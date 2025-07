Dominik Rusinko: Tuzemský průmysl poprvé po třech letech (zlehka) expanduje

Český průmysl na konci prvního pololetí viditelně ožil. Index nákupních manažerů PMI se v červnu zvýšil ze 48 bodů na 50,2 bodů a poprvé po třech letech se tak dostal lehce nad hranici oddělující expanzi od recese. To je dobrá zpráva, která ukazuje na tolik očekávanou stabilizaci průmyslu, a to i navzdory turbulencím spojeným s obchodní politikou Donalda Trumpa nebo rozkolísanou geopolitikou.



Zlepšení podmínek jde primárně za nárůstem výroby, která stoupla nejrychlejším tempem od začátku roku 2022. Povzbuzením pro nejbližší měsíce je i návrat k růstu nových zakázek, byť výraznější optimismus krotí stále utlumená zahraniční poptávka – nové exportní zakázky pokračovaly i v červnu v poklesu.



Důležitou informací je zároveň fakt, že ani po třech měsících nejsou v datech vidět významnější dopady amerických cel. Ty mohou negativně udeřit se zpožděním, v závislosti na tom, jaká americko-evropská obchodní dohoda bude uzavřena 9. července. Z našeho pohledu je ale možné, že dojde k opětovnému odložení platnosti vyšších cel, což by znamenalo další – třebaže dočasnou – úlevu a umožnilo by evropskému i tuzemskému průmyslu dále se nadechnout.



Postupné oživení průmyslové aktivity je důležitým předpokladem našeho celoročního výhledu na českou ekonomiku. Dosavadní data ukazují na solidní růstovou dynamiku na začátku letošního roku. I díky tomu odhadujeme v tomto roce růst české ekonomiky na úrovni 1,9 %, a to za předpokladu další ne-eskalace obchodních válek a zejména pokračujícího růstu spotřebitelské poptávky.