zmíněný průmysl. Jak uvádí statistický úřad, nešlo jen o auta, ale i o další významné exportně orientované obory, jako elektrotechnika, výroba elektrických zařízení, chemický průmysl apod.



I když se i ve 4. kvartále ekonomice navzdory nepříznivým podmínkám dařilo, celoroční výsledek ani takto pozitivní čísla neměla šanci zvrátit. České hospodářství tak v roce 2020 propadlo o 5,6 %, a tedy více než v roce 2009, kdy se světem prohnala finanční krize.



Z loňského poklesu se bude navíc ekonomika vzpamatovávat nejméně dva roky, protože už ani začátek letošního roku není nijak oslnivý. Pokračující lockdown bude dál držet služby u dna, zatímco průmysl se bude muset vypořádávat s opožděnými a drahými subdodávkami. Nadějně vyznívá až druhá polovina roku, kdy by mohla konečně pokročit vakcinace a život v ČR by se mohl vracet opět do normálu.