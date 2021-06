Ženy, muži a medvědi

Jak moc si na medvěda věří muži a jak moc ženy? Jak moc si věří na akcie? Po řadě článků o ekonomice, trzích, inflaci, sazbách a podobných tématech si dnes dejme něco trochu uvolněnějšího.



1. Kdo si na co věří: Následující graf z nějakého důvodu již nějaký čas koluje i po finanční části sociálních sítí. Porovnává, jak si věří muži a ženy na to, že by bez zbraně přemohli vyjmenovaná zvířata. Začíná se medvědem, pokračuje lvem, slonem, gorilou, krokodýlem a tak dále až po velkého psa, orla, menšího psa, husu, kočku a krysu:





Zdroj: Twitter



Muži si obecně věří víc, což je zde minimálně s ohledem na tělesnou stavbu nepřekvapivé. V grafu vidíme také to, že nůžky se postupně rozevírají, aby se ke konci zase poněkud uzavřely. Jinak řečeno, na medvěda, lva, slony, či gorily si muži a ženy věří málo, ale hodně podobně. Medvěda by třeba podle svého úsudku dalo 7 ze 100 mužů a 6 ze sta žen (mimochodem je zajímavé, že si obě skupiny více věří na slona).



U takového středně velkého psa, či husy jsou ale rozdíly obrovské. U ní si věří 71 ze sta mužů ale jen asi polovina žen. Pokud přejdeme na kočku, přidají se jen 3 muži, ale už 13 žen. A u krysy je rozdíl ještě menší. Možná to rozdělení dává smysl – u velkých zvířat si nevěří skoro nikdo, u malých skoro všichni, takže rozdíly budou největší právě uprostřed. Zajímavé je pak mimochodem i to, že na kobru si věří více mužů, než na klokana, ale u žen je to obráceně.



2. Jak u akcií? Nemálo toho bylo napsáno o tom, jak investují muži a jak ženy. Tvrdí se, že u mužů je větší tendence/ochota/odvaha vůbec se vydat na akciový trh a také, že tam více důvěřují svým investičním schopnostem a dovednostem. Co ale říkají data? Třeba podle studie od Fidelity z roku 2017 (a nejen jí) jsou ženy lepšími investory – dosahují vyšší návratnosti. Konkrétně o 0,4 % ročně, což by za delší období bylo znát.



Fidelity to tvrdí na základě analýzy dat svých klientů a nedobral jsem se toho, zda je to číslo upraveno o riziko. Mohlo by totiž dojít k tomu, že ženy realizují vyšší návratnost, protože investují do rizikovějších aktiv. S ohledem na obecně větší averzi žen k riziku tomu tak ale spíše nebude, možná naopak a o riziko upravená návratnost by byla u žen ještě vyšší.



Podle jiných studií a pozorování prý ženy mají větší tendenci spořit, jsou také v investování trpělivější, nechají si spíše poradit, nepodléhají tolik náhlým impulsům, celkově méně obchodují. Pokud tomu tak je, tak minimálně na trhu je medvěd ve skutečnosti nevyplaší tolik jako muže. Nyní to velká výhoda být nemusí – jak ukazuje druhý dnešní graf, pravděpodobnost recese derivovaná z výnosové křivky sice v posledních týdnech mírně vzrostla, ale stále se pohybuje hodně nízko:





Zdroj: Twitter