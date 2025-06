Aktivita čínského zpracovatelského průmyslu poprvé za osm měsíců klesla zřejmě vlivem amerických cel

Aktivita čínského zpracovatelského průmyslu se v květnu poprvé za osm měsíců snížila. Ukázaly to dnes předběžné výsledky průzkumu, které zveřejnila společnost S&P Global ve spolupráci se soukromou organizací Caixin. Údaje signalizují, že v čínské ekonomice se začínají negativně projevovat americká dovozní cla, napsala agentura Reuters. Čína je druhou největší ekonomikou světa za Spojenými státy.



Index aktivity v čínském zpracovatelském průmyslu v květnu podle průzkumu klesl na 48,3 bodu z dubnových 50,4 bodu. Poprvé od loňského září tak sestoupil pod klíčovou padesátibodovou hranici, která je předělem mezi růstem a poklesem aktivity.



Americký prezident Donald Trump letos na dovoz z Číny uvalil cla ve výši 145 procent. Cla na dovoz z USA do Číny pak v důsledku odvetných kroků Pekingu vzrostla na 125 procent. Minulý měsíc nicméně obě země uzavřely prozatímní dohodu, v jejímž rámci Washington snížil cla na dovoz z Číny na 30 procent, zatímco Peking zredukoval cla na dovoz z USA na deset procent.



Prozatímní dohoda byla sjednána na 90 dnů s tím že, obě strany budou během této doby pokračovat v obchodních rozhovorech. Americký ministr financí Scott Bessent nicméně minulý týden uvedl, že rozhovory poněkud váznou a že dosažení konečné dohody si pravděpodobně vyžádá, aby se do jednání přímo zapojili Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching. Trump následně obvinil Peking z porušení prozatímní dohody. Čína toto obvinění odmítá a tvrdí, že dohodu naopak porušují USA.



Dílčí index sledující nové exportní zakázky v čínském zpracovatelském průmyslu v květnu klesl na nejnižší úroveň za téměř dva roky, upozornil server CNBC. "Nejistota v zahraničním obchodu se zvýšila, což prohlubuje problémy čínské ekonomiky," uvedl ekonom Wang Če ze společnosti Caixin Insight Group. "Důležité makroekonomické indikátory ukazují výrazné hospodářské oslabení na začátku druhého čtvrtletí," dodal.



V prvním čtvrtletí se hrubý domácí produkt (HDP) Číny meziročně zvýšil o 5,4 procenta. Cílem Pekingu je dosáhnout v celém letošním roce zhruba pětiprocentního růstu, analytici však varují, že vyhlídky čínského hospodářství navzdory prozatímní obchodní dohodě s USA nadále zastiňuje nejistota kolem Trumpovy celní politiky.