Ohnsman: Muskovi dochází nápady na záchranu Tesly. Jaké jsou její akciové alternativy?

Investor Ross Gerber se domnívá, že i kdyby Elon Musk odešel z pozice ředitele Tesly, pro firmu bude stále složité skloubit pokračující Muskovy aktivity ve společnosti se snahami o změnu její image a vnímání její značky. Na Bloombergu pak investor hovořil o svém pohledu na současné valuace Tesly a jeho investičním přístupu k této akcii.



Co tedy Gerber míní o valuaci Tesly v době, kdy cena její akcie prudce korigovala z předchozích vrcholů? Investor řekl, že v době, kdy klesají zisky firmy, nedává poměr cen k ziskům na 157 žádný smysl. Toto PE se totiž dá srovnat třeba se společností NVIDIA, kde dosahuje hodnoty 25. přišel s výbornými čtvrtletními čísly a jeho PE dosahuje 30. Z tohoto finančního hlediska valuace Tesly „nedávají žádný smysl, obchoduje se jen na nadějích týkajících se robotiky a umělé inteligence.“



Gerber tak svým klientům radí ve vztahu k Tesle opatrnost, i když na trhu je podle něj více firem, které se „obchodují na naději“. K tomu dodal, že jeho společnost neotevírá krátké pozice na akciích a na Tesle by je také nikdy neotevřel. Drží pozice dlouhé, kterých se ale postupně zbavuje, protože pozice na této firmě byly velké a je kvůli současné celkové situaci „akcií, která se hodně jednoduše prodává.“ Má k Tesle nějakou alternativu?







Na tuto otázku investor odpověděl, že v současné době je ve vztahu k akciím hodně opatrný. Obává se toho, že politika současné vlády povede k recesi v americkém hospodářství. I tak ale kupuje některé akcie, které by neměly být ovlivněny cly a obchodními spory. Za příklad uvedl , který má nyní největší podíl v investorově portfoliu. Agresivně pak Gerber nakupuje akcie v Evropě a zajímavé jsou podle něj i americké vládní dluhopisy kvůli tomu, jaké nabízí výnosy.



Výnosy amerických vládních dluhopisů půjdou podle experta ze současných úrovní pravděpodobně dolů. Právě kvůli tomu, že do americké ekonomiky může mířit recese vyvolaná kroky současné vlády. „Klientům radíme, aby byli hodně diverzifikovaní a aby nedrželi nadvážené americké akcie.“ Určité pozice v USA mohou dávat smysl, ale na trhu „je tolik rizika jako už dlouho ne.“



O budoucnosti Tesly se hovořilo i na Forbesu. Alan Ohnsman míní, že „Muskovi dochází nápady, jak Teslu zachránit,“ její budoucnost je velmi riziková. Musk hovoří o tom, že firma se bude věnovat humanoidním robotům, umělé inteligenci a dalším aktivitám, které ale podle experta nyní představují jen nápady, ne fungující podnikatelský model. Nejde k nim také přiřadit nějaká konkrétní čísla, nelze je nějak smysluplně modelovat a odhadovat jejich hodnotu.







Musk tak má nové nápady, ale netýkají se současných aktivit firmy a jejího jádrového byznysu. Výsledky firmy za první čtvrtletí byly přitom „velmi špatné“, i proto, že značka se pro řadu lidí „stává toxickou“. A i kdyby se Musk přestal věnovat vládním aktivitám, stále má řadu jiných v dalších společnostech a projektech. Mezi problémy Tesly na straně elektromobilů podle experta patří to, že nemá nové modely aut. Konkurence s nimi přitom přichází, a to i v oblasti levnějších vozů.



K robotaxi expert uvedl, že poptávka po nich může skutečně existovat. Ukazuje to třeba vývoj v Los Angeles, kde se užívání těchto taxíků slušně rozjíždí. Lidé je mohou preferovat i proto, že mají větší pocit soukromí, jde také o nový zážitek a rovněž jsou asi o 10 % levnější než Uber. Lidé se tedy podle experta adaptují rychle a až se budou v LA pořádat olympijské hry, je pravděpodobné, že velkou část návštěvníků budou přepravovat robotaxíky.



Zdroj: Bloomberg