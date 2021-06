S&P 500 opět na nových maximech, pomohla Nvidia

Indexy S&P 500 a Nasdaq dnes opět překonaly svá historická maxima. Jak je už asi jasné, tahounem zůstávají technologické akcie, kterým pomáhá zplošťování výnosové křivky. To příliš nepomáhá finančním institucím, protože tlačí na výhled úrokových marží. Přesto ale nárůst v technologických titulech zvedá celý index S&P a to i přes propad sektoru energetiky. Tam pak zasahuje do hry především cena ropy , která je pod tlakem před blížícím zasedáním kartelu OPEC, od kterého se očekává zvýšení produkce o 800 000 barelů denně od července. Tato očekávání snižují cenu ropy o 2 % a energetický sektor v USA na toto reagoval dokonce více než 3% propadem. Ropa se tak dostává pod tlak v situaci poměrně razantního nárůstu v posledních týdnech a její reakce na špatně zprávy tak může být razantní.Z technologií se dnes dařilo klasickým jménům jako (+1,3 %), (+1,4 %), (+1,3 %) nebo (+4,2 %). Nejvíce ale zářila společnost , která poskočila o úctyhodných 5 %. Hodí se říci samozřejmě, že také ona dnes stanovila svoje nová historická maxima. Stalo se tak poté, co dostala podporu od svých zákazníků k převzetí společnosti ARM za 40 miliard USD . Tím by se měla vyšvihnout mezi lídry technologií umělé inteligence. Pozitivně se k transakci vyslovil například Broadcom.Naopak se nedařilo , kterému se FAA (Federal Aviation Administration) vyjádřila k žádosti o certifikaci nového letounu 777X, který by podle agentury neměl být schválen dříve než v polovině roku 2023. na to konto dnes odepsal 3,4 %.